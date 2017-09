Blends:Το νέο All Day Cafe Bar Restaurant των Νοτίων προαστίων ανοίγει τις πόρτες του

Το Blends, στην Πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα, ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί το κοινό την Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου.

Αρχιτεκτονική που συνδυάζει την urban αισθητική με natural στοιχεία, το σύγχρονο interior design με την τέχνη, το Blends καταφέρνει να δημιουργεί ένα συνονθύλευμα μοναδικών εμπειριών αναμειγνύοντας τις αισθήσεις.

“The Blends Philosophy – see, feel, taste, smell & listen”

Κυρίαρχα στοιχεία του Blends είναι τα πολλαπλά επίπεδα και το υψηλής αισθητικής landscape design στους εξωτερικούς χώρους που συνθέτουν μια ατμόσφαιρα πραγματικά μοναδική. Υπερισχύουν τα γήινα χρώματα ενώ οι αρχιτέκτονες της “Molindris+Associates” έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί στους διάφορους χώρους του Blends και να απολαύσει πολλαπλές επιλογές, όλες τις ώρες της ημέρας, ανάλογα με τη διάθεση του.

Ο γνωστός μπαρίστα Νίκος Φιλιππής έχει επιμεληθεί μοναδικά ροφήματα στο ειδικά διαμορφωμένο Espresso bar του Blends.

Το μενού φέρει την υπογραφή του σεφ Κώστα Λώλα, συνδυάζει τη μεσογειακή κουζίνα με διεθνείς επιρροές με έμφαση στο κρέας, παρουσιασμένες με έναν τρόπο μοναδικό, ακροβατώντας ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο.

Ο σομελιέ Αλέξανδρος Παπαδόπουλος έχει επιμεληθεί τη λίστα κρασιών από ελληνικούς και διεθνείς αμπελώνες.

Το Tapas Bar του Blends είναι το κατάλληλο μέρος για να απολαύσει κανείς μια αξέχαστη γευστική εμπειρία. Ενώ για τους λάτρεις του πούρου, το όμορφο Prive Cigar Lounge τους περιμένει.

Η διασκέδαση στο Blends συνεχίζεται και το βράδυ στο πραγματικά εντυπωσιακό μπαρ του μαγαζιού με breakthrough signature cocktails, επιμελημένα από την bar leader Μυρσίνη Σπανέλη.

Η συνεργασία με την Artion Galleries φέρνει μία νέα διάσταση στην φιλοσοφία των all day – restaurants. Καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο θα παρουσιάζουν μοναδικά έργα, γλυπτά και πίνακες που θα κοσμούν το χώρο του Βlends.

Όμως το ταξίδι εμπειριών στο Blends δε σταματά εκεί! Το Blends πιστό στη φιλοσοφία “see, feel, taste, smell & listen”, θα εξελίξει το παιχνίδι της ανάμειξης και ανάδειξης των αισθήσεων σε όλα τα επίπεδα.

Blends.

The place to blend your senses.

Για τα νέα του Blends, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του http://www.blends.com.gr και τις σελίδες τους στο Facebook https://www.facebook.com/BlendsGlyfada/ και το Instagram https://www.instagram.com/blendsglyfada/

Blends: Φοίβης 19 Γλυφάδα, ΤΚ 16674, Τηλ: 211 182 1711