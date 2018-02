Το Blends γιορτάζει την έναρξη της Σαρακοστής και ο σεφ Κωνσταντίνος Λώλας δημιούργησε ένα ευφάνταστο σαρακοστιανό μενού με εξαιρετικούς συνδυασμούς γεύσεων για την πιο παραδοσιακή blended Καθαρά Δευτέρα.

Το μενού που έχει διαμορφωθεί για τη μέρα εκείνη περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία κρύων και ζεστών ορεκτικών όπως χταπόδι ξιδάτο, φάβα, καλαμαράκια τηγανιτά ενώ τη τιμητική τους έχουν οι ιδιαίτερες θαλασσινές γεύσεις όπως γαρίδες σχάρας, καραβίδες, χτένια και στρείδια.

Φυσικά από το μενού δεν θα μπορούσε να λείπει και ο αγαπημένος παραδοσιακός σιμιγδαλένιος χαλβάς στην πιο μοντέρνα του εκδοχή.

Η Σαρακοστή ξεκινά με νηστίσιμους πειρασμούς στον πιο ξεχωριστό γευστικό προορισμό!

