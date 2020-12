Γιατί ο χορός είναι ο ιδανικός τρόπος άσκησης και εμείς το ανακαλύψαμε με το Just Dance 2021!

Ο χορός από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αποτελεί μια μοναδική πηγή έκφρασης, η οποία συντροφεύει τον άνθρωπο στο ταξίδι του μέσα στο χωροχρόνο. Χορός σημαίνει δημιουργία, έμπνευση, αρμονία, συναίσθημα, τέχνη, αποτελώντας παράλληλα μια διέξοδο, η οποία προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για την ψυχολογία μας, όσο και για τη βελτίωση της υγείας μας. Συγκεκριμένα, ο χορός αποτελεί μια εξαιρετική λύση εκγύμνασης όλου του σώματος, αλλά και ένας ιδανικός τρόπος να κάψουμε τις περιττές θερμίδες και να αισθανθούμε πιο… fit! Όλες οι επιστημονικές μελέτες που αναλύουν τα οφέλη του χορού στο σώμα μας, συμφωνούν στο ότι ο χορός μπορεί να ενισχύσει την καρδιακή μας λειτουργία, να μας βοηθήσει ώστε να μειώσουμε το περιττό λίπος και να ενισχύσουμε τη μυϊκή μας μάζα. Ακόμη και ένα 30λεπτό χορού την ημέρα, είναι πραγματικά αρκετό και μπορεί να κάνει μικρά θαύματα στον οργανισμό μας!

Το γεγονός ότι ο χορός αποτελεί και μια εκπληκτική μορφή άσκησης οφείλεται στο ότι ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές ομάδες μυών, ξυπνώντας ουσιαστικά το σώμα από το λήθαργο του. Όπως ήδη θα γνωρίζετε υπάρχουν αμέτρητα είδη χορού, ξεκινώντας από την Salsa, την Rumba και το μπαλέτο και φτάνοντας μέχρι το Swing, την Disco, το Hip Hop και το Oriental, οποιοδήποτε και εάν είναι το στυλ χορού που σας αρέσει, το μόνο σίγουρο είναι όλα μετρούν σαν άσκηση! Μάλιστα, από τη στιγμή που το lockdown υπάρχει στη ζωή μας και αναγκαζόμαστε να περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, ο συνδυασμός γυμναστικής και χορού είναι ότι καλύτερο μπορεί να σας συμβεί… Και για να μιλήσουμε και σε βάση ποσοτική, μια ώρα περίπου χορεύοντας Salsa σας δίνει τη δυνατότητα να κάψετε 400 με 480 θερμίδες, το Swing θα σας βοηθήσει να αφήσετε από πάνω σας από 300 μέχρι 500 θερμίδες, ενώ με το Hip Hop μπορείτε να απαλλαγείτε ακόμη και μέχρι 600 θερμίδες σε περίπου 60 λεπτά.

Εκτός από τα παραπάνω βέβαια, ο χορός δεν παύει να αποτελεί και… διασκέδαση! Για αυτό και εμείς ανακαλύψαμε τον πιο πρωτότυπο τρόπο όχι μόνο για να γυμναστείτε, αλλά και για να… «ξεσαλώσετε» με την ψύχη σας! Φυσικά, αναφερόμαστε στο Just Dance 2021, το σούπερ πετυχημένο motion-based rhythm video game της Ubisoft, το οποίο έχει έναν και μόνο στόχο: να σας σηκώσει από καναπέδες, ανάκλιντρα, πολυθρόνες, αιώρες και να σας κάνει να χορέψετε μέχρι τελικής πτώσεως, χωρίς περισπασμούς και… ντροπές. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακουστά, τo πρώτο Just Dance κυκλοφόρησε το 2009 και έκτοτε σε ετήσια βάση μας μαθαίνει το πως να χορεύουμε solo ή μαζί με την παρέα μας.

To Just Dance περιλαμβάνει μια σειρά από μουσικά κομμάτια, τα οποία κάθε ένα περιλαμβάνει τη δική του χορογραφία. Οι παίκτες θα πρέπει να αναπαριστήσουν όσο μπορούν καλύτερα τις κινήσεις που απεικονίζονται στην οθόνη (σα να κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέπτη), έτσι ώστε να ανταμειφθούν με πόντους (όσο πιο πετυχημένες είναι οι κινήσεις τους, τόσο αυξάνουν το score τους). Μάλιστα, στο παιχνίδι σε πολλές χορογραφίες περιλαμβάνονται special κινήσεις, οι οποίες προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερα bonus. Όταν βέβαια παίζεται με φίλους και κάνετε… χορευτικές «κόντρες», τότε η αδρεναλίνη και το κέφι φτάνουν στο maximum!

To Just Dance 2021, το οποίο αποτελεί τo πιο πρόσφατο game στη δημοφιλή σειρά αποτελεί την απόλυτη χορευτική εμπειρία. Με 40 top μουσικά tracks που περιλαμβάνουν τεράστιες επιτυχίες από μεγάλα αστέρια του πενταγράμμου (όπως οι Lady Gaga, Ariana Grande, Harry Styles, Weeknd, Selena Gomez, Dua Lipa, Eminem, Doja Cat, Galantis, Billie Eilish, Village People κ.ά), δυνατότητα για co-op mode (έτσι ώστε να συνεργαστείτε με έναν φίλο ή φίλη σας φέρνοντας εις πέρας συγκεκριμένες χορογραφίες), τη δυνατότητα για να δημιουργείτε τα δικά σας προσωποποιημένα playlists, αλλά και 8 μουσικά κομμάτια ειδικά σχεδιασμένα αποκλειστικά για παιδιά, το μόνο σίγουρο είναι ότι το Just Dance 2021 πρόκειται για την απόλυτη διασκεδαστική χορευτική εμπειρία που θα σας προσφέρει απλόχερα… τόνους διασκέδασης.

To σούπερ αυτό παιχνίδι ρυθμού κυκλοφορεί στις κονσόλες της Sony και της Microsoft, αλλά και στο Switch, όπου στη κονσόλα της Nintendo σας δίνεται η ευκαιρία να το απολαύσετε ακόμη περισσότερο, καθώς τα εκπληκτικά χειριστήρια Joy Cons, σας προσφέρουν την πιο διαδραστική video game εμπειρία χορού που βιώσατε ποτέ! Βέβαια, εάν δεν το παίξετε στο Switch δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς μπορείτε με χαρακτηριστική ευκολία να κατεβάσετε την ειδική εφαρμογή και να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας για να καταγράφετε τις κινήσεις σας (μπορούν με αυτό τον τρόπο να λάβουν μέρος έως και 6 παίκτες).

Χωρίς αμφιβολία, το Just Dance 2021 θα σας κάνει να «λιώσετε» στο χορό και μαζί του θα… λιώσετε και τις παραπανίσιες θερμίδες! Μην κάθεστε άλλο λοιπόν και Start the dance!

Το Just Dance 2021 κυκλοφορεί για Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X!