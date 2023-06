Αυτό το καλοκαίρι η Lancaster και η Λουξ – πολύτιμοι σύμμαχοι του καλοκαιριού – ενώνουν τις δυνάμεις τους χαρίζοντας στο ευρύ κοινό στιγμές δροσιάς και αναζωογόνησης μέσα από μοναδικές καλοκαιρινές ενέργειες.

Σε ένα άκρως καλοκαιρινό Pop up της Lancaster στην είσοδο του Castus Beach Βar στην Ανάβυσσο, κάθε Κυριακή από τις 11 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου 2023 οι παρευρισκόμενοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προϊόντα απολαμβάνοντας τη δροσιά και τη μοναδική γεύση της λουξ free, καθώς και την ενυδάτωση και προστασία των προϊόντων αντηλιακής φροντίδας της Lancaster. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον BEST 92.6, τα δύο brands υποδέχονται το καλοκαίρι διοργανώνοντας, τα πιο uplifting κυριακάτικα live radio beach parties ανεβάζοντας την καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη παρέα με την καλύτερη αντηλιακή προστασία & δροσιά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους τα δύο brands προσφέρουν από τις 19 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου μια διαδραστική fun εμπειρία σε επιλεγμένα καταστήματα Hondos Center σε όλη την Ελλάδα. Κατά την είσοδο του στα καταστήματα, o καταναλωτής θα γυρίζει τον «Καλοκαιρινό Τροχό της Τύχης» και θα κερδίζει δώρα Προστασίας από τη Lancaster ή Δροσιάς από τη Λουξ.

Η Lancaster με πάνω από 75 χρόνια τεχνογνωσίας και έρευνας στην αναγέννηση των κυττάρων, διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο αντηλιακής φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας, μέσα από στοχευμένες τεχνολογίες της για την αντιμετώπιση διαφορετικών αναγκών του δέρματος. Τα προϊόντα αντηλιακής φροντίδας της παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από το 100% του φάσματος των ακτίνων του ηλίου, συνδυάζοντας εξαιρετικά αποτελεσματικές και ισχυρές συνθέσεις που τροφοδοτούνται από προηγμένα οφέλη επιδιόρθωσης, αντιγήρανσης και περιποίησης της επιδερμίδας.

Η λουξ free, η αγαπημένη πορτοκαλάδα Λουξ μπλε χωρίς ανθρακικό, αποτελεί ένα νέο καινοτόμο προϊόν, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά, με φυσικά γλυκαντικά, σάκχαρα φρούτων και στέβια, extra βιταμίνη C και πλούσια γεύση φτιαγμένη με φυσικό χυμό από 100% Ελληνικά πορτοκάλια. Με περισσότερα από 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά, η Λουξ, η ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερά ανοδική πορεία.