Τα αγαπημένα μας προϊόντα B.U., C-THRU, Denim, Antonio Banderas και Tesori d’Oriente μπαίνουν σε σετ δώρων και έρχονται για να δώσουν ακόμη περισσότερα! Η εταιρεία Sarantis, με την αγορά ενός σετ δώρου, δίνει τη μοναδική ευκαιρία για την συμμετοχή στον ξεχωριστό διαγωνισμό GIVE me more.

Σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή, τα σετ δώρων των αγαπημένων μας προϊόντων λύνουν τα χέρια, καθώς είναι μια value for money επιλογή ενός ολοκληρωμένου δώρου. Μέσα λοιπόν από τα σετ δώρων μας δίνεται η δυνατότητα να αγοράσουμε κάτι όμορφο, ολοκληρωμένο, πιο προσεγμένο τόσο για τον εαυτό μας όσο και τα αγαπημένα του πρόσωπα και ταυτόχρονα να κερδίσουμε και …κάτι παραπάνω παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό GIVE Me More.

Σε κάθε σετ δώρου, περιλαμβάνεται ένα κουπόνι με έναν μοναδικό κωδικό για τον παραλήπτη του δώρου. Μπαίνοντας στο microsite www.givememore.gr ή στέλνοντας τον κωδικό σε SMS (M <κενό> τον κωδικό <κενό> και ονοματεπώνυμο στο 54335 με χρέωση €0,11 ανά μήνυμα) ο παραλήπτης του δώρου μπαίνει αυτομάτως στη μεγάλη κλήρωση για μοναδικά δώρα.

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού κερδίζει 1.000€ μετρητά, ενώ οι επόμενοι 100 νικητές κερδίζουν προϊόντα Sarantis αξίας 50€.

O διαγωνισμός GIVE me more έχει ήδη ξεκινήσει από τις 25 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Εσείς ακόμη να αγοράσετε το αγαπημένο σας gift set

και να μπείτε στο διαγωνισμό;