Και η La Roche-Posay εντείνει τους στόχους βιωσιμότητάς της – Σε πλήρη εναρμονισμό με το πρόγραμμα «L’ Oréal For The Future»

Η La Roche-Posay, πιστή στην αποστολή της να είναι κάθε χρόνο ένα βήμα πιο κοντά στο περιβάλλον και στην προστασία της θαλάσσιας ζωής, εντείνει τους στόχους της σε πλήρη εναρμονισμό με το πρόγραμμα βιωσιμότητας του Ομίλου L’Oréal , «L’ Oréal For The Future».

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, η L’Oréal δεσμεύτηκε να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που σέβεται τα όρια του πλανήτη και ενισχύει τις δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Το πρόγραμμα βιωσιμότητας «L’ Oréal For The Future» Ζωντανεύει μέσα από τα προϊόντα της La Roche-Posay

Τα προϊόντα της La Roche-Posay, και συνολικά του ομίλου L’Oréal, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του προγράμματος «L’ Oréal For The Future».

Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο του νέου φιλόδοξου προγράμματος, η La Roche-Posay επανασχεδιάζει το εμβληματικό μαλακτικό προϊόν LIPIKAR BAUME AP+M της σειράς LIPIKAR, N°1 σειρά περιποίησης και καθαρισμού σώματος. Το LIPIKAR BAUME AP+ εφαρμόζει μια νέα τεχνολογία που περιορίζει τον πολλαπλασιασμό και την ανθεκτικότητα του βακτηρίου Staph που εμπλέκεται στο έκζεμα, ενισχύοντας έτσι την ισορροπία του μικροβιώματος.

Το προϊόν «επανα-συστήνεται» με ακόμα πιο αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια στα προβλήματα του ξηρού δέρματος, με μεγαλύτερη υπευθυνότητα ως προς τον προορισμό του βασικού συστατικού του, αλλά και με νέα πρωτοποριακή βιολογική συσκευασία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΙΣΜΟΣ: Πάνω από 15.000 συλλέκτριες καρπών στην Μπουρκίνα Φάσο λαμβάνουν άμεση και δίκαιη αμοιβή μέσω του προγράμματος υπεύθυνου πορισμού του βουτύρου shea, το οποίο είναι βασικό συστατικό όλων των προϊόντων LIPIKAR. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υπεύθυνου πορισμού του Ομίλου L’Oréal . Το πρόγραμμα αυτό προστατεύει επίσης το περιβάλλον μέσω της προστασίας των δέντρων shea.

Η La Roche-Posay σε συνεργασία με την Εναλεία ακόμα πιο κοντά στο περιβάλλον

Η La Roche-Posay απόλυτα σεβόμενη τις δεσμεύσεις του Ομίλου, έχει ιδιαίτερη σύνδεση με τη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, το 2020 αποτελεί χρονιά πρόκληση για το brand μιας οι ανανεωμένες συνθέσεις των αντηλιακών Anthelios είναι απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η La Roche-Posay έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον οργανισμό Εναλεία που από την αρχή του έτους έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους μέσω της υιοθεσίας ενός αλιευτικού σκάφους από το brand, με σκοπό να καταστήσουν το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο. Το αλιευτικό σκάφος συμμετέχει στη δράση Mediterranean Clean Up του οργανισμού Εναλεία που καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα βοηθά στην απορρόφηση του πλαστικού από το βυθό.

Τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα της συνεργασίας έχουν καταγράφει. Έχουν, δηλαδή, ανασυρθεί και αφαιρεθεί από τη θαλάσσια περιοχή του Αργοσαρωνικού μέχρι σήμερα μέσω του αλιευτικού σκάφους που υποστηρίζει η La Roche-Posay:

Ένας τόνος απορριμμάτων

απορριμμάτων Περισσότερα από 700 κιλά πλαστικού , που έχουν ήδη ανακυκλωθεί και μετασχηματιστεί σε χρηστικά προϊόντα

, που έχουν ήδη ανακυκλωθεί και μετασχηματιστεί σε χρηστικά προϊόντα Περισσότερα από 200 κιλά μετάλλου

Ενώ, πάνω από 1,5 τόνο πλαστικού αναμένεται να ανασύρει τους επόμενους μήνες από το βυθό.

Κατά τη διάρκεια του έτους θα λάβουν χώρα και άλλες ενέργειες σε συνεργασία του brand και του οργανισμού, μοιραζόμενοι κοινές αξίες και την αγάπη για το περιβάλλον.

Λίγα λόγια για την αντηλιακή σειρά ANTHELIOS και τη σύνδεση της με το θαλάσσιο οικοσύστημα:

Η σειρά αντηλιακών προϊόντων Anthelios προσφέρει μέγιστη αποτελεσματικότητα αντηλιακής προστασίας και είναι κατάλληλη ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των προϊόντων Anthelios, η μάρκα εξετάζει την περιβαλλοντική επίπτωση, αξιολογώντας σχολαστικά κάθε συστατικό. Εκτός από τον οικοτοξικολογικό έλεγχο, από το 1995 η La Roche-Posay εργάζεται, για να επιτύχει φιλόδοξους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της L’Oréal “L’Oréal for the Future”.

Τα οργανικά φίλτρα της La Roche-Posay δεν προκαλούν λεύκανση ή μείωση των φωτοσυνθετικών δραστηριοτήτων των συμβιωτικών μικροφυών. Αυτό αποδείχτηκε ακόμα και σε συγκεντρώσεις πολύ υψηλότερες από αυτές που ανευρίσκονται στο φυσικό θαλασσινό νερό. Όλες οι συνθέσεις της σειράς ANTHELIOS δεν έχουν καμία επίπτωση στους θαλάσσιους οργανισμούς.

100% ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

50% Ανακύκλωση των πλαστικών σωληναρίων το 2020

100% Ανακυκλωμένο πλαστικό μέχρι το 2025

Λίγα λόγια για την Εναλεία:

Η Εναλεία είναι μια κοινωνική επιχείρηση, με όραμα να κάνει το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο. Έχει δημιουργήσει την πρώτη σχολή αλιείας στην Ελλάδα, εκπαιδεύοντας 90+ ανέργους από το 2017 και 200+ επαγγελματίες αλιείς. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργήσει τη δράση Mediterannean Clean Up, μέσω της οποίας 40 αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας συλλέγουν 5.000 κιλά πλαστικού από τη θάλασσα κάθε μήνα, ενώ μαζί με άλλα 80 αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας συλλέγουν 10.000 κιλά χρησιμοποιημένων διχτυών τον χρόνο. Τα δίχτυα μετατρέπονται σε χρηστικά προϊόντα όπως μαγιό και κάλτσες, ενώ τα πλαστικά μπουκάλια μετασχηματίζονται σε ρούχα. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UN Environment) τους επέλεξε στις 5 καλύτερες δράσεις στην Ευρώπη το 2019, όσον αφορά το θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Σχετικά με τις δεσμεύσεις της L’Oréal για βιωσιμότητα: δεν ξεκινάμε από το μηδέν

Από πολύ νωρίς, η L’Oréal συνειδητοποίησε την ανάγκη να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ως εταιρεία με βιομηχανία, αποφάσισε ότι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργοστασίων και των κέντρων διανομής της ήταν το πιο προφανές απαραίτητο πρώτο βήμα, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετασχηματισμού της. Αυτή η πρώτη φάση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Το 2013, η L’Oréal αποφάσισε να εστιάσει στον πυρήνα της δραστηριότητάς της: την ανάπτυξη προϊόντων ομορφιάς, το παγκόσμιο πρόγραμμα βιωσιμότητας Sharing Beauty With All, ανακοινώνοντας απτούς στόχους βιωσιμότητας έως το 2020. Στον πυρήνα της έθεσε ένα καινοτόμο εργαλείο γνωστό ως SPOT (for Sustainable Product Optimization Tool), φτιαγμένο για την αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των προϊόντων σε όλες τις μάρκες. Η βιωσιμότητα έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στη διαδικασία σχεδιασμού των νέων προϊόντων του Ομίλου, από τα πρώτα στάδια.

Με το νέο πρόγραμμα L’Oréal for the Future, η L’Oréal επιταχύνει το μετασχηματισμό της προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που σέβεται τα όρια του πλανήτη και ενισχύει τις δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση. Έτσι, λοιπόν, δεσμεύεται ότι: