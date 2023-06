Κάθε Κυριακή, το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με έμπνευση από το Μεξικό, σας περιμένει στο Helios, δίπλα στην πισίνα του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Οι Κυριακές είναι για διασκέδαση: συνδέονται με δροσιστικά ποτά, καλοκαιρινή μουσική και ζωντανές γεύσεις. Έως τον Σεπτέμβριο, το Helios στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, το δημοφιλές place to be της Αθηναϊκής Ριβιέρας, παρουσιάζει το The Sunday Residence σε συνεργασία με το Barro Negro Athens, προσφέροντας στους επισκέπτες την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, κάθε Κυριακή από τις 4μμ και μετά.

Γεννημένη από το κοινό πάθος για τη Λατινική Αμερική, η συνεργασία αυτή αναδεικνύει μια επιλογή από τα δημιουργικά κοκτέιλ του Barro Negro, που δίνουν μια μοντέρνα πνοή στα εμβληματικά μεξικάνικα αποστάγματα, καθώς και ξεχωριστές εμπειρίες ποτού όπως το signature Margarita trolley που επιτρέπει στους επισκέπτες να φτιάξουν το δικό τους προσαρμοσμένο twist στο κλασικό κοκτέιλ. Πέρα από τη μεξικάνικη επιλογή ποτών, τρία είδη τάκος -με μπακαλιάρο, χοιρινό και κοτόπουλο- προσφέρουν το ιδανικό pairing για να συνοδεύσετε τα κοκτέιλ σας και να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα με θέα στον Σαρωνικό Κόλπο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τους φίλους μας κάθε Κυριακή από το κέντρο της πόλης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα», σχολιάζει ο Βύρων Μαυρουδής, Διευθυντής του Helios. «Δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να μοιραστούμε μερικά εκπληκτικά μεξικάνικα αρώματα με τους επισκέπτες μας, αλλά μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε αξέχαστες εμπειρίες, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο το σαββατοκύριακο και ξεκινώντας παράλληλα τη νέα εβδομάδα χαλαρώνοντας με θέα τη θάλασσα, με live DJ και νόστιμο φαγητό και ποτά».

Το Barro Negro Athens, το πρώτο μπαρ τεκίλας και μεσκάλ στην Αθήνα, είναι το εγχείρημα δύο φίλων μπάρμαν, του Γιώργου Καβακλή και του Στέλιου Παπαδόπουλου, που εκφράζει την αγάπη, το πάθος και τη γνώση τους για το Μεξικό και τα αποστάγματα της αγαύης μαζί με την εμπειρία τους στη βιομηχανία των κοκτέιλ. Από το 2019 που άνοιξε, το Barro Negro Athens άρχισε να κερδίζει βραβεία στην παγκόσμια σκηνή των μπαρ, παρουσιάζοντας στην Αθήνα την ανεξάντλητη ενέργεια και τις αυθεντικές γεύσεις του Μεξικού. Μάλιστα, βρίσκεται στην 52η θέση της λίστας World’s 50 Best Bars για το 2022.

Εξίσου δυναμικό και παιχνιδιάρικο, το Helios -που πήρε το όνομά του από τον θεό Ήλιο από την ελληνική μυθολογία- είναι το ιδανικό μέρος για να ανακαλύψετε τις ιδιαίτερες γεύσεις της Λατινικής Αμερικής σε ένα ξεκούραστο lounge περιβάλλον. Συνδυάστε τα κοκτέιλ σας με ζουμερά ceviche, τιραντίτο και τάκος, και απολαύστε το ελληνικό καλοκαίρι στο πιο ειδυλλιακό μέρος.

Με μια έκρηξη μεξικανικής μαγείας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, από τα κοκτέιλ του The Sunday Residence ξεχωρίζουν η διάσημη Barro Negro Margarita, ένα αρωματικό μείγμα tequila blanco, med orange liqueur και λάιμ, το λαχταριστό Mayan’s Punch με tequila reposado, καφέ, λάιμ, passion fruit, tepache και λακτόζη, καθώς και το Los Abuelos, με tequila blanco, mezcal, βοτανικό λικέρ, ελαιόλαδο, μάραθο, λάιμ και αρωματικό αλάτι.

«Αυτή είναι μια πραγματικά συναρπαστική συνεργασία», σχολιάζει ο Στέλιος Παπαδόπουλος, συνιδρυτής του Barro Negro Athens, προσθέτοντας: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που για πρώτη φορά φέρνουμε τα κοκτέιλ μας, την ενέργεια και την αγάπη μας για το Μεξικό σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο. Τα ποτά που έχουμε ειδικά σχεδιάσει για το The Sunday Residence στο Helios θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να μυηθούν στις ξεχωριστές γεύσεις της τεκίλας και του μεσκάλ».

Helios: Για περισσότερες πληροφορίες ή κρατήσεις επικοινωνήστε με το [email protected] ή καλέστε στο 21 0890 1000

ή επισκεφθείτε το @heliosathens

Barro Negro Athens: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.barronegroathens.com και το @barronegroathens