Η Polygreen ανακοινώνει μια συνεργασία – ορόσημο στον τομέα της ανακύκλωσης ρούχων, με τα πολυκαταστήματα attica, μια από τις δυναμικότερες και πιο επιδραστικές εταιρείες στο χώρο του retail μόδας και ομορφιάς.

Σύμπραξη Polygreen & attica για ανακύκλωση ρούχων & παπουτσιών

Ένα από τα μεγάλα θέματα που δημιουργούνται στη βιομηχανία της μόδας, ως συνέπεια της μαζικής παραγωγής ρούχων και παπουτσιών είναι η εναλλαγή των εμπορευμάτων ένδυσης και υπόδησης με μεγάλη ταχύτητα, από την μία σεζόν στην επόμενη, οδηγώντας στην υπερσυσσώρευσή τους στις χωματερές και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί για το μέγεθος του προβλήματος: μεταξύ 5% και 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παράγονται από τη βιομηχανία της μόδας, η οποία επίσης αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, των ποταμών και των θαλασσών.

Η σύμπραξη της Polygreen και των attica σηματοδοτεί την επέκταση του προγράμματος Just Go Zero, στο πλαίσιο της οποίας τα ήδη χρησιμοποιημένα ρούχα επανεισάγονται στον κύκλο της οικονομίας, ως second hand. Η νέα διαδικασία συλλογής ρούχων προς επαναχρησιμοποίηση έχει ως βάση δύο πολυκαταστήματα attica στην Αθήνα, (στο ιστορικό κτίριο City Link στο επίπεδο -1 και στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο επίπεδο 1), και άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη (στο πολυκατάστημα της Τσιμισκή στο επίπεδο -1 και στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos). Οι επισκέπτες των πολυκαταστημάτων καλούνται να τοποθετήσουν τα παλιά τους ρούχα, δερμάτινα και υφασμάτινα αξεσουάρ και παπούτσια, ιδανικά καθαρά και σε καλή κατάσταση, στα recycling stations που βρίσκονται τοποθετημένα σε κεντρικά σημεία των attica. Στη συνέχεια, η Polygreen αναλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά τους σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, όπου διαχωρίζονται με φροντίδα, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους, μέσω second hand συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ που συνδέθηκαν με σημαντικές περιόδους της ζωής μας, που μας συντρόφευσαν σε χαρές, αλλαγές και δυσκολίες, μπορούν να ξεκινήσουν ένα καινούργιο ταξίδι εμπειριών και αναμνήσεων, βρίσκοντας τη θέση τους σε μια νέα ντουλάπα! Ό,τι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί σαν πρώτη ύλη στην επιπλοποιία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Επιπλέον, η συνεργασία επεκτείνεται στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση υλικών από το πολυκατάστημα attica City Link και από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, υιοθετώντας το πρωτοποριακό πρόγραμμα Just Go Zero. Μέσω του Just Go Zero, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα υπολείμματα καφέ διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται από το attica City Link και από τους χώρους των κεντρικών γραφείων και μεταφέρονται σε μονάδες επεξεργασίας της Polygreen. Τα ανακυκλώσιμα υλικά γίνονται εκ νέου χρήσιμες πρώτες ύλες και τα υπολείμματα καφέ μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων.

Η Ζωή Δημητράκου-Πολυχρονοπούλου, Director Textiles Division της Polygreen, δήλωσε: «Μια νέα εποχή ξεκινά για τα ρούχα και τα παπούτσια που δεν χρειαζόμαστε. Ξεκινήσαμε στην Τήλο, συνεχίσαμε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με τα πολυκαταστήματα αttica. Το περιβάλλον μας χρειάζεται, όπως το σώμα μας χρειάζεται τα ρούχα μας. Στόχος του προγράμματος Just Go Zero είναι να μη φτάνουν τα ρούχα που δεν χρειαζόμαστε πια στις χωματερές, αλλά να αποκτούν μια δεύτερη ζωή. Συγκεντρώνουμε ρούχα, αλλάζουμε συνήθειες».

Η Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Marketing & E-Commerce Director των attica, αναφέρει: «H συνεργασία μας με την Polygreen και το πρόγραμμα Just Go Zero, έρχεται να ενδυναμώσει τη νέα εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει για τα attica, και η οποία περιλαμβάνει ένα συνολικό πρόγραμμα ανακύκλωσης και βιωσιμότητας, με επίκεντρο τα γραφεία και τo flagship store μας. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας που χρειάζονται ώστε να είναι ξεκάθαρο στους καταναλωτές πώς και πού μπορούν να ανακυκλώσουν τα παλιά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που δεν χρειάζονται πια, χαρίζοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Η εποχή επιτάσσει τη βιωσιμότητα και την οικολογική συνείδηση σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας».