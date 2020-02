Ξανά «χτύπησε» ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη και αν έχουν περάσει σχεδόν 2 βδομάδες από την απονομή των βραβείων Όσκαρ, ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει την αποδοκιμασία του για την 92η τελετή. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ τα «έβαλε» με την νίκη της νοτιοκορεάτικης ταινίας «τα Παράσιτα» και με τον Αμερικανό ηθοποιό Μπραντ Πιτ.

Δεν βρήκε σύμφωνο τον Τραμπ η νίκη της ταινίας «Παράσιτα»

Σε προεκλογική καμπάνια του, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο «πόσο άσχημα ήταν τα βραβεία της ακαδημίας κινηματογράφου φέτος; Τα είδατε;».

Ο Τραμπ δήλωσε φανερά την δυσαρέσκειά του: «Νίκησε μια ταινία από τη Νότια Κορέα! Τι στον διάβολο ήταν αυτό; Έχουμε αρκετά προβλήματα με τη Νότια Κορέα στο εμπόριο. Και πάνε και της δίνουν το βραβείο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς;».

Εξέφρασε την νοσταλγία του για το παλιό Χόλυγουντ και συγκεκριμένα για την ταινία Όσα παίρνει ο Άνεμος (Gone With the Wind – 1939). Η συγκεκριμένη ταινία έχει χαρακτηριστεί από τις πιο ρατσιστικές, καθώς η απεικόνιση των μαύρων της ταινίας είναι πολύ στερεοτυπική και υποτιμητική.

«Μπορούμε να έχουμε πίσω το “Όσα παίρνει ο Άνεμος”; Το “η Λεωφόρος της Δύσης” (Sunset Boulevard – 1950); Τόσες ωραίες ταινίες αλλά όχι, ο νικητής είναι από την Νότια Κορέα. Δεν αρκούσε το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας; Όχι, έπρεπε να πάρει και το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας. Δεν έχει ξανά συμβεί αυτό.»

Συνέχισε κάνοντας φανερό ότι δεν έχει δει την ταινία: «Είναι καλή; Δεν ξέρω».

Ντόναλντ Τραμπ Εναντίον Μπραντ Πιτ

Εξαπέλυσε τα πυρά του και προς τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ που κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. «Και μετά έχουμε και τον Μπραντ Πιτ. Δεν ήμουν ποτέ θαυμαστής του. Είναι εξυπνάκιας».

Ο 56χρονος ηθοποιός εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να καθαιρεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την αποδοχή του βραβείου του στην τελετή των Όσκαρ. Οι δηλώσεις αυτές πυροδότησαν την αντίδραση του Τραμπ.

Δείτε παρακάτω το απόσπασμα όπου ο Τραμπ μιλάει για τα Παράσιτα