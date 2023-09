Τα Ma Chérie σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην περιποίηση της επιδερμίδας με τη δημιουργία του Ma Chérie Skin, ένα διεθνές σημείο αναφοράς στο χώρο της ευεξίας και η πρώτη skin boutique υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, που διαθέτει τις πιο προηγμένες και avant-garde θεραπείες περιποίησης για το πρόσωπο και το σώμα.

Ως το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας, το δέρμα χρήζει καθημερινής φροντίδας ώστε να λειτουργεί σωστά και να παρέχει προστασία έναντι των ρύπων, της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ζημιογόνων εξωτερικών παραγόντων που αυξάνονται συνεχώς στην εποχή μας. Το Ma Chérie Skin, αποτελούμενο από μια πλήρως εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών στον χώρο του skincare, συνεργάζεται με κορυφαία και βραβευμένα skincare brands, προσφέροντας ένα ασύγκριτο treatment menu σε παγκόσμιο επίπεδο. Augustinus Bader, Dr. Barbara Sturm, Elemis, iS Clinical & Bamford μοιράζονται τις αποκλειστικές τους θεραπείες με τους skin experts του day spa, για να χαρίσουν μια απαράμιλλη εμπειρία περιποίησης.

Με γνώμονα την δημιουργία ενός wellness spot που θα συνδυάζει την βαθιά χαλάρωση με τις μη παρεμβατικές θεραπείες, οι skin experts συνδυάζουν την πολυετή εμπειρία με την έμφυτη επιθυμία τους για συνεχή επιμόρφωση, αναδιαμορφώνοντας και τελειοποιώντας τις παροχές τους. Επαναπροσδιορίζοντας εξολοκλήρου την έννοια της περιποίησης του προσώπου και του σώματος, το Ma Chérie Skin προσφέρει θεραπείες που μεταμορφώνουν ουσιαστικά το δέρμα, ενώ ταυτόχρονα αναγάγουν το ταξίδι περιποίησης σε μία αμιγώς εξατομικευμένη εμπειρία. Η προηγμένη ανάλυση της επιδερμίδας, τα προσωποποιημένα προγράμματα περιποίησης και η ιδιαίτερη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των μοναδικών αναγκών του δέρματος, βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Ma Chérie Skin, η οποία επικεντρώνεται στις αρχές της ολιστικής φροντίδας, που δεν εστιάζει μόνο στην περιποίηση της επιφάνειας της επιδερμίδας, αλλά και στην προώθηση της συνολικής υγείας και ευεξίας.

Εστιάζοντας στις προσωπικές ανάγκες και στόχους κάθε τύπου δέρματος, το Ma Chérie Skin διαθέτει μοναδικά επιμελημένο μενού που περιλαμβάνει εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου, θεραπευτικά μασάζ, μυϊκή αποκατάσταση, θεραπείες αποτοξίνωσης καθώς και την αποκλειστική συλλογή ‘Rituals for Two’, μια απόλυτη εμπειρία ευεξίας για ζευγάρια, φίλους ή για οποιονδήποτε θέλει να ζήσει στιγμές κοινής απόλαυσης. Ανάμεσα στις εμβληματικές θεραπείες που διατίθενται στο Ma Chérie Skin συγκαταλέγονται και η θεραπεία ‘The Method by Augustinus Bader’ για το πρόσωπο και το σώμα, η iconic θεραπεία προσώπου ‘Sturmglow’ της Dr. Barbara Sturm που ενδείκνυται για special occasions καθώς αφήνει το δέρμα λαμπερό και εμφανώς ανανεωμένο, αλλά και η ‘The Five-Tech Collagen Trigger’ της Elemis που χρησιμοποιεί προηγμένες βιο-ηλεκτρικές τεχνολογίες. Επιπλέον, στο portfolio των θεραπειών περιλαμβάνεται το ‘The MC Skin Signature Cleansing Facial’ της iS Clinical, το απόλυτο reinvented facial που προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εποχικής περιόδου για μια αποτελεσματική και ασύγκριτη εμπειρία περιποίησης. Με βάση τα προϊόντα της iS Clinical, τα οποία διαθέτουν φαρμακευτικού βαθμού συστατικά βοτανικής προέλευσης, μπορείτε να επιβιβαστείτε άφοβα σε ένα μοναδικό ταξίδι ριζικού καθαρισμού και βαθιάς ανανέωσης, καθώς πρόκειται για non-systemic προϊόντα, τα οποία δεν περνούν στη ροή του αίματος. Τέλος, στο Ma Chérie Skin θα γνωρίσετε την ειδικά σχεδιασμένη θεραπεία σώματος για εγκύους της Bamford, ένα θεραπευτικό μασάζ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (μετά από 12 εβδομάδες και έως και 40 εβδομάδες) και πραγματοποιείται με απαλά έλαια χωρίς άρωμα, στοχεύοντας στην οσφυαλγία, την ένταση και τα βαριά πόδια, για μια γαλήνια και απαλά αναζωογονητική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της πλήρως προσωποποιημένης και εξατομικευμένης εμπειρίας ευεξίας, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μέσα από το ‘Senses Menu’ τον ήχο, το φως και τον αέρα του δωματίου κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, μέσα από μια πληθώρα επιλογών που διεγείρουν τις αισθήσεις και προσφέρουν χαλάρωση και πνευματική αρμονία.

Το Ma Chérie Skin, μια όαση στην καρδιά της Αθήνας, επαναπροσδιορίζει την πολυτελή περιποίηση σε έναν εμβληματικό χώρο που διοχετεύει απλόχερα μια αίσθηση απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας, αναστέλλοντας έστω και για λίγο τους έντονους ρυθμούς της πόλης. Η γαλήνια ατμόσφαιρα ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τη σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση, τη μινιμαλιστική αρχιτεκτονική αλλά και το συνδυασμό φυσικών υλικών, όπως το ξύλο και το μάρμαρο. Τα απαλά, γήινα χρώματα προσδίδουν μια άνετη και φιλόξενη χροιά, η οποία εντείνεται μέσα από το ατμοσφαιρικό φως και την απροσδόκητη ζωντάνια που διαχέει η συλλογή φωτισμού του σχεδιαστή Michael Anastassiades, η οποία αλληλεπιδρά μοναδικά με όλα τα αντικείμενα του χώρου. Μια μεταμορφωτική εμπειρία που αγκαλιάζει όλες τις αισθήσεις!