DOLCE&GABBANA: It’s time for “Varietà” !

DOLCE&GABBANA: It’s time for “Varietà” !

O oίκος DOLCE&GABBANA BEAUTY φέρνει την Μαγεία των Χριστουγέννων στο θέατρο, με τους Domenico Dolce & Stefano Gabbana να παρουσιάζουν τον θεαματικό κόσμο των #DGHolidays, υπό την πασίγνωστη μελωδία του ‘Da-da-un-pa’ των Alice & Helen Kessler.

Το μεγαλοπρεπές στυλιστικό show αναδύει το Σισιλιάνικο φως, βυθισμένo στην μαγική ατμόσφαιρα ενός αστραφτερού, γιορτινού musical.

Let the Holiday Season Begin!

Το The One αποτελεί το ιδανικό δώρο για την γυναίκα που εκπέμπει κομψότητα σε ότι κι αν κάνει, ενώ το Τhe One for Men είναι ο τέλειος partner για εκείνον καθώς αναδεικνύει τον αδιαμφισβήτητο μαγνητισμό και τα φυσικά χαρίσματά του.

Η Ιconic συλλογή Light Blue αιχμαλωτίζει την παιχνιδιάρικη διάθεση ενός ηλιόλουστου Μεσογειακού καλοκαιριού και αποτελεί έναν ύμνο στον ήλιο, την θάλασσα και τον αισθησιασμό.

Tα αισθησιακά και έντονα αρώματα της συλλογής Κ by Dolce & Gabbana, αφηγούνται την ιστορία ενός αυθεντικού και μοντέρνου άνδρα, ενός φυσικού ηγέτη που πιστεύει ότι η απλότητα είναι το κλειδί για την έμφυτη κομψότητα και το διαχρονικό στυλ.

Αυτές τις γιορτές, ας προσφέρουμε στους αγαπημένους μας τις πιο αστραφτερές αρωματικές δημιουργίες του οίκου Dolce&Gabbana Beauty, που θα αναδείξουν την έμφυτη κομψότητα και τον αδιαμφισβήτητο μαγνητισμό τους.