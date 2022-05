Η Tommy Hilfiger, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία του video που αφορά την παρουσίαση της καινούριας συνεργασίας του brand με τον Shawn Mendes, σχετικό με την καμπάνια “Classics Reborn”. Η πολύπλευρη παγκόσμια συνεργασία με τίτλο “Play it Forward” ξεκινάει το καλοκαίρι του 2022 με μια ποικιλία συνεργατικών προσπαθειών οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν custom made looks για την περιοδεία του Shawn με τίτλο: Wonder: The World Tour, μια δωρεά αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων ώστε να εξισορροπηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της περιοδείας και μια capsule collection που θα παρουσιαστεί την Άνοιξη του 2023 και θα συστήσει ποιοτικά looks με βιώσιμο σχεδιασμό, ενώ θα προωθεί καινοτομίες σχετικές με την ανακύκλωση των υλικών.

Αποδίδοντας φόρο τιμής στην μουσική ιστορία του brand, το βίντεο παρουσιάζει τον Shawn Mendes να παίζει με την κιθάρα του τραγουδώντας ένα κομμάτι του Bruce Springsteen’s στα μέσα της δεκαετίας του 80 το οποίο φέρει τον τίτλο “Dancing in the Dark” και είχε ηχογραφηθεί αποκλειστικά για αυτό το project. Σε μια σκηνή, μια τρίχρωμη αμερικάνικη μπαντάνα βρίσκεται χωμένη στην πίσω τσέπη του jean του Shawn Mendes – το απόλυτο σύμβολο στο προσωπικό look του Springteen όπως αποδεικνύεται και στο αυθεντικό βίντεο.

Το βίντεο γυρίστηκε στο Austin στο Τέξας και διαδραματίζεται αρχικά σε ένα φυσικό εξωτερικό τοπίο αλλά και στο εσωτερικό μιας αποθήκης σύμφωνα με τις οδηγίες των Craig McDean και Theo Stanley. To βίντεο ‘“Classics Reborn” προωθεί την νέα ομώνυμη καμπάνια, αναδεικνύοντας προϊόντα της Tommy Hilfiger προερχόμενα από την κλασική της συλλογή το 1985, κατασκευασμένα πλέον από πιο βιώσιμα υλικά. Η ενδυμασία του Shawn κατά τη διάρκεια του βίντεο απαρτίζεται από τα κλασσικά χρώματα της Tommy Hilfiger, το κόκκινο, το άσπρο και το μπλε, με έμπνευση από την αμερικανική κληρονομιά του brand.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, θα διαμοιραστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την συνεργασία που τιτλοφορείται “Play it Forward” από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Tommy Hilfiger και του Shawn Mendes.