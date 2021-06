Το skywalker.gr μέσα από τη δέσμη πρωτοβουλιών του GRBossible υποστηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και διοργανώνει την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 στις 11:00 τη δίωρη online ημερίδα υπό τον τίτλο: «Επιχειρείν γένους θηλυκού».

Συντονιζόμαστε με μια live συνάντηση στο Facebook του skywalker.gr-Εργασία στην Ελλάδα και το site «Βγαίνουμε Μπροστά».

Στόχος της ημερίδας είναι η διατύπωση απόψεων και προβληματισμών για τη γυναικεία καριέρα, τις αρχές και τις αξίες της στον δρόμο προς την επιτυχία, συμβουλών και παραδειγμάτων από καταξιωμένες γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και η παρουσίαση κοινωνικών φορέων και προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Στην online ημερίδα «Επιχειρείν γένους θηλυκού» θα εκφραστούν απόψεις διακεκριμένων ομιλητών αναφορικά με τον ρόλο, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα του γυναικείου φύλου στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμικών και κοινωνικών φορέων, γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, mentors επιχειρηματικότητας και προσωπικής ανάπτυξης.

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα μέσω της πλατφόρμας Facebook του skywalker.gr, ώστε το κοινό να μπορεί να παρακολουθήσει αλλά και να υποβάλει γραπτώς τα ερωτήματά του. Θα μεταδοθεί επίσης live από το site vgainoumemprosta.skywalker.gr (χωρίς τη δυνατότητα παρεμβάσεων).

Την ημερίδα συντονίζει ο κ. Νίκος Μπακόπουλος, Life & NLP Coach, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης και συμμετέχουν:

Σοφία Eφραίμογλου-Κουνενάκη, Πρόεδρος Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, Α ντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Πρόεδρος Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, Α Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Εύα Επιτροπάκη , CEO, Co-founder, jamjar.gr

Στέλλα Κάσδαγλη , Συνιδρύτρια, Women On Top, Συγγραφέας

Ιωάννα Λαγουμίδου, Δικηγόρος LL . M ., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Νομική Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

Έρη Παυλάκη , Co-founder, Director, Women Do Business

Δημήτρης Σίμος , Finance Advisor, AFI

Εβίτα Σολωμού , Country Manager, doctoranytime Ελλάδος

Ολιάνα Σπυριδοπούλου, Ιδιοκτήτρια Starbags

Βίκη Χαρίτου , HR Development Manager, Business & NLP Coach

Αναστασία Ψωμιάδη, Ιδρύτρια & Πρόεδρος, APSON CSR

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.bossible.gr, καθώς επίσης και να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στο Facebook Event: GR Bossible: «Επιχειρείν γένους θηλυκού»

Η διοργάνωση της online ημερίδας πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Χορηγοί επικοινωνίας:

MAD, STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ZOUGLA.GR, VORIA.GR, E-DAILY,

E-RADIO, BUSINESS NEWS.GR, ENALLAKTIKOS.GR, STARTUPPER, MAGDAS NEWS, GOVA STILETO, WOMAN IDOL, EMEA.GR, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, SIGMA MEDIA GROUP, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, ECOZEN.GR, BUSINESS WOMAN, V WOMAN, PINK.GR, INFOCOM.GR, FLOW MAGAZINE, LET IT BE.GR, SUPPORTBUSINESS.GR, SETTLE.GR, STENTORAS.GR

