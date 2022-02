Η αναζήτηση ενός ξενοδοχείου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί παραδοσιακά μια δημοφιλή επιλογή. Τα πακέτα των ημερών επιτρέπουν στους ερωτευμένους να γιορτάσουν εξασφαλίζοντας μια ξεχωριστή διαμονή και ένα ρομαντικό γεύμα, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν πολύ από τον τόπο κατοικίας τους.

Τα ξενοδοχεία Brown Acropol, Villa Brown Ermou & DAVE Red Athens υπόσχονται να μετατρέψουν την γιορτή των ερωτευμένων σε once in a lifetime experience. Επιλέξτε το Brown Hotel που ταιριάζει στο δικό σας couples style και νιώστε τη μαγεία του έρωτα να σας τυλίγει.

“Perfect Valentine’s Staycation” στα Brown Hotels

Love is in the air! Η μεγάλη μέρα καταφτάνει! Τα ξενοδοχεία της Brown Hotels είναι εδώ κάνοντας μια νέα πρόταση για την γιορτή των ερωτευμένων. Ακόμα και αν βρίσκεστε μέσα στην πόλη μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές στιγμές σε όποιο Brown Hotel και αν επιλέξετε.

Αν αγαπάτε τα ‘70s, τότε το ξενοδοχείο Brown Acropol, είναι η ιδανική επιλογή για να να περάσετε τη πιο retro-funky Valentine’s Day ever. Το ειδικά σχεδιασμένο πακέτο σας προσφέρει μία γαστρονομική εμπειρία ενός 3 course menu με φόντο την πιο ερωτική θέα της πόλης. Επειδή Άγιος Βαλεντίνος χωρίς σοκολάτα δεν γίνεται, στο δωμάτιο θα σας υποδεχτούν ένα Prosecco με τα απαραίτητα σοκολατάκια πριν από την βόλτα σας στη sauna και το hammam που βρίσκονται στη διάθεση σας. Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ.

Το ξενοδοχείο DAVE Red Athens μπαίνει σε Valentine’s mood. Ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί όλα τα in love bad kids της πόλης. Το ιδιόμορφο urban industrial design αποτελεί το πιο cool σκηνικό για να γιορτάσετε την ήμερα των ερωτευμένων χωρίς την cheesy πλευρά της. Απολαύστε μοναδικά burgers με την υπογραφή του s.i.x Dogs μέσα στην άνεση ενός foxy–bouncy bed “if you know what I mean” έχοντας για soundtrack τον ήχο ενός vinyl player και δίσκους. Last but not least, το lovebox που θα σας περιμένει στο δωμάτιο εγγυάται την πιο “out of the box Valentine’s experience” της ζωής σας. Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ

Τι και αν βρίσκεστε στην Αθήνα και όχι στο Παρίσι. Το ξενοδοχείο Villa Brown Ermou στη πιο romantic-chic περιοχή της πόλης είναι εδώ για να σας ταξιδέψει στην Belle Époque μέσα από την vintage αισθητική του. Αν η ρομαντική σας φύση αναζητά το ιδανικό σκηνικό για να περάσει την πιο French chic Valentine’s Day, που συνοδεύεται μοναδικά από τα απαραίτητα Prosecco και σοκολατάκια, η παραμονή σας στο Villa Brown Ermou θα είναι το απόλυτο getaway στη Πόλη του Φωτός, μέσα στην κάρδια του κέντρου της Αθήνας. Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ

Όποια και αν είναι η couples διάθεση σας ή η αισθητική σας, τα Brown Hotels έχουν τον χώρο και σας περιμένουν για την τέλεια ερωτική απόδραση από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου μέχρι και την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε εκείνο που σας ταιριάζει και να κάνετε την κράτηση σας σήμερα κιόλας για μία ιδανική ερωτική γιορτή με διάρκεια και πάθος.