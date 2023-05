Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα μεγαλύτερα κομμωτηριακά event της Schwarzkopf Professional σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση των ανανεωμένων προϊόντων BLONDME & OSiS+ για το 2023 στους επαγγελματίες κομμωτές και συνεργάτες της. Παρών για πρώτη φορά στη χώρα μας, ο παγκοσμίου φήμης κομμωτής Danilo Bozic, AirTouch expert και Guest Αrtist with Αuthorities in Blonde της Schwarzkopf Professional. Από τα εντυπωσιακά events δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο Χρήστος Μιχαηλίδης, Regional Ambassador και η Καλλιτεχνική Oμάδα ASK Education.

Οι επαγγελματίες του χώρου είχαν το μοναδικό προνόμιο να απολαύσουν δύο live shows με τις νέες τάσεις στο χρώμα, αλλά και τις πιο εξελιγμένες τεχνικές για το 2023! Ο Danilo Bozic έδωσε το δικό του expertise για έμπνευση με τις διάσημες τεχνικές χρώματος, ενώ ο Χρήστος Μιχαηλίδης ενθουσίασε το κοινό παρουσιάζοντας εντυπωσιακά χτενίσματα με τα ανανεωμένα προϊόντα OSiS+.

Η Schwarzkopf Professional έχει ως αποστολή να παρέχει στους κομμωτές σε όλον τον κόσμο την έμπνευση, τα εργαλεία, και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την επιτυχία του κομμωτηρίου τους, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της ως #partnerincraft#. Η νέα βελτιωμένη σειρά της BLONDME προσφέρει – καινοτομίες και απόδοση με νέα, βελτιωμένα προϊόντα για ξάνοιγμα και ρεφλέ. Πραγματικά αφοσιωμένη στις διαφορετικές ανάγκες ξανθού, η ευέλικτη σειρά προϊόντων χρώματος και περιποίησης της BLONDME ενσωματώνει την Τεχνολογία Anti-Metal Bond Protection, προστατεύει τους δεσμούς της τρίχας και βοηθά στην ελαχιστοποίηση του σπασίματος της τρίχας. Η OSiS+, με τη σειρά της, έρχεται να εδραιώσει το styling με χαρακτήρα. Με το slogan «Just add you», προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέρνων και διορατικών προϊόντων που ενισχύουν την ευτοέκφραση και αυθεντικότητα του καθενός ξεχωριστά. Προϊόντα για λάμψη, όγκο, σχήμα, κράτημα, φρεσκάρισμα και απίθανες μπούκλες συμπεριλαμβάνονται στην ανανεωμένη της συλλογή.

Λίγα λόγια για τον Danilo Bozic:

Γεννημένος στη Σερβία, ο Danilo Bozic δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στις Η.Π.Α. και ταξιδεύει όλο τον κόσμο διδάσκοντας την τεχνική AirTouch. Με περισσότερα από 23 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο χώρο, είναι ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου «In Good Company» και Guest Artist with Authorities in Blonde της Schwarzkopf Professional. Ο ίδιος δηλώνει : «Η Schwarzkopf Professional είναι μια μάρκα με μεγάλη παράδοση και νομίζω ότι είναι η μοναδική που περιλαμβάνει στο portfolio της όλα τα προϊόντα που χρειάζεται κάθε κομμωτής». Τα τελευταία 3 χρόνια χρησιμοποιεί αποκλειστικά προϊόντα της εταιρείας, βαφές μαλλιών και ξανοιχτικά.