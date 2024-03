Στην επέτειο της Ημέρας της Γυναίκας, η Harman/Kardon σε καλεί να ανακαλύψεις ένα μοναδικό επίπεδο ηχητικής απόλαυσης με το Bluetooth ηχείο Luna. Συνδυάζοντας την αισθητική με την τεχνολογία, το Harman/Kardon Luna αναδεικνύει τον ήχο σε μια εκλεπτυσμένη εμπειρία.

Το Bluetooth ηχείο Harman/Kardon Luna ενσωματώνεται αρμονικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον με την κομψή και μινιμαλιστική του σιλουέτα, προσφέροντας τον όμορφο ήχο της Harman/Kardon. Το μαλακό υλικό αφής και το ανοδιωμένο αλουμίνιο στο επάνω μέρος του όχι μόνο φαίνονται κομψά αλλά δίνουν και μια εξαιρετική αίσθηση όταν το αγγίζεις. Με τον φορητό και εργονομικό σχεδιασμό του είναι ιδανικό για μεταφορά από δωμάτιο σε δωμάτιο και ακόμα και σε εξωτερικό χώρο.

Απόλαυσε ισορροπημένο, υψηλής ποιότητας ήχο σε μια συμπαγή μορφή όπως ποτέ πριν, χάρις στο σύστημα ηχείων 2 κατευθύνσεων και το λογισμικό που ενσωματώνει. Οι προηγμένοι drivers που διαθέτει προσφέρουν τον εμβληματικό ήχο της Harman/ Kardon με εξαιρετική σαφήνεια, εξασφαλίζοντας σου ότι θα ακούς κάθε λεπτομέρεια. Σύνδεσε δύο Luna μαζί για μια αληθινή στερεοφωνική εμπειρία.

Με ενσωματωμένη μπαταρία με διάρκεια έως και 12 ώρες, το Harman/Kardon Luna είναι ο τέλειος σύντροφος για ατελείωτες ώρες μουσικής απόλαυσης . Επιπλέον, με δείκτη αδιαβροχοποίησης IP67, είναι ανθεκτικό σε βροχή, νερό.

Last but not least, το Harman/Kardon Luna είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Συσκευάζεται σε χαρτί πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Συμμόρφωσης Δασών (FSC) και εκτυπώνεται με μελάνι σόγιας,

Η Harman/Kardon γιορτάζει τη δύναμη, την ευφυΐα και την αφοσίωση της κάθε γυναίκας αυτήν την Ημέρα της Γυναίκας, παρέχοντας την τέλεια ακουστική συντροφιά για κάθε στιγμή της ζωής.

