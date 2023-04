Ο οίκος KILIAN PARIS καλωσορίζει τον παγκοσμίου φήμης makeup artist Sir John, ως τον πρώτο Makeup Creative Director του brand. O αναγνωρισμένος makeup artist θα εργαστεί στενά με τον ιδρυτή Kilian Hennessy ώστε να διαμορφώσουν μαζί το όραμα, τη φιλοσοφία και την καινοτομία του brand ενσωματώνοντας το motto “Don’t be Shy” στην καρδιά του KILIAN PARIS.

«Ο Sir John είναι ένας πραγματικός λάτρης και πρεσβευτής του οίκου. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του είναι σίγουρο πως θα προσθέσει μια νέα προοπτική στην κατηγορία μακιγιάζ του brand. Αποτελεί έναν καινοτόμο makeup artist της βιομηχανίας της ομορφιάς για περισσότερα από 15 χρόνια και έχει συνεργαστεί τόσο με celebrities, όσο και με αστέρες της μουσικής σκηνής και της μόδας, κάτι που τον καθιστά ως τον ιδανικό συνεργάτη για την KILIAN PARΙS».

Kilian Hennessy

Sir John ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αισθητική του και τον τρόπο που δημιουργεί χρώμα και λάμψη, καθώς και για την διαίσθηση, την αυθεντικότητα και τον σκοπό που χαρακτηρίζει την δουλειά του. Ο εμβληματικός αυτός καλλιτέχνης έχει κατακτήσει την παγκόσμια αγορά έχοντας εμπειρία τόσο σε διεθνή fashion weeks όσο και μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες της μουσικής, της μόδας και της ψυχαγωγίας όπως την Beyoncé. Αυτό που κάνει την δουλειά του ξεχωριστή είναι ότι στοχεύει στην εξωτερίκευση και την ανάδειξη της λάμψης και της εσωτερικής ομορφιάς του κάθε celebrity με τον οποίο καλείται να συνεργαστεί.

«Το μακιγιάζ λειτουργεί όπως ακριβώς και ένα άρωμα, έχοντας την ικανότητα να σε μεταφέρει αμέσως σε εορταστικό mood ανεβάζοντας τη διάθεση για πάρτι. Επιπλέον και τα δύο αφηγούνται μία ιστορία και εκπέμπουν τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θελει να εμφανίζεται. Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Kilian Hennessy και την οικογένεια της KILIAN PARIS έτσι ώστε να μοιραστώ το δικό μου όραμα για την τέχνη του μακιγιάζ. Ανυπομονώ να δημιουργήσω τα πιο πολυτελή προιόντα τα οποία θα συνδυαστούν με τα μοναδικά αρώματα της μάρκας, ζωντανεύοντας τα πιο εντυπωσιακά looks για ολονύκτια πάρτι». Sir John.

Τους προσεχείς μήνες ο Sir John αναμένεται να ξεκινήσει την συνεργασία του με το brand, μεταφέροντας το μακιγιάζ του KILIAN PARIS σε άλλο επίπεδο. Η συνεργασία θα ξεκινήσει με την ανανέωση των αρωματικών κραγιόν Le Rouge Parfum, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σειρά από must have προϊόντα μακιγιάζ για τη δημιουργία των απόλυτων εμφανίσεων που θα κυριεύσουν τη νύχτα και θα απογειώσουν το πάρτι.

To make up artistry του Sir John θα προβάλλεται στις διαφημιστικές καμπάνιες της μάρκας, ξεκινώντας από το τελευταίο λανσάρισμα του αρώματος “Can’t stop loving You”, που μόλις κυκλοφόρησε στις αρχές του 2023. Ως η παγκόσμια φωνή του KILIAN PARIS makeup, ο Sir John θα αποκαλύψει, δίνοντας πρόσβαση στον κόσμο σε digital στιγμές από τα παρασκήνια, σε TikTok make up tutorials και Instagram lives. Οι θαυμαστές του KILIAN PARIS θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συμβάλλουν στη δημιουργία του πιο καινοτόμου μακιγιάζ σε ένα αυθεντικά μοναδικό ταξίδι όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να επιβιβαστούν.

Η συνεργασία του Kilian Hennessy και του Sir John αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη, στην οποία μοιράζονται την αγάπη τους για την μεθυστική γοητεία της λαμπερής νυχτερινής ζωής. Ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτή τη συναρπαστική εξέλιξη για την KILIAN PARIS, εμφυσώντας μια “Don’t be Shy” αυτοπεποίθηση και ένα ακόμη πιο τολμηρό όραμα στο μακιγιάζ του KILIAN PARIS.

Welcome to the family, Sir John. And now, let the makeup party begin!