«Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις»

Οδυσσέας Ελύτης

Για έβδομη φορά το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα διοργανώνει το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2024 (Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Απριλίου 10:00-22:00, Πέμπτη 25 Απριλίου 10:00-17:00).

Το φεστιβάλ θα αποτελέσει έναν φυσικό χώρο συνάντησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εθελοντών και πολιτών σε μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και ευγνωμοσύνης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Σκοπός του φεστιβάλ και αυτή τη χρονιά είναι η σύγκλιση του οικοσυστήματος του εθελοντισμού και η ανάδειξη της παραγωγής κοινωνικών αγαθών στη σημερινή Ελλάδα.

Στόχοι του Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action 2024 είναι:

Η άμεση επικοινωνία μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των ενεργειών τους

Η επιβράβευση και ηθική ικανοποίηση οργανώσεων και εθελοντών

Η σύνδεση των εθελοντικών προγραμμάτων με πόρους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των πολιτών

Το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action 2024 απευθύνεται σε:

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που αξιοποιούν εθελοντική εργασία

Εθελοντές και εν δυνάμει εθελοντές σε μόνιμη αλλά και περιστασιακή βάση

Πρωτοβουλίες και ομάδες πολιτών με κοινωνική δράση

Άτυπες κοινωνικές ομάδες με ρόλο στην Κοινωνία των Πολιτών

Στελέχη και επιχειρήσεις με δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού (με την προϋπόθεση της εκπροσώπησης με κομματική ή/και παραταξιακή ουδετερότητα)

Όλες οι εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες και οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν στον εκθεσιακό χώρο του φεστιβάλ με συμμετοχή σε δραστηριότητες για να ενημερώσουν τους επισκέπτες και να παρουσιάσουν το έργο τους.

Πιο συγκεκριμένα, το φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Εκθεσιακό χώρο με stand για την παρουσίαση εθελοντικών οργανώσεων, ομάδων, οργανισμών και πρωτοβουλιών πολιτών και της δράσης τους. Ο χώρος θα είναι διαθέσιμος για την ενημέρωση των επισκεπτών και των άλλων εκθετών του φεστιβάλ.

με stand για την παρουσίαση εθελοντικών οργανώσεων, ομάδων, οργανισμών και πρωτοβουλιών πολιτών και της δράσης τους. Ο χώρος θα είναι διαθέσιμος για την ενημέρωση των επισκεπτών και των άλλων εκθετών του φεστιβάλ. Σημεία επίδειξης δραστηριοτήτων . Σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκθέτες θα δίνεται ευκαιρία παρουσίασης των δραστηριοτήτων τους με showtime σε σημεία κατάλληλα διαμορφωμένα για επίδειξη με συμμετοχή των εθελοντών και των επισκεπτών.

. Σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκθέτες θα δίνεται ευκαιρία παρουσίασης των δραστηριοτήτων τους με showtime σε σημεία κατάλληλα διαμορφωμένα για επίδειξη με συμμετοχή των εθελοντών και των επισκεπτών. Συζητήσεις-παρουσιάσεις με ομιλητές από διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό στην Ελλάδα του 2024 και τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν μέσα από τον εθελοντισμό.

με ομιλητές από διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό στην Ελλάδα του 2024 και τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν μέσα από τον εθελοντισμό. Θεωρητικά και βιωματικά σεμινάρια (workshop) με έμπειρους εισηγητές για την εκπαίδευση εθελοντών, στελεχών και εκπροσώπων ΜΚΟ. Για την παρακολούθησή τους είναι απαραίτητη η προεγγραφή των συμμετεχόντων.

(workshop) με έμπειρους εισηγητές για την εκπαίδευση εθελοντών, στελεχών και εκπροσώπων ΜΚΟ. Για την παρακολούθησή τους είναι απαραίτητη η προεγγραφή των συμμετεχόντων. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δρώμενα όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μεγάλα παιχνίδια, διαγωνισμοί, εργαστήρια κατασκευών, κύκλοι ελεύθερης έκφρασης και ευκαιρίες δημιουργίας θα γίνονται σε όλες τις ζώνες του φεστιβάλ.

όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μεγάλα παιχνίδια, διαγωνισμοί, εργαστήρια κατασκευών, κύκλοι ελεύθερης έκφρασης και ευκαιρίες δημιουργίας θα γίνονται σε όλες τις ζώνες του φεστιβάλ. Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία προκειμένου το φεστιβάλ να ευχαριστήσει όσους αυθόρμητα προσφέρουν καθημερινά και δίνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους για ένα πιο όμορφο και ελπιδοφόρο μέλλον για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Βραβεύονται εθελοντές που έχουν διακριθεί για το έργο τους, ομάδες που προσφέρουν ανιδιοτελώς, ιδρυτικά στελέχη οργανισμών, προγράμματα και καινοτόμες ιδέες.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και δωρεάν αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το www.voluntaryaction.gr.

Επιπλέον, μπορείτε να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στο Facebook Event Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action 2024.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, PAGENEWS.GR, E–DAILY, E–RADIO, KARFITSA, BEATER.GR, STARTUPPER, EMEA, THAT’S LIFE, BUSINESS NEWS.GR, TOURISM TODAY.GR, ART AND LIFE, PINK.GR, IΠΟΡΤΑ, ECOZEN.GR, SIGMA MEDIA GROUP, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, MONEYVIEW, CULPANREWS, UNI–TIES.GR, CSRNEWS.GR, HELLENIC MEDIA GROUP, BULLMP.COM, LET IT BE.GR, THE COLUMNIST, STENTORAS.GR, STENT, SETTLE.GR