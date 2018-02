Η Links of London, το γνωστό βρετανικό brand κοσμημάτων και ρολογιών, ανακοινώνει το νέο επίσημο site και e-shop για την ελληνική αγορά.

Μέσα από το ολοκαίνουριο site, οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν κοσμήματα και ρολόγια των best-selling καθώς και των νέων συλλογών της Links of London για άντρες και γυναίκες. Η διεθνής δυναμική εταιρεία κοσμημάτων συνεχίζει να αιχμαλωτίζει το πνεύμα και την καρδιά του Λονδίνου μέσα από τις εντυπωσιακές καμπάνιες και τις μοναδικές συλλογές που φιλοξενούνται στο επίσημο ελληνικό site και e-shop, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Links of London παρουσιάζει την καμπάνια ‘Don’t forget the one you love this Valentine’s Day’, στο πλαίσιο της οποίας διεξάγεται ένας digital διαγωνισμός μέσα από το επίσημο site της Links of London Ελλάδος http://www.linksoflondon.com/gr-el/home.

Άμεσο, εύχρηστο και ιδιαίτερα ελκυστικό, το νέο επίσημο site της Links of London, ακολουθεί μια σύγχρονη προσέγγιση, και υιοθετεί βελτιστοποιημένο σχεδιασμό, απολύτως συμβατό για κινητές συσκευές (smartphone) και tablets.

Ζήστε την πολυτελή εμπειρία αγορών των καταστημάτων της Links of London από την άνεση του σπιτιού σας, γρήγορα και με ασφάλεια, χάρη στο ανανεωμένο περιβάλλον του e-shop.