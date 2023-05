Η Estée Lauder ανακοινώνει την προσθήκη του super model Imaan Hammam από την Ολλανδία, στην ομάδα των Global Brand Ambassadors. Η Imaan που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας, έρχεται να προστεθεί στη λίστα των παγκόσμιων συνεργατών της Estée Lauder, μαζί με τις Adut Akech, Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D’Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, Kōki και Yang Mi. Η πρώτη καμπάνια της Imaan κάνει το ντεμπούτο της τον Ιούλιο του 2023.

«Η Imaan αγαπήθηκε πολύ γρήγορα από το χώρο της μόδας», δήλωσε ο Justin Boxford, Global Brand President της Estée Lauder και της AERIN Beauty. «Εκτός από την εκπληκτική της ενέργεια, το ταλέντο, την ομορφιά και την επιμονή της, είναι το πάθος και η αφοσίωσή της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων γυναικών που συνδέεται βαθιά με τις βασικές αξίες του brand μας και μας βοηθάει να συνεχίσουμε να εμπνέουμε τους καταναλωτές μας σε όλο τον κόσμο».

«Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι μέλος της οικογένειας της Estée Lauder», δήλωσε η Imaan. «Η Estée Lauder έχει τόσο πλούσια κληρονομιά και μερικά από τα πιο εμβληματικά προϊόντα ομορφιάς, αλλά είμαι πιο περήφανη που είμαι μέλος ενός brand που υπερασπίζεται την εξέλιξη των γυναικών σε όλο τον κόσμο».

Τι σημαίνει για εσένα να είσαι Global Brand Ambassador της Estée Lauder;

Είναι η πιο καταπληκτική ευκαιρία να εκπροσωπώ και να ενδυναμώνω κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτη τιμή για εμένα να αναλάβω αυτό το ρόλο ως Μαροκινή-Αιγύπτια Μουσουλμάνα με ένα τόσο αξιόλογο brand, που έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της διαφορετικότητας και της γυναικείας ενδυνάμωσης στο χώρο της ομορφιάς.

Γιατί είναι σημαντικό για εσένα να εκπροσωπείς ένα brand σαν την Estée Lauder?

Η Estée Lauder έχει δεσμευτεί να προάγει τις γυναίκες ηγέτιδες σε όλο τον κόσμο και είναι σημαντικό για εμένα να αντιπροσωπεύω μια μάρκα που έχει κοινές αξίες με τις δικές μου. Ως παγκόσμια πρέσβειρα του She’s the First, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που αγωνίζεται για την ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση των νέων γυναικών από κάθε υπόβαθρο, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, είναι κάτι που θέλω να στηρίξω.

Τι θα έλεγες στην κυρία Estée Lauder αν μπορούσες να τη συναντήσεις σήμερα;

Θα την ευχαριστούσα που είχε το θάρρος να κυνηγήσει τα όνειρά της σε μια εποχή που η ιδιοκτησία μιας επιχείρησης από γυναίκα είχε πολλά εμπόδια.

Τι σημαίνει ομορφιά για εσένα; Πώς την ορίζεις;

Αισθάνομαι πιο όμορφη όταν έχω αυτοπεποίθηση, όταν μου δίνεται η ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου.

Ποιο είναι το πρωινό πρόγραμμα για την περιποίηση της επιδερμίδας;

Για τον καθαρισμό της επιδερμίδας μου, εφαρμόζω το Perfectly Clean της Estée Lauder. Στη συνέχεια, εφαρμόζω το Advanced Night Repair Serum και ολοκληρώνω με το Perfectionist Pro Multi-Defense Aqua UV Gel SPF 50.

Και το πρόγραμμα περιποίησης της επιδερμίδας σου για τη νύχτα;

Πάντα εφαρμόζω διπλό καθαρισμό για να διασφαλίσω ότι έχει αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου το μακιγιάζ από την επιδερμίδα μου. Στη συνέχεια, εφαρμόζω τον Advanced Night Repair Serum, προτού συνεχίσω με την Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme. Ολοκληρώνω το πρόγραμμά μου με το Pure Color Envy Nighttime Rescue Lip Oil-Serum.

Καθημερινό μακιγιάζ;

Για τη βάση μου χρησιμοποιώ το Double Wear Stay-in-Place Makeup και το Double Wear Stay-in-Place Flawless Wear Concealer. Χρησιμοποιώ το αδιάβροχο eyeliner Double Wear Infinite Waterproof στην απόχρωση Kohl Noir στο waterline των κάτω βλεφαρίδων και στη συνέχεια εφαρμόζω τη Sumptuous Extreme Lash Multiplying Mascara για μήκο και όγκο στις βλεφαρίδες. Χρησιμοποιώ το Bronze Goddess Powder Bronzer και το Pure Color Envy Sculpting Blush στην απόχρωση Sensuous Rose στα ζυγωματικά και στη συνέχεια εφαρμόζω το Bronze Goddess Highlighter.

Το πρόγραμμά σου σε Fitness και wellness;

Γυμνάζομαι 4 με 5 φορές την εβδομάδα. Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και συνδυάζω επίσης Muy Thai και Pilates.

Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που θα χρησιμοποιούσες για να περιγράψεις την ομορφιά;

Αυθεντικότητα. Απλότητα. Ζωντάνια.

Ποια είναι τα τρία αγαπημένα σου προϊόντα της Estée Lauder;

Bronze Goddess Powder Bronzer Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara Double Wear Stay-in-Place Flawless Wear Concealer

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σου με το She‘s The First; Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για την αποστολή τους και το ρόλο σου; Υπάρχουν τρέχοντα projects στα οποία εργάζεστε;

Το 2019, ταξίδεψα με το She’s the First στην Γκάμπια για να μάθω για το έργο που επιτελούν για τα νεαρά κορίτσια. Με ενέπνευσε για το καλό που μπορώ να κάνω μέσα από το «βήμα» που έχω την τύχη να έχω. Το She’s the First υποστηρίζει ότι κάθε κορίτσι πρέπει να “’έχει λάβει την απαραίτητη μόρφωση, να δέχεται σεβασμό και να ακούγεται η γνώμη του”.

Τι σημαίνει για εσένα η γυναικεία ενδυνάμωση;

Το να έχω την υποστήριξη γυναικών, που αποτελούν πρότυπα για εμένα, όπως η μητέρα και η αδελφή μου, είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα! Με εμπνέουν καθημερινά και με ωθούν να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτό κάνει τη διαφορά.

Ποια καριέρα θα ακολουθούσες αν δεν ήσουν μοντέλο;

Θα εξακολουθούσα να θέλω να ασχοληθώ με τη μόδα. Ίσως να σπούδαζα φωτογραφία!

Είσαι ένα τεράστιο fashion model σε πασαρέλες, εξώφυλλα και καμπάνιες σε όλο τον κόσμο. Πώς μένεις προσγειωμένη;

Περιβάλλομαι από φίλους και οικογένεια που μου θυμίζουν τις ρίζες μου και με κάνουν να νιώθω καλά, αυτό είναι το κλειδί.

Ποια είναι η καλύτερη επαγγελματική συμβουλή που έχεις λάβει;

Να ηγείστε με καλοσύνη.

Ποιο είναι το πρότυπό σου;

Όλες οι γυναίκες της οικογένειάς μου με κρατούν προσγειωμένη και μου δίνουν δύναμη να κυνηγήσω τα όνειρά μου.

Πότε αισθάνεσαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση;

Αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν νιώθω ότι μου δίνεται η ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου.

Είσαι πολύ περήφανη για την κληρονομιά σου. Μεγάλωσες στο Άμστερνταμ από γονείς μετανάστες που προέρχονταν από διαφορετικές κουλτούρες. Πώς σε διαμόρφωσε αυτό;

Μεγάλωσα όντας ένα από τα έξι παιδιά Μαροκινής μητέρας και Αιγύπτιου πατέρα. Μεγαλώνοντας σε μια δυτική χώρα, οι γονείς μου φρόντισαν να είμαστε υπερήφανοι για τις ρίζες μας και να ξέρουμε να μιλάμε αραβικά. Πάντα με περιέβαλαν με την κληρονομιά μας στο σπίτι μέσω της μουσικής, του κινηματογράφου και της τέχνης.

Πόσες γλώσσες μιλάς;

Τρεις! Αγγλικά, αραβικά και ολλανδικά.

Θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου ως φανατικό ταξιδιώτη; Ποια είναι τα αγαπημένα μέρη που επισκέπτεσαι;

Μου αρέσει να ανακαλύπτω ξανά την πατρίδα μου, το Μαρόκο. Πάντα αγαπώ να επιστρέφω εκεί.

Ποιο μουσικό κομμάτι ακούς συνέχεια;

Η μουσική είναι πολύ σημαντική στην καθημερινή μου ζωή. Τελευταία ανακάλυψα τους electro-dance Astro-Nubian από το Σουδάν.

Ποια εφαρμογή χρησιμοποιείς πιο συχνά;

Instagram

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;

Μαροκινή και ταϊλανδέζικη κουζίνα

Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος γυμναστικής;

Pilates

Ποιο είναι το κρυφό σου ταλέντο;

Είμαι πολύ ήρεμη και θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλή στο να το μεταφέρω και στους γύρω μου.

Ένα μέρος στο οποίο θέλεις να ταξιδέψεις και δεν είχες την ευκαιρία να επισκεφθείς έως τώρα;

Σεϋχέλλες και Μαδαγασκάρη.

Ποιο χαρακτηριστικό θαυμάζεις περισσότερο στους ανθρώπους γύρω σου;

Ενσυναίσθηση, καλοσύνη και αξιοπιστία.

Ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις;

Φωτογραφίες της μητέρας και της γιαγιάς μου.

Τι υπάρχει στη λίστα με τα μελλοντικά σου σχέδια;

Να ανοίξω ένα spa στο Μαρόκο, δηλαδή ένα χαμάμ ;). Νομίζω ότι μου ταιριάζει!