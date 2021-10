“Life Unstoppable: house of surprises” – μια συναρπαστική, ψηφιακή εμπειρία για το δυναμικό οικοσύστημα των συνδεδεμένων συσκευών της Samsung

Η επιτυχημένη σειρά Life Unstoppable ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ψυχαγωγίας και αφήγησης με μια ξενάγηση στο “house of surprises”, που ζωντανεύει τα προϊόντα και τις καινοτομίες της Samsung.

Η Samsung Electronics παρουσίασε σήμερα το “Life Unstoppable 2021”, μια εξελιγμένη ψηφιακή εμπειρία μέσω μίας ταινίας μικρού μήκους γεμάτης χρώμα και στυλ, που ξεναγεί τους θεατές στο “house of surprises” της Samsung.

Τους τελευταίους 18 μήνες, κάθε σπίτι έχει μετατραπεί σε σχολείο, γραφείο, γυμναστήριο και χώρο ψυχαγωγίας. Παρά τον χρόνο που πέρασε ο καθένας μέσα στους τέσσερις τοίχους, το σπίτι έγινε μια κάπως βαρετή συνήθεια με αρκετούς Ευρωπαίους πλέον να έχουν ανάγκη να το επαναπροσδιορίσουν. Το φετινό Life Unstoppable επιδιώκει να εμπνεύσει όλους όσοι αναζητούν την καινοτομία στην εμπειρία του σπιτιού τους, με προϊόντα που τους επιτρέπουν να πατήσουν και πάλι το “Play” σε μια ζωή θαυμάτων και απολαύσεων. To Life Unstoppable: “house of surprises” ακολουθεί το ταξίδι μιας οικογένειας ιδιαίτερων χαρακτήρων σε ένα σπίτι γεμάτο ζωή δείχνοντας τους τρόπους με τους οποίους το οικοσύστημα συνδεδεμένων συσκευών της Samsung δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας να απολαμβάνουν, να ανακαλύπτουν την εσωτερική τους δημιουργικότητα και να ζουν μια ζωή …χωρίς διακοπές.

Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη θεματική ταινία μικρού μήκους τέτοιου είδους για τη Samsung, που ζωντανεύει την τεχνολογία με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει. Οι επισκέπτες περιηγούνται στα διαφορετικά δωμάτια του “house of surprises” όπου στο καθένα παρουσιάζεται, μέσα από διαδραστικές ιστορίες, μια συλλογή συνδεδεμένων προϊόντων της Samsung, φέρνοντας την έμπνευση στο σπίτι: από οθόνες κινητών με αναδιπλούμενη οθόνη, συναρπαστικές τηλεοράσεις που κλέβουν την παράσταση μέχρι καινοτόμες οικιακές συσκευές που δίνουν μια νέα πνοή ακόμη και στις λιγότερο αγαπημένες δουλειές του σπιτιού.

«Στη Samsung αναπτύσσουμε καινοτομίες που υπερβαίνουν το αναμενόμενο. Από αναδιπλούμενα κινητά, μέχρι τηλεοράσεις που προβάλλουν έργα τέχνης όταν είναι απενεργοποιημένες και πλυντήρια που πλένουν τα ρούχα γρηγορότερα χρησιμοποιώντας μόνο τον χρόνο, το απορρυπαντικό και το νερό που πραγματικά χρειάζεται», δήλωσε ο Benjamin Braun, Επικεφαλής Marketing της Samsung Europe. «Με το “house of surprises” της Samsung δείχνουμε πώς τα συνδεδεμένα προϊόντα μας φέρνουν καινοτομίες που βοηθούν τους πελάτες να ζήσουν το Life Unstoppable».

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Samsung αναδεικνύονται στο εντυπωσιακό και πολύχρωμο “house of surprises” μέσω εκπροσώπων της εταιρείας και της εκκεντρικής οικογένειας Unstoppables που αποτελείται από τον λάτρη της γυμναστικής Πατέρα, την Rockstar Μητέρα, τον μάγο Archie, τη Superstar σεφ Evie και την πρώην επαγγελματία παλαιστή Γιαγιά.

Οι ιστορίες του Life Unstoppable: “house of surprises”, παρουσιάζουν τις πλήρεις δυνατότητες της σειράς προϊόντων της Samsung για το 2021, γεμίζοντας χαρά τη ζωή των Unstoppables:

Αγώνας για έξτρα χώρο

O σχεδόν μαγικός αρθρωτός σχεδιασμός του ψυγείου Bespoke ζωντανεύει, όταν η ανερχόμενη σεφ Evie χρειάζεται περισσότερο χώρο για την βραδινή γιορτή και ο μάγος αδελφός της προσθέτει μια δεύτερη μονάδα ψυγείου.

Ώρα για δράση

Η οικογένεια τηλεμεταφέρεται στη δράση με το Premiere -τον lifestyle προβολέα της Samsung και το Q800 Soundbar σε μια από τις διάσημες βραδιές ταινιών των Unstoppables, με πραγματικά συναρπαστική ψυχαγωγία που προκαλεί γέλια, δάκρυα και πολλά άλλα συναισθήματα.

Συνταγματάρχης μπαμπάς

Το Samsung Odyssey G9 Gaming Monitor βοηθά τον μπαμπά να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, καθώς οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με μια δυναμική καμπύλη οθόνη που του επιτρέπει να εκτελεί στην εντέλεια τα σχέδια μάχης του.

Χαμένη στη μουσική

Η μαμά απολαμβάνει τις αγαπημένες της μουσικές στιγμές στο δικό της dance party με τη ρεαλιστική εικόνα της τηλεόρασης Neo QLED TV και το Q950 Soundbar, που συμπληρώνει τις άλλες συναρπαστικές τηλεοράσεις QLED της Samsung στο «house of surprises»: τη The Frame με τα μοναδικά προσαρμόσιμα πλαίσια και τη The Serif. Προσκαλεί και μερικούς από τους φίλους της να διασκεδάσουν μαζί της χάρη στο Google Duo που είναι διαθέσιμο στο Galaxy Z Flip3 της.

Η δεύτερη έκδοση της σειράς Life Unstoppable, ενώνει την αφήγηση και την ψυχαγωγία σε μια διαδραστική ψηφιακή εμπειρία, η οποία συνδυάζει μια σειρά από χολιγουντιανές και ψηφιακές τεχνικές για να βρεθούν οι θεατές στην καρδιά της αφήγησης. Τα διαδραστικά επίπεδα που προστέθηκαν επιτρέπουν στους επισκέπτες να δουν την ταινία σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μια μοναδική και επαναστατική εμπειρία, που υποστηρίζεται από τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας.