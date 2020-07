Όταν σκεφτόμαστε την Britney Spears, θυμόμαστε όχι μόνο τις τεράστιες επιτυχίες που έκανε και την χαρακτήρισαν ως την πριγκίπισσα της pop μουσικής αλλά και το τραγικό της breakdown το 2007, οπότε και εισήλθε σε ψυχιατρείο. Έως και σήμερα, η Britney Spears θεωρείται ότι πάσχει από άνοια από τα 26 της και δεν έχει στην πραγματικότητα κανέναν έλεγχο στην ζωή της.

Διέρρευσε στα media η πληροφορία ότι στις 22 Ιουλίου 2020 η Britney Spears ξεκινάει μία σειρά από μεγάλες δίκες κατά του πατέρα και της εταιρίας της, ώστε να αποκτήσει ξανά έλεγχο στην ζωή της και να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών της. Οι χρήστες των social media έχουν ξεκινήσει μία τεράστια ψηφιακή καμπάνια υποστήριξης με το hashtag #FreeBritney, ώστε να μεταφέρουν το μήνυμα ότι η πριγκίπισσα της pop πρέπει επιτέλους να σταματήσει να ζει σαν να είναι προϊόν.

Η Britney Spears ήρθε σε επαφή με τα φώτα της δημοσιότητας από την ηλικία των 4 ετών που άρχισε να εμφανίζεται στο Broadway ως παιδί – ηθοποιός. Έπειτα, άρχισε να κάνει εμφανίσεις στο πολύ πετυχημένο παιδικό show της Αμερικής “The Mickey Mouse Club” από το οποίο έγινε γνωστή και κατάφερε να κλείσει συμβόλαια για την solo καριέρα που κάνει μέχρι σήμερα. Η καριέρα της όμως, βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο από την πρώτη στιγμή καθώς τα πάντα που κυκλοφορούν ελέγχονται πλήρως από την δισκογραφική της εταιρία.

Η ίδια έχει προσπαθήσει πολλές φορές να μας μιλήσει για τον έλεγχο στην ζωή της, αρκεί μόνο να ακούσουμε τους στίχους από μερικά από τα τραγούδια της όπως: “Lucky”, “Overprotected”, “My Perogrative”, “Circus”, “Piece of Me” και “Gimme More”. Πολλές φορές, η ίδια παρουσιάζεται ακόμη και στα βίντεοκλιπ της μέσα σε κλουβιά ή με αλυσίδες.

Εάν δείτε βίντεο της Britney Spears μικρότερη των 19 ετών, θα ακούσετε μία άλλη φωνή, πιο βαθιά, την αληθινή της φωνή και όχι αυτήν την baby voice που ξέρουμε σήμερα. Επειδή η αληθινή φωνή της Britney Spears έμοιαζε αρκετά με της Christina Aguilera, η οποία τότε ήταν επίσης στο The Mickey Mouse Club και θα έβγαζε ταυτόχρονα με την Μπρίτνεη το ντεμπούτο της, η εταιρία την έπεισε να χρησιμοποιεί μία τεχνική με την οποία η φωνή της αποκτά την χαρακτηριστική χροιά που έχει σήμερα, ώστε να είναι πιο ιδιαίτερη.

Εάν και κατάφεραν αυτό που ήθελαν – η Britney Spears πούλησε εκατομμύρια δίσκους με την χαρακτηριστική της φωνή – η τεχνική που χρησιμοποιεί και το γεγονός ότι δεν της επιτρέπεται να χρησιμοποιεί της αλήθινή της φωνή στα live, έχουν κάνει ανεπανόρθωτο κακό στις φωνητικές τις χορδές, με αποτέλεσμα σήμερα να τραγουδάει κυρίως playback. H ίδια ήθελε να κυκλοφορήσει το 2006 ένα acoustic αλμπουμ με μπαλάντες και όχι pop hitάκια, στο οποίο θα χρησιμοποιούσε την αληθινή της φωνή, όμως αυτό δεν άρεσε στην δισκογραφική της εταιρία. Καθ’όλη της η καριέρα και πλέον και σε όλη της η ζωή αντιμετωπίζεται όχι ως άτομο αλλά σαν «προϊόν» με σκοπό να πουλάει.

Όλοι θυμόμαστε την κρίση στην ζωή της Britney Spears γύρω στο 2007. Κυκλοφορούσε πιωμένη από party σε party ενώ μόλις είχε αποκτήσει τα δύο της παιδιά, είχε ένα πολύ άσχημο διαζύγιο που πήρε μεγάλες διαστάσεις στα media και είχε ορδές από paparazzi να την ακολουθούν σε κάθε της βήμα (υπάρχουν video στο youtube που μπορείτε να δείτε τους παπαράτσι να την ακολουθούν μέχρι και στο μπάνιο για να έχουν μία «αποκλειστική» φωτογραφία). Θα βρείτε ακόμη βίντεο της Britney να κλαίει και να παρακαλάει τους παπαράτσι να σταματήσουν να την ακολουθούν και να την αφήσουν ήσυχη. Όποια και να είναι η άποψη σας για την Britney Spears, ακόμη και εάν σας φαίνονται αστεία αυτά τα σκηνικά, πρόκειται για μία γυναίκα που δεν έχει καθόλου προσωπική ζωή, όσο και να προσπαθεί. Οι παπαράτσι έχουν βγάλει μέχρι και φωτογραφίες της μέσα από το ασθενοφόρο με το οποίο την μετέφεραν στο ψυχιατρείο για να νοσηλευτεί.

Μετά το πολύ δημόσιο ψυχωτικό της επεισόδιο, στο οποίο όλοι την είδαμε να μπαίνει σε τυχαίο κουρείο και να ξυρίζει τα μαλλιά της ενώ την ακολουθούσαν δεκάδες παπαράτσι, η Britney προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της με το να κλειδωθεί στο σπίτι της με τα παιδιά της. Αφού όμως χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κλινική, τότε ήταν που έχασε εξ’ολοκλήρου τον έλεγχο της ζωή της.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, σήμερα την επιμέλεια στην ζωή της έχει ο πατέρας της Britney, είναι που σήμερα έχει όλα τα νομικά δικαιώματα στην ζωή της, για κάθε της επιλογή, καθώς από την ψυχιατρική κλινική διαγνώστηκε με πρώιμη… άνοια (early onset dementia), μόλις στα 26 της χρόνια! Ο ίδιος όχι μόνο έχει πλήρες έλεγχο της περιουσίας της αλλά πληρώνεται και όλας εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να το κάνει. Παρά την «αδυναμία» της να πάρει κάθε απόφαση στην ζωή της – δικαίωμα το οποίο έχει πλέον ο πατέρας της για εκείνη, σύμφωνα με το δικαστήριο – 2 μήνες μετά την νοσηλεία της έπαιξε σε μερικά επεισόδια του How I Met Your Mother και 6 μήνες μετά έβγαλε το νέο της άλμπουμ και γύρισε 3 βίντεοκλιπ, μεταξύ τους και το Womanizer. Ταυτόχρονα, έκανε μία παγκόσμια περιοδεία από την οποία προήλθαν κέρδη που έφτασαν τα 131 εκατομύρια δολάρια. Πως τα έκανε όλα αυτά η Britney έχοντας ταυτόχρονα άνοια και όντας ανήμπορη να πάρει την παραμικρή απόφαση για την ζωή της;

12 χρόνια μετά το mental breakdown (διανοητική κατάρρευση), στα 38 της, θεωρείται πως έχει ακόμη άνοια. Τον έλεγχο στα πάντα στην ζωή της έχει ο πατέρας της, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η ίδια δεν μπορεί: να οδηγήσει, να παντρευτεί ξανά, να κάνει άλλο παιδί, να ξοδέψει τα χρήματα της που ανέρχονται σε 250 εκατομμύρια δολάρια – της επιτρέπεται να ξοδεύει μόνο $1,200 δολάρια την εβδομάδα, έχει μόνο 30% της επιμέλειας των παιδιών της, να βγει από το σπίτι της χωρίς άδεια, να προσλάβει τον δικηγόρο που επιθυμεί, να βγάλει κάποιο τραγούδι ή να κάνει κάτι στην καριέρα της στο οποίο δεν συμφωνεί η δισκογραφική της εταιρία, να μιλήσει δημόσια για την νομική απόφαση σύμφωνα με την οποία ο πατέρας της έχει τα νόμιμα δικαιώματα σε κάθε της επιλογή, να κάνει συνεντεύξεις οι οποίες δεν ελέγχει και εγκρίνει ο πατέρας της και να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα χωρίς να υπάρχει επίβλεψη (H τραγουδίστρια Iggy Azalea είχε δηλώσει ότι για να συνεργαστεί σε ένα τραγούδι με την Britney Spears έπρεπε να έρθει κοινωνική υπηρεσία να ψάξει το σπίτι της για ναρκωτικά και να είναι παρούσα για έλεγχο της Britney).

Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα παραπάνω χωρίς να περάσουν από την έγκριση του πατέρας της ή των νόμιμων εκπροσώπων του (π.χ. της δισκογραφικής εταιρίας της Britney). Δεν μπορεί ουσιαστικά να πάει ούτε μία βόλτα στο πάρκο, χωρίς να υπάρχει η έγκριση του πατέρας της. Ο νόμος αυτός υπάρχει για άτομα που συνήθως είναι ηλικιωμένα και πάσχουν από άνοια, ώστε να υπάρχει κάποιον που να επιβλέπει και να εγκρίνει ότι κάνουν τις σωστές επιλογές. Αυτός ο νόμος είναι που κρατάει την Britney Spears δέσμια. Η 38χρονη, σήμερα, τραγουδίστρια πηγαίνει την υπόθεση στα δικαστήρια ώστε να πάρει επιτέλους τον έλεγχο στην ζωή της και να πείσει το δικαστήριο ότι δεν είναι τρελή και μπορεί και μόνη της να πάρει αποφάσεις στην ζωή της.

Από τότε που ξεκίνησε η επιμέλεια της ζωής της από τον πατέρα της, 12 χρόνια πριν, η Britney έχει κυκλοφορήσει άλλα 4 άλμπουμ, έχει 3 παγκόσμιες περιοδείες, ήταν κριτής στο X-Factor, έχει κυκλοφορήσει μία σειρά αρωμάτων και πολλά, πολλά άλλα. Όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε «άνοια» με την κάθε της κίνηση να ελέγχεται.

Στις αρχές του 2019, νοσηλεύτηκε σε κλινική για άλλους 3 μήνες, όταν χωρίς έγκριση του πατέρα της, βρέθηκε σε fastfood takeaway με το αγόρι της και έπειτα αρνήθηκε να πάρει τα ψυχοφάρμακα που οι γιατροί του πατέρα της την αναγκάζουν να παίρνει. Όταν όλα αυτά άρχισαν να διαρρέουν στον Τύπο κι τα social media, όταν η μητέρα της Britney, Lynne, άρχισε να κάνει δημόσιες δηλώσεις για την υπόθεση. Σύντομα, ξεκίνησε το κίνημα #FreeBritney κατά το οποίο χρήστες των social media μιλούν για την κατάσταση της σούπερ σταρ. Καθώς εκείνη νομικά δεν επιτρέπεται να μιλήσει δημόσια για τους όρους της επιμέλειάς της, ευχαριστεί τους φαν της και δηλώνει πως ακόμη και έτσι, «είναι ευτυχισμένη».

Άλλες celebrities έχουν αρχίσει να μιλούν για την υπόθεση της Britney Spears η οποία μέχρι τώρα ήταν σχεδόν κρυφή από τα media, μεταξύ τους και η Cher. Ευχόμαστε η υπόθεση να λάβει μεγάλες διαστάσεις και η Britney να αποκτήσει τον πλήρες έλεγχο της ζωής της καθώς και την επιμέλεια των παιδιών της. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να ζει σαν να είναι εμπόρευμα, όσα χρήματα και υλικά αγαθά και εάν απέκτησε ως αντάλλαγμα. #FreeBritney.

Inside the Battle for Britney Spears https://t.co/t6McOBuuSv via @LAMag POSSIBLE …JUST ENOUGH MEDS TO KEEP HER WORKING,BUT NOT ENOUGH TO HAVE A LIFE

— Cher (@cher) January 23, 2020