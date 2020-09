HONOR 9X PRO 256GB: Το πιο value for money ήρθε και είναι διαθέσιμο από σήμερα στην Ελληνική Αγορά!

To ΗΟΝΟR 9Χ Pro 256GB με 6GB RAM, Pop Up μπροστινή κάμερα και 48ΜP τριπλή πίσω κάμερα στα 299 Ευρώ είναι η νεανική, value for money πρόταση της HONOR στα smartphones!

To ΗΟΝΟR 9X Pro 256GB κάνει σήμερα πρεμιέρα στην Ελληνική αγορά και δεν περνάει απαρατήρητο! Το νεανικό smartphone της HONOR, έχει υπέροχο Phantom purple χρώμα και μεγάλη HONOR Full View οθόνη 6.59’’ ώστε η ταινία, το game ή η ανάγνωση βιβλίου να γίνεται απόλαυση. Η πιστοποίηση από τη TÜV Rheinland για τη χαμηλή εκπομπή blue light εγγυάται προστασία για τα μάτια για μία πιο άνετη εμπειρία ανάγνωσης. Επιπλέον, ο ήχος 9.1 surround παρέχει μια μοναδική ηχητική εμπειρία

HONOR 9X PRO 256GB: Ήρθε και είναι διαθέσιμο από σήμερα στην Ελληνική Αγορά!

Οι φωτογραφίες και το βίντεο υψηλής ευκρίνειας με την κύρια κάμερα 48MP και την υπερευρυγώνια κάμερα 120° το καθιστούν ιδανικό για μοναδικές λήψεις και video ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, η λειτουργία AIS Super Night στην κύρια φωτογραφική μηχανή 48MP αποτυπώνει με μεγάλη καθαρότητα και εντυπωσιακή λεπτομέρεια την νυχτερινή φωτογραφία χάρη στον μεγάλο αισθητήρα 1/2’’ που λειτουργεί με τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων AI. Η pop-up μπροστινή κάμερα εμφανίζεται μόνο όταν ο χρήστης επιλέγει να τραβήξει selfie και καλύπτεται αυτόματα όταν παύει να τη χρησιμοποιεί για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η μπαταρία πολύ μεγάλης χωρητικότητας 4000mAh του παρέχει μεγαλύτερη ολοήμερη διάρκεια χρήσης ώστε ο χρήστης να μπορεί να απολαμβάνει non stop εφαρμογές ψυχαγωγίας και εργασίας! Το HONOR 9X PRO διαθέτει νέο λειτουργικό σύστημα και έχει εγκατεστημένο το AppGallery της Huawei στο οποίο υπάρχουν όλες οι Ελληνικές και κορυφαίες δημοφιλείς ξένες εφαρμογές. Το HONOR 9X PRO 256GB παρέχει όλα έκεινα τα εργαλεία (π.χ. Phone Clone κτλ) τα οποία κάνουν εύκολη και γρήγορη την μεταφορά δεδομένων από το παλαιό τηλέφωνο (IOS/ Android με Play Store) στο HONOR 9X PRO

Το ΗΟΝΟR 9X Pro 256GB, με προτεινόμενη λιανική τιμή 299 Ευρώ, διατίθεται από 21/9 αποκλειστικά στο δίκτυο καταστημάτων KΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και ηλεκτρονικά εδώ.