Οι ραγδαίες εξελίξεις στην εκπαίδευση στην Ελλάδα επισημάνθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά στο συνέδριο και στην ημερίδα που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του Education Festival 2017 «Σπουδάζω Ελλάδα» από το Skywalker.gr.

Στο διήμερο φεστιβάλ, που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, όπως επεσήμανε και η HR Μanager του skywalker.gr κα Ιωάννα Μίχου «χώρεσε πολλή γνώση», βασισμένη στον λόγο διακεκριμένων εισηγητών, που προέρχονται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτή τη «συνομωσία υπέρ του ανθρώπου», όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας Skywalker.gr κ. Δημήτρης Φυντάνης, στο Education Festival 2017 επιχειρήθηκε τόσο η αποτύπωση του εκπαιδευτικού τοπίου, όσο και οι εφικτές διέξοδοι από τα ποικίλα προβλήματα στην παιδεία.

«Είναι τραγικό τα σημερινά παιδιά να νιώθουν ότι δεν έχουν αύριο» είπε ο κ. Νίκος Μακρυπλίδης, Μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών ΙΕΚ και του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, Πρόεδρος του εκπαιδευτικού ομίλου Όμηρος, ενώ ο κ. Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής Μάνατζμεντ και Ανθρώπινων Πόρων, Διευθυντής Executive MBA, Συν-διευθυντής MSc στο πεδίο Human Resources Management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βασισμένος στην επιστημοσύνη του, αλλά και στην πεποίθηση πως χρειάζεται όραμα και σχεδιασμός για να αλλάξει το τοπίο στην εκπαίδευση, είπε: «Με τον σωστό προγραμματισμό, το 2023 θα μπορούσαμε να έχουμε 200.000 ξένους φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια και 200.000 νέες θέσεις εργασίας».

Στο φεστιβάλ οι επισκέπτες γνωρίζονταν με 54 εκθέτες και παρακολουθούσαν τα 28 θεωρητικά και διαδραστικά workshops, το συνέδριο Εκπαιδεύοντας το Μέλλον και την ημερίδα Μετά το αύριο.

Τα workshops προσέλκυσαν ευρύ φάσμα επισκεπτών, καθώς απευθύνονταν τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε άτομα που είτε αναζητούσαν για πρώτη φορά θέση εργασίας είτε ήθελαν να βελτιώσουν ακόμα ή να αλλάξουν το επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Ανάμεσα στα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν: «Διάσπαση προσοχής», «Η τέχνη στην υπηρεσία της εκπαίδευσης», «Άτυπη μάθηση στην τεχνολογική εκπαίδευση», «Διάγνωση και πλήρωση μαθησιακών κενών», καθώς και «Πώς σχεδιάζω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναρμονισμένο με τις ανάγκες μου», «Εκπαίδευση στη συντήρηση έργων τέχνης», «Αποκρυπτογραφώντας την αναβλητικότητα», «Αποκαλύπτοντας τις επαγγελματικές δεξιότητες της επόμενης δεκαετίας».

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο συνέδριο Εκπαιδεύοντας το Μέλλον και στη θεματική ενότητα «Σπουδάζω στο εσωτερικό ως η πρώτη μου επιλογή: Μία εμπεριστατωμένη κατάθεση επιχειρημάτων υπέρ των σπουδών στη χώρα μας σήμερα» συμμετείχαν οι εισηγητές: Μιχάλης Κοσμίδης, Δημοσιογράφος και Λέκτορας Δημοσιογραφίας, London South Bank University, Νίκος Μακρυπλίδης, Μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών ΙΕΚ και του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, Πρόεδρος του εκπαιδευτικού ομίλου Όμηρος, Αλίκη Φιλανδριανού, Υπεύθυνη Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εμμανουέλλα Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός και Εκπαιδεύτρια Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας, Νίκος Β. Σταθόπουλος, Owner της ISON Psychometrica, με συντονιστή τον κ. Μιχάλη Κοσμίδη.

Οι εισηγητές επεσήμαναν πως, παρότι χιλιάδες νέοι επιλέγουν το εξωτερικό για τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τα μεταπτυχιακά τους, το επίπεδο των ελληνικών πανεπιστημίων είναι εξίσου υψηλό. Συγκεκριμένα είπαν ότι:

· Η επιλογή του πανεπιστημίου, όσο και ο πιθανός συνδυασμός σπουδών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, πιθανότατα είναι η πιο αποτελεσματική λύση.

· Οι σπουδές στο εξωτερικό υποστηρίζουν τη δημιουργία προσωπικού τρόπου σκέψης πέραν της αναπαραγωγής στερεοτύπων.

· Η Ελλάδα δεν στέλνει μόνο φοιτητές στο εξωτερικό, αλλά υποδέχεται και ξένους φοιτητές εδώ. Μόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σπουδάζουν περίπου 2.000 ξένοι φοιτητές.

· Κυρίαρχες γλώσσες στον κόσμο είναι τα Ρωσικά, τα Ισπανικά, τα Γαλλικά. Το ότι είναι μόνο τα Αγγλικά είναι απλώς ένα εσφαλμένο στερεότυπο.

· Έχει βγει προκήρυξη για τη δημιουργία e-learning Erasmus με βασικό στόχο να έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση και οι αναπτυσσόμενες χώρες.

· Το ελληνικό σχολείο δυστυχώς δεν μαθαίνει στα παιδιά τον τρόπο να υποστηρίζουν τις επιλογές τους.

Στη θεματική ενότητα «Οι νέες τεχνολογίες ως πυλώνας και αντικείμενο της σύγχρονης εκπαίδευσης: Οι σπουδές στο κατώφλι του μέλλοντος» με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Κοντοπάνο, Δημοσιογράφο, μέλος της ΕΣΗΑ, οι εισηγητές: Βασίλης Τσιλιβής, Καθηγητής Μαθηματικών στο arnos.gr, Βασίλης Οικονόμου, Director of ICT Department, MS Ιnnovative Expert Educator, MS Fellow, Θανάσης Γεωργούλης, CEO / Lead Programmer, Producer, Tenebra Studios, Καθηγητής Game Development στο ΙΙΕΚ New York, Γιάννης Παρχαρίδης, Co-founder, CEO, Bolt Virtual, Co-founder, CEO, Bolt Virtual, The VR Project, τόνισαν ότι το τοπίο στην εκπαίδευση αλλάζει άρδην και οι νέες τεχνολογίες, καθώς και η κινητικότητα που παρατηρείται στην εργασία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών λειτουργών. Οι εισηγητές του πάνελ επεσήμαναν ακόμη ότι οι δεξιότητες που αναπτύσσει κάποιος είναι εξίσου σημαντικές με τα πτυχία που διαθέτει. Επισημάνθηκαν ακόμη τα εξής:

· Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Σύμμαχοί του είναι και χρειάζεται να είναι οι σύμβουλοι εκπαίδευσης και οι σύμβουλοι τεχνολογίας.

· Υπάρχουν πλέον νέες ορολογίες, νέες μεθοδολογίες, διαδραστικά πολυμέσα, που συμβάλλουν καθοριστικά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

· Υπάρχει έντονη κινητικότητα, ώστε να εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, πολλά εκ των οποίων είναι ήδη εξοπλισμένα τόσο με εκπαιδευτικά εργαλεία, όσο και με έμψυχο υλικό.

· Οι δεξιότητες τείνουν να γίνουν σημαντικότερες των γνώσεων.

· Η διά βίου μάθηση είναι το όχημα του μέλλοντος και η επιταγή του παρόντος.

«Η διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του digital κόσμου: Οι αξίες της μόρφωσης και της επιμόρφωσης αξιοποιούν την ψηφιακή πραγματικότητα» ήταν το θέμα του πάνελ με εισηγητές τους: Δρ. Μυρτώ – Μαρία Ράγγα, Διδάκτορα Ψυχογεροντολογίας, Ψυχολόγο MSc, μέλος ΔΣ 50και Ελλάς, Κώστα Δημόπουλο, Καθηγητή Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ανδρέα Κουγεντάκο, Digital Strategist και Business Consultant, Θεοδώρα Φούντα, Κοινωνιολόγο, Coach και Mentor, Επιστημονικό Συνεργάτη Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συντονιστή τον κ. Δημήτρη Πεφάνη, Διευθυντή του insider.gr.

Οι ομιλητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εποχή ορίζει πως η διά βίου μάθηση δεν είναι απλώς εξατομικευμένη επιθυμία, αλλά επιταγή, καθώς οι αλλαγές στον εργασιακό τομέα είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες. Επιπλέον επεσήμαναν ότι:

· Χρειάζονται όλο και περισσότερες δομές και προγράμματα, όπως το e-learning, που θα υποστηρίζουν την εκπαίδευση των σπουδαστών άνω των 50 ετών.

· Το 1/3 των ατόμων που αποφασίζει να πάψει να είναι ψηφιακά αναλφάβητο, άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας, νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν εξοικειωθεί μέσω της εκπαίδευσης με την τεχνολογία.

· Η εργασιακή κινητικότητα είναι το φαινόμενο του 21ου αιώνα. Το μοντέλο του ανθρώπου που κάνει το ίδιο επάγγελμα για όλη του τη ζωή δεν υπάρχει πια.

· Μεγάλο τμήμα της ανεργίας οφείλεται στις μη ανεπτυγμένες δεξιότητες των υποψήφιων εργαζομένων. Οι εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν συνεργάτες, κυρίως για τις επιτελικές θέσεις, που να πληρούν τις αιτούμενες δεξιότητες, παρότι διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία.

· Τόσο η τυπική, όσο και η μη τυπική, αλλά και η άτυπη μόρφωση είναι προαπαιτούμενα για την αγορά εργασίας.

Για «Το φροντιστήριο του μέλλοντος: Το όραμα και οι προκλήσεις στην υποστήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναντούν τις ανάγκες των μαθητών» οι ομιλητές Ιάσονας Μαρκάκης, MEng – NTUA, MBA – AUEB, Διευθυντής Σπουδών των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Μεθοδικό, Μαρία Γρηγορίου, Μαθηματικός MSc, Αν. Ταμίας ΔΣ ΣΕΦΑ, Διευθύντρια ΦΜΕ – ΚΔΒΜ1 Ανέλιξη, Δημήτρης Ραμαντζάς, Πρόεδρος του εκπαιδευτικού ομίλου So Easy και Διευθύνων Σύμβουλος της Easy Franchise, Χριστίνα Ανυφαντή, Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών The Study Rooms και η συντονίστρια Ελπίδα Οικονομίδη, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη ρεπορτάζ στην εκπαίδευση στον «Ελεύθερο Τύπο», μέσα από την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία κατέληξαν στα ακόλουθα:

· H υποστήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τα φροντιστήρια είναι αναγκαία.

· Το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι ελλιπές.

· Οι εισαγωγικές εξετάσεις ουσιαστικά είναι πανελλαδικός διαγωνισμός με συγκεκριμένο αριθμό επιτυχόντων, που επιδιώκει προσωπική εξατομικευμένη επιτυχία και όχι το συλλογικό – συνεργατικό πνεύμα.

· Τα φροντιστήρια δεν είναι παραπαιδεία. Αντιθέτως καλούνται να αναπληρώσουν την ανεπάρκεια των σχολείων.

· Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να αναπτύσσει την κριτική σκέψη του μαθητή.

Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στην ημερίδα υπό τον γενικό τίτλο Μετά το Αύριο οι εισηγητές του πρώτου πάνελ ανέλυσαν το θέμα «Πτυχίο στην Ελλάδα: Τι έχει να προσφέρει η χώρα μας στον υποψήφιο φοιτητή: Μία επιμελημένη χαρτογράφηση του εγχώριου εκπαιδευτικού τοπίου». Οι Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης, Εκπαιδευτικός, Ερευνητής, Αντιπρόεδρος ΕΕΤΕΚ, Νίκος Πατσέλης, Ιδρυτής της εταιρίας Career In Progress, Τζένη Παυλάκου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης – Κατάρτισης ΚΕΚ και ΙΕΚ Νέα Γνώση, με συντονιστή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Δικηγόρο, Υποψήφιο Διδάκτορα Νομικής Σχολής Αθηνών, χαρτογράφησαν το τοπίο της πιστοποίησης των πτυχίων. Με την παρουσίαση στοιχείων ξεκαθάρισαν πως η πιστοποίηση έχει αποκλειστική διασύνδεση με τα εργασιακά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα τόνισαν ότι:

· Τα περισσότερα κολέγια στην Ελλάδα διαθέτουν πιστοποιημένα πτυχία.

· Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περί τα 800 μεταπτυχιακά προγράμματα, το 90% των οποίων δεν είναι δωρεάν.

· Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διασύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας και όχι το επίπεδο σπουδών, που είναι εξίσου αξιόλογο με αυτό των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Στην ΑΣΟΕ, για παράδειγμα, φοιτούν 15.000 νέοι και η δομή διαθέτει μόνο 3 εργαζομένους που ασχολούνται με τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

· Η άτυπη γνώση, γνώση που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά και μέσα από την εμπειρία ζωής στο εξωτερικό, μετριέται στα προσόντα του εργαζομένου. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το ECVET (European Credit System for Vocational Education & Training).

Στη δεύτερη θεματική ενότητα «Σχολές και επαγγέλματα του μέλλοντος: Όταν η ακαδημαϊκή επάρκεια ορίζεται από τις απαιτήσεις των νέων καιρών» συμμετείχαν οι: Κώστας Στρατής, PhD, Ερευνητής, Οικονομολόγος, E-Learning Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Μιστριώτης, Αντιπρόεδρος New York College και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Τουρισμού, Κωνσταντίνος Λ. Παπαδάκης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, MSc, CCNA R/S, Καθηγητής, Τομεάρχης Πληροφορικής, Ι.IΕΚ Κoρέλκο, Σπήλιος Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, Αγρομετεωρολογίας, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με συντονιστή τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, Δημοσιογράφο στα «Αγρονέα» και τόνισαν ότι, παρόλο που η εστίαση, ο τουρισμός και η υγεία εξακολουθούν να είναι πρώτα στην κατάταξη των επαγγελμάτων του μέλλοντος, η τεχνολογική εξέλιξη επιβάλλει και σε αυτούς τους τομείς διαρκή επιμόρφωση.

Επιπλέον επεσήμαναν ότι:

· Η εστίαση, ο τουρισμός και η υγεία παραμένουν τομείς που παρουσιάζουν έντονη ζήτηση. Ωστόσο επιβάλλεται οι διεύρυνση γνώσεων και δεξιοτήτων.

· Τα προγράμματα e-learning είναι σημαντικά και βοηθητικά.

· Η Ελλάδα διαθέτει πολύ λιγότερους προγραμματιστές από ό,τι τεχνικούς της πληροφορικής.

· Είναι απίθανο να προβλέψουμε τις εξελίξεις των επαγγελμάτων την επόμενη τριετία, καθώς τα πάντα «τρέχουν» με ραγδαίους ρυθμούς.

· Το ερώτημα «μήπως έχει κλείσει ο κύκλος της μισθωτής εργασίας» είναι καίριο και επιτακτικό.

«Η ανταπόκριση των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην αγορά εργασίας: Η θεωρία συναντά την πράξη» απασχόλησε τους εισηγητές: Αιμιλία Λυμπεράκη – Besson, Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ, Εμπειρογνώμονα Νέου Μanagement HR και Ευρωπαϊκών Πολιτικών, ΕΚΔΔΑ, Φωτεινή Τεντολούρη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Δρ. Δημήτριο Δερπάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Frederick University, Παναγιώτη Κτενίδη, Διπλωματούχο Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο, Μηχανικό ΕΜΠ, Ειδικό Ερευνητή – Συνεργάτη Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολογίας του AΕΙ Πειραιά TT, Τριαντάφυλλο Μάρκο, Σύμβουλο Ενημέρωσης, Υπεύθυνο Εταιρικών Πελατών IST COLLEGE – ΣΒΙΕ, και τη συντονίστρια κ. Θεοδώρα Φούντα, Κοινωνιολόγο, Coach και Mentor, Επιστημονικό Συνεργάτη Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αναφέρθηκαν στο τεράστιο κενό του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο δεν συνδέει τις σπουδές με την αγορά εργασίας, και τόνισαν ότι:

· Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βρίσκουν εργαζομένους με τα προσόντα που θέλουν.

· Η κατοχή πτυχίων δεν εξασφαλίζει θέση στην αγορά εργασίας.

· Κλειδιά της επιτυχίας στον εργασιακό στίβο είναι η αγάπη για το αντικείμενο της δουλειάς και η σωστή διαχείριση του χρόνου.

· Η χρήση της τεχνολογίας δεν αφορά σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αλλά σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν.

· Τα προγράμματα e-learning απευθύνονται σε όλους, αλλά δεν αφορούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

· Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας συνεργάζεται με 400 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.

· Είναι πολύ πιο αποδοτικό να σπουδάζει κάποιος αυτό που του αρέσει παρά αυτό που ζητά η αγορά εργασίας τόσο για την επιδιωκόμενη προσωπική ανάπτυξη, όσο και με δεδομένο ότι οι αλλαγές στο εργασιακό τοπίο είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες.

Στη θεματική ενότητα «Tech4edu: Οι νέες τεχνολογίες και η διαμόρφωση εργαλείων χρήσιμων στην εκπαιδευτική διαδικασία» οι εισηγητές: Δημήτρης Μοναχός, Owner, IT Manager, Director of Studies at Clever-Net, Owner, Founder at Greek Gaming Academy, Δημήτρης Πολίτης, Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικός Επιστήμων MSc, Κωνσταντίνα Μπεθάνη, CMO / Creative Director στην Tenebra Studios και Καθηγήτρια Game Development στο ΙΙΕΚ New York, Μάνος Κεφαλάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλλόγου Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας, με συντονιστή τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη μίλησαν για τον διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο της τεχνολογίας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:

· Η εικονική πραγματικότητα είναι σημαντικό εργαλείο της εκπαίδευσης. Προσφέρει βιωματική γνώση και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά γνωστικά πεδία, από την αναβίωση ιστορικών μαχών μέχρι τα μαθήματα ανατομίας.

· Εκφράζεται η άποψη πως «η ανθρωπότητα θα καταστραφεί, γιατί η ελίτ είναι στον κόσμο της». Άνθρωποι της εκπαίδευσης καλούνται να μην αντιμετωπίζουν πολίτες και εκπαιδευομένους με ελιτίστικο τρόπο.

Στη σπουδαιότητα των σπουδών εξ αποστάσεως και στην αναγκαιότητα ύπαρξης, ακόμη και διεύρυνσής τους αναφέρθηκαν οι εισηγητές Στράτος Πάττας, Διευθυντής Παρατηρητηρίου, skywalker.gr, Χριστοδούλη Θαλασσοχώρη, Ψυχολόγος MSc, MBA, Εκπαιδεύτρια στο

e-Learning του ΕΚΠΑ, Gaby Grammenou, Καθηγήτρια, Σύμβουλος Καθηγητών και Μαθητών, Project Manager και Εισηγήτρια σε μορφωτικά σεμινάρια καθηγητών γερμανικής γλώσσας στο Goethe Institut της Αθήνας, Γιώργος Κοϊνάκης, Φυσικός, ΜSc Mετεωρολογίας EKΠΑ, Τechnology Enhanced Learning, TSD University of Wales, Ιδρυτής της πλατφόρμας online μαθημάτων www.teachersintime.com, Θωμάς Κρύπας, ΜΒΑ, CEO, FTC Group, Mentor, Εισηγητής Σεμιναρίων Future Business School. Στο πάνελ «Σπουδές εξ αποστάσεως στην Ελλάδα: Το φάσμα των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών του e-learning στις ελληνικές σπουδές» με συντονιστή τον κ. Μιχάλη Χρηστάκη, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικό – Διοικητικό Επιστήμονα, τονίστηκαν τα ιδιαιτέρα πλεονεκτήματα των σπουδών εξ αποστάσεως και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του Skywalker.gr «E-learning στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με την έρευνα το 59% επιλέγει προγράμματα e-learning για συνεχή επιμόρφωση, το 11% κατόπιν απαίτησης από την εργασία του και το 8% για να προστεθεί στο βιογραφικό του.

Επιπλέον οι εισηγητές τόνισαν ότι:

· Βασικός στόχος των e-learning προγραμμάτων είναι η καλύτερη γνώση.

· Τα e-learning προγράμματα απευθύνονται σε όλους όσοι θέλουν να διευρύνουν, να ειδικεύσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Είναι εξαιρετικά χρήσιμα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

· Είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Το συνέδριο με τίτλο Εκπαιδεύοντας το Μέλλον ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων, που παρουσίασε η κα Σοφία Γκοτσοπούλου, Key Account Manager, Skywalker.gr.

Οι τιμητικές διακρίσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:

1. Skywalker – Προσφορά στην Εκπαίδευση 2017

Στον κ. Μόσχο Πολυσίου, Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 2017

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

3. Εκπαιδευτικό Εργαλείο 2017

Στα εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών So Easy για τη βιωματική και θεματική μέθοδο διδασκαλίας τους.

4. Εκπαιδευτικό Λογισμικό 2017

Στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του υπουργείου Πολιτισμού για τις εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές του.

5. Προσφορά Δεύτερης Ευκαιρίας

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών για την εκπαιδευτική του κοινότητα.

Τα βραβεία απένειμαν οι κ.κ.:

Δημήτρης Φυντάνης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας Skywalker.gr

Δημήτρης Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Μαίρη Κατσαπρίνη, Events Marketing Director, Skywalker.gr

