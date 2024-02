με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και το Ίδρυμα Ευγενία Αναστασιάδου – Σμυρναίου

Μέγας Χορηγός της πρωτοβουλίας η Anastassiadis Group

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία

Ο αθλητής θα επισκεφθεί 28 σχολεία σε δυσπρόσιτα μέρη μέσα στους επόμενους 3 μήνες

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης και το Ίδρυμα Ευγενία Αναστασιάδου Σμυρναίου ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ ένα ξεχωριστό εγχείρημα με σκοπό την έμπνευση των νέων για την επίτευξη των στόχων τους.

Με αφορμή τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και την συμπλήρωση 28 χρόνων από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου του στην Ατλάντα, ο σπουδαίος Έλληνας Ολυμπιονίκης και οι ομάδες των δυο φορέων θα επισκεφθούν σχολεία σε ακριτικά νησιά και απομακρυσμένα χωριά και θα συζητήσουν για την σπουδαία ‘’Δύναμη του Ονείρου’’ που μπορεί να γίνει κινητήριος μοχλός για την επίτευξη κάθε στόχου παρά τις φαινομενικές αντίξοες συνθήκες.

Η ομιλία είναι εμπνευσμένη από την ιστορία του ίδιου του αθλητή ο οποίος κατάφερε με την επιμονή και την αυτόφωτη δύναμη του να κερδίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους, με 9.850 βαθμούς, αγγίζοντας το τέλειο (perfect ten) χαρίζοντας στην Ελλάδα την πρώτη νίκη στη γυμναστική, από το 1906.

Η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε στο σπίτι των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Αρχαία Ολυμπία, σε ειδική εκδήλωση για ΜΜΕ, εκπροσώπους φορέων και μαθητών. To ‘’παρών’’ στη συνέντευξη τύπου έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος, ο Διευθυντής της Ολυμπιακής Ακαδημίας, Μάκης Ασημακόπουλος και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Όπως δήλωσε ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που το ταξίδι της πρωτοβουλίας The Power of The Dream ξεκινά από εδώ, το σπίτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο ενθουσιασμός των μαθητών αυτής της πόλης μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και να συναντήσουμε Ελληνόπουλα όχι μόνο σε κάθε γωνιά της χώρας αλλά και σε κάθε σημείο της Γης που χτυπά η καρδιά του Ελληνισμού. Τέλος, ευχαριστώ πολύ το Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενία Αναστασιάδου Σμυρναίου και τον Πρόεδρο, Δρ Ιωάννη Αναστασιάδη που στο ταξίδι αυτού του ονείρου θα πορευτούμε μαζί».

Ενώ ο CEO της Anastassiadis Group και Πρόεδρος του Ιδρύματος, Δρ. Ιωάννης Αναστασιάδης υπογράμμισε: «Αδιαμφισβήτητα, αν κάτι μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον, αυτό είναι η παράδοση της σκυτάλης στη νέα γενιά! Σε μία γενιά που με τη δύναμη και τα έργα της μας δημιουργεί την ελπίδα ότι αυτός ο κόσμος μπορεί ν΄αλλάξει προς το καλύτερο. Οι αρχές και οι αξίες του αθλητισμού, αποτελούν βασικά συστατικά παιδείας και συνάδουν με την φιλοσοφία και το όραμα τόσο του Ιδρύματος όσο και του Ομίλου μας. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε αρωγοί αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας που αφορά στα παιδιά μας!»