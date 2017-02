Είναι ένα θέμα αυτό το πλύσιμο των πιάτων. Εάν υπάρχει κατανόηση στο σπίτι τότε το «πρόβλημα» λύνεται. Εάν όμως έχει παιδιά που δεν θέλουν να βάλουν το χεράκι τους στο νεροχύτη τότε έχεις μπλέξει. Όπως για παράδειγμα η Patricia Perez που είχε μαλλιάσει η γλώσσα της να λέει στα παιδιά της να πλύνουν καμιά φορά τα πιάτα. «Βρε καλά μου, βρε χρυσά μου»… τίποτα αυτά. Ε, κάποια στιγμή τσαντίστηκε και έκανε κάτι που έχει περάσει από το μυαλό όλων των μανάδων αυτού του κόσμου.

Τι έκανε; Πέταξε όλα τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα από τα ντουλάπια και τα αντικατέστησε με πλαστικά! Τα παιδιά όταν το είδαν έπαθαν ένα σοκ και κατάλαβαν πως η μητέρα τους είχε φτάσει στο απροχώρητο.

MY MOM SICK AND TIRED OF US NOT DOING THE DISHES SO SHE GOT RID OF THEM WE DEADASS DONT HAVE ANY !!!!!!!!!!!

— Alyssa Perez (@alyssapperez) February 21, 2017