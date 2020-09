H Kendall Jenner είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα και περιζήτητα μοντέλα της εποχής μας. Η ομορφιά της, το σώμα της και το διάσημο επώνυμό της, της χάρισαν το status του supermodel ήδη από τα 20 της χρόνια. Πρόσφατα, έκανε την πρωτοφανή δήλωση ότι είναι “stoner” δηλαδή αυτό που θα λέγαμε εμείς στα ελληνικά… «χασίκλω». Καπνίζει συστηματικά μαριχουάνα, κάτι που είναι νόμιμο στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

Ωστόσο, η 5η αδερφή της οικογένειας Kardashian προσπαθεί πολύ να κρατά την προσωπική της ζωή μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας. Λίγα είναι γνωστά για τις σχέσεις της πέρα από όσα εκείνη επιλέγει να δείξει είτε το στο Instagram είτε στην εκπομπή Keeping Up with the Kardashians.

To 24χρονο μοντέλο αποκάλυψε ότι καπνίζει συστηματικά μαριχουάνα σε επεισόδιο του podcast «Sibling Rivalry» με την Kate Hudson και τον Oliver Hudson.

Το επεισόδιο γυρίστηκε στις αρχές της χρονιάς, και καλεσμένη μαζί με την Kendall Jenner ήταν και η ετεροθαλής αδελφή της Kourtney Kardashian.

Η αποκάλυψη έγινε όταν ο Oliver Hudson τις ρώτησε: «Αν υπήρχε ένας χασικλής στην οικογένειά σας, ποιος θα ήταν;», οπότε η Kourtney Kardashian έσπευσε να πει για την αδελφή της. Η Κένταλ Τζένερ συμφώνησε, λέγοντας: «Είμαι stoner. Κανείς δεν το ξέρει, οπότε αυτή είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια».