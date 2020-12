Μια πολυ λαμπρή καριέρα μας περιμένει στο TikTok, αφού δεν σας κρύβουμε ότι έχουμε «λιώσει» στον χορό με την playlist του Just Dance 2021! Σε περίπτωση βέβαια, που στο παρελθόν δεν είχατε ακούσει πότε τίποτα για αυτό, πρόκειται για το σούπερ πετυχημένο motion-based rhythm video game της Ubisoft, στο οποίο κερδίζουμε πόντους… χορεύοντας και μπορούμε να διασκεδάσουμε Α-ΣΤΑ-ΜΑ-ΤΗ-ΤΑ!

Η φετινή playlist έχει 40 δημοφιλή τραγούδια, το καθένα με την δική του ξεχωριστή χορογραφία, που θα μας ξεσηκώσουν στο λεπτό. Συνδέουμε το Switch μας και επιλέγουμε ένα από αυτά, όπως είναι το ‘Dance Monkey‘ των ‘Tones and I‘, κρατάμε τo Joy-Con μας στο χέρι και αρχίζουμε να τα δίνουμε όλα στο χορό. Στο κάτω μέρος της οθόνης, αναγράφεται ποια κίνηση πρέπει να κάνουμε την κάθε στιγμή και εμείς πρέπει να την αντιγράψουμε όσο πιο πιστά γίνεται. Μάλιστα, για να είμαστε διαρκώς σε dance mood, το παιχνίδι εμφανίζει μία (ή περισσότερες εάν επιλέξουμε multiplayer) φιγούρες που χορεύουν ταυτόχρονα με εμάς, ώστε να έχουμε έτσι καλύτερη αντίληψη της χορογραφίας. Όσο πιο πετυχημένη είναι η χορογραφία μας, τόσο περισσότερους πόντους θα κερδίσουμε! Μάλιστα, στο παιχνίδι σε πολλές χορογραφίες περιλαμβάνονται special κινήσεις, οι οποίες προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερα bonus.

Παρόλο που το Just Dance κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009, η φετινή έκδοση αναμένεται να κάνει πάταγο, ειδικότερα τώρα που είμαστε σε καραντίνα και θέλουμε και να ασκηθούμε αλλά και να διασκεδάσουμε ταυτόχρονα (2 σε 1 δηλαδή). Το ξέρατε ότι με τον χορό μπορούμε να κάψουμε έως και 500 θερμίδες την ώρα; Και τι καλύτερος τρόπος υπάρχει από το να γίνουμε master της K-POP χορεύοντας υπό τους ήχους των BLACKPINK και της Selena Gomez στο φετινό τους hit, ‘Ice Cream‘. Ή με ένα αξέχαστο R’n’B κομμάτι από τα παλιά, το ‘Temperature” του Sean Paul, που χορεύαμε σαν τρελοί στα clubs;

Στην ξεσηκωτική playlist που θα βρείτε στο Just Dance 2021, υπάρχουν και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, όπως το ‘Blinding Lights’ του The Weeknd. Μάλιστα, η χορογραφία του είναι ιδανική για όσους ξεκινούν τώρα να παίζουν το παιχνίδι, αφού είναι σε χαμηλό επίπεδο δυσκολίας. Φυσικά, δεν γίνεται να λείπει από την playlist η Dua Lipa, τα τραγούδια της οποίας δεν σταματούν να παίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, με το ‘Don’t Stop Now‘. Ακόμη, μπορεί να μην καταφέραμε εύκολα φέτος να χορέψουμε στα club το ‘Runaway’ της Galantis, αλλά μπορούμε τώρα από το σαλόνι του σπιτιού μας.

Και οι ευχάριστες εκπλήξεις αναφορικά με την playlist του Just Dance 2021 δεν σταματούν εδώ, καθώς ανάμεσα στα 40 τραγούδια που περιλαμβάνονται θα βρούμε και το ‘Say So‘ της Doja Cat, που έκανε «χαμό» με τα challenge στο TikTok. Ώρα να μάθουμε και εμείς την χορογραφία του! Ακόμη, υπάρχουν κι άλλα μεγάλα hits της χρονιάς που αποχαιρετούμε, όπως το ‘All Good Girls Go to Hell‘ της Billie Eilish και το ‘Adore You‘ του Harry Styles. Το στοιχείο βέβαια που καθιστά το Just Dance 2021, τόσο ξεχωριστό είναι ότι υπάρχουν τραγούδια για κάθε γούστο και επίπεδο χορού. Για τους πιο απαιτητικούς, υπάρχει μέχρι και ανατολίτικο R’n’B, το τραγούδι ‘Yameen Yasar΄του DJ Absi, το οποίο θα αναδείξει πραγματικά τις χορευτικές σας ικανότητες! Ακόμη και Eminem θα χορέψουμε, καθώς υπάρχει χορογραφία μέχρι και για το διάσημο track του ‘Without Me‘ – η οποία είναι αν μη τι άλλο σούπερ διασκεδαστική (δοκιμάστε την και θα καταλάβετε τι εννοούμε).

Θυμάστε το ‘Kulikitaka‘ που χορεύαμε στα παιδικά πάρτι; Υπάρχει μέχρι και αυτό! Και επειδή μας έχει λείψει το καρναβάλι που χάσαμε λόγω της πανδημίας, ήρθε η ώρα να το αναβιώσουμε στον προσωπικό χώρο μας, χορεύοντας το all-time classic ‘Samba de Janeiro‘ ενώ ονειρευόμαστε στολές, κομφετί και άρματα. Εννοείται πως η playlist του Just Dance 2021 έχει και reggeaton τραγούδια, για εμάς που χορεύουμε μέχρι το πρωί στα latin bars, όπως το ‘Que Tire Pa Lante‘ του Daddy Yankee. Εάν έχουμε ταίρι, ήρθε η ώρα να μπει και εκείνο στον ρυθμό του χορού, καθώς υπάρχει και co-op λειτουργία, όπου μπορούμε να διαγωνιστούμε στον χορό με άλλους παίκτες. Πάρ’τε τον/την και χορέψτε το ντουέτο της Camilla Cabello με τον Shawn Mendes ‘Senorita’.

Τέλος, οι γονείς δεν χρειάζεται να αφήσετε τα παιδιά σας εκτός της διασκέδασης, καθώς υπάρχουν και 8 μουσικά κομμάτια ειδικά σχεδιασμένα για εκείνα. Μεταξύ τους και η original εκδοχή του ‘Εγώ και εσύ μαζί’ (You’ve Got a Friend in Me) από την ταινία κινουμένων σχεδίων Toy Story, που τόσο αγαπούν κι εκείνα, αλλά κι εμείς.

Δείτε όλη την playlist του παιχνιδιού

To απόλυτο παιχνίδι χορού μπορείτε να το απολαύσετε στις κονσόλες της Sony και της Microsoft, αλλά και στο Switch. Μάλιστα, στην κονσόλα της Nintendo μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια Joy Cons, για την πιο διαδραστική video game εμπειρία χορού. Για όσους δεν χρησιμοποιούν Switch, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε την ειδική εφαρμογή και να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας για να καταγράφετε τις κινήσεις σας. Μάλιστα, μπορούν με αυτό τον τρόπο να λάβουν μέρος έως και 6 παίκτες, για να κάνετε dance off με όλη την παρέα.

Το Just Dance 2021 κυκλοφορεί για Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X και ετοιμαστείτε για χορό μέχρι τελικής πτώσεως!