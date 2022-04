Κατά καιρούς έχουμε δει πολλές σειρές και ταινίες για την βασιλική οικογένεια και ενώ το κοινό τις απολαμβάνει δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την ίδια την οικογένεια.

Συγκεκριμένα για την σειρά του Netflix, The Crown, σύμφωνα με εκπρόσωπους της οικογένειας, το Μπάκιγχάμ δεν έδωσε ποτέ την έγκριση του και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ανησυχούν μήπως βγουν στο φως της δημοσιότητας «κρυφές λεπτομέρειες»,

Η Τίνα Μπράουν, συγγραφέας της βασιλικής βιογραφίας «The Palace Papers: Inside the House of Windsor- the Truth and the Turmoil», είπε πως η βασιλική οικογένεια κάνει τα πάντα για α σταματήσει την σειρά.

«Εάν έχουν τη δυνατότητα, σταματούν τα γυρίσματα του Crown. Όταν πραγματοποιούνται σε τοποθεσίες, στις οποίες η βασιλική οικογένεια έχει επιρροή, τα γυρίσματα σταματούν» δήλωσε η Τίνα Μπράουν.

Στην συνέχεια πρόσθεσε «Έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν συμφωνούν με τη σειρά, αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζει κάποια γεγονότα. Οπότε, δείχνουν ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά τους»

Η Angela Levin, η βιογράφος η οποία πήρε συνέντευξη απο τον Χάρι για τον βιβλίο της “Harry: Conversations With the Prince”, δήλωσε ότι στην πρώτη του συνάντηση την ρώτησε αν παρακολουθεί το The Crown. Αργότερα δήλωσε ότι θα «σταματούσε» την εκπομπή αν προσπαθούσαν να καλύψουν την ιστορία του.

