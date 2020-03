Έπειτα από ένα δυναμικό ξεκίνημα, το δεύτερο «Athens Μeets the Classics» πάρτι καταφθάνει την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο μπαρ Drunk Sinatra – Rehab με την υποστήριξη του Worldclass, της κορυφαίας πλατφόρμας bartending διεθνώς.

Από τις 21:00 το βράδυ, το αγαπημένο αθηναϊκό μπαρ με τις εξωτικές καλλιτεχνικές πινελιές και τις vintage λεπτομέρειες θα σας περιμένει για να απολαύσετε τα Ketel One Vodka Moscow Mule και Cardhu Single Malt Whisky Old Fashioned σε κλασικές αλλά και μοντέρνες εκδοχές τους. Σε αυτή τη Fine Drinking βραδιά, η brand Ambassador των Diageo Reserve Brands, Ηρώ Καλομοίρη, θα προσφέρει στους θαμώνες μία ξεχωριστή γευστική εμπειρία.

Τα «Athens Meets the Classics» πάρτι αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία να «ταξιδέψουμε» στον κόσμο των luxury spirits του WORLCLASS, να γνωρίσουμε και να απολαύσουμε σύγχρονες εκδοχές εμβληματικών κοκτέιλ, σε ευφάνταστες προτάσεις σερβιρίσματος.

Ketel One Vodka Moscow Mule

Σε αυτό το ποτό απογειώνεται η έννοια του “less is more”. Συνδυασμός βότκας, με lime και ginger beer, σερβιρισμένο σε ένα «παιχνιδιάρικο» χάλκινο σκεύος με άφθονο πάγο, κάνουν το Moscow Mule ένα από τα πλέον διαχρονικά και best sellers κοκτέιλ όλων των εποχών. Η εξαιρετική και απαλή γεύση της Ketel One Vodka είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή, για να αναδείξει τον χαρακτήρα του αγαπημένου αυτού cocktail.

Η Ketel One Vodka είναι ένα δημιούργημα του παλιού και του καινούριου: ένας συνδυασμός απόσταξης με τον παλαιό άμβυκα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι της οικογένειας Nolet, με τις σύγχρονες τεχνικές που προσφέρουν οι στήλες απόσταξης. H ισορροπημένη γεύση της και η μακριά επίγευσή της, την καθιστούν ιδανική επιλογή, για τη δημιουργία των πιο εκλεπτυσμένων κοκτέιλ από τους bartender σε όλον τον κόσμο.

Cardhu Single Malt Old Fashioned

Ένα από τα πιο περιζήτητα κοκτέιλ σε όλο το κόσμο, με τα συστατικά του να είναι ουίσκι, ζάχαρη, angostura bitters και μια φλούδα από λεμόνι, το Old Fashioned μοιάζει να είναι μία εύκολη στην εκτέλεσή της συνταγή, αλλά δεν είναι και τόσο απλό να πετύχεις τη μοναδική του ισορροπία. Το μυστικό κρύβεται στην τελετουργική ανάδευση και την προσεκτική επιλογή ενός Single Maltw Whisky εξαιρετικής ποιότητας, με το Cardhu 12 years οld, αποτελεί την ιδανική πρόταση.

Από το 1824 μέχρι σήμερα, το Cardhu Single Malt Whisky συνεχίζει να διατηρεί την ζεστασιά και αυθεντικότητα της μεταξένιας γεύσης του, με γλυκιές αναφορές βανίλιας, σε μια τέλεια ισορροπία με το φρουτώδη χαρακτήρα του. Μία γεύση που το κάνει εκλεκτό και ταυτόχρονα μοναδικό στον πολύπτυχο κόσμο των malts.

Το World Class Fine Drinking συνεχίζει με το δεύτερο «Athens Meets the Classics» πάρτι και υπόσχεται στο κοινό της Αθήνας, μία ακόμη μοναδική Fine Drinking εμπειρία σε μία βραδιά με εκλεκτά spirits και απολαυστικά signature cocktails.

“Athens Meets The Classics” Πέμπτη 12 Μαρτίου, από τις 21:00!