Πως θα ήταν να είχατε αδερφό τον Brad Pitt; Ή την Rihanna; Μερικές από τις στιγμές όπου οι διάσημοι συμπεριφέρονται ως «απλοί άνθρωποι» είναι όταν βρίσκονται με τις οικογένειές τους. Ας δούμε πως μοιάζουν 14 αδέρφια γνωστών celebrities.

Brad Pitt – Doug Pitt

Ο μικρότερος αδερφός του δημοφιλούς ηθοποιού ζει ήσυχα στο Μιζούρι ως γιατρός, μακρυά από τα ΜΜΕ. Όταν τον ρωτούν για τον διάσημο αδερφό του, εξηγεί ότι τον αγαπά πολύ, είναι περίφανος για αυτόν αλλά προτιμά να μην κάνει δηλώσεις για εκείνον.

Eminem – Nathan Mathers

Ο Nathan Kane Mathers μικρότερος αδερφός του Eminem είναι και αυτός ράπερ! Δεν έχει φτάσει ακόμη το επίπεδο του αδερφού του, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Marshall Mathers. Ο Eminem έχει μιλήσει σε πολλά τραγούδια του για την ταραγμένη παιδική του ηλικία που είχε ως αποτέλεσμα ο αδερφός του Nathan να καταλήξει σε ανάδοχη οικογένεια.

Rihanna – Rajad Fenty

Η σούπερσταρ Rihanna έχει δύο μικρότερους αδερφούς που ονομάζονται Rajad και Rorrey. Στην φωτογραφία την βλέπουμε αγκαλιά με τον Rajad. Η Rihanna έχει πολύ στενή σχέση με τους αδερφούς της και προσπαθεί να «ξεκλέβει» χρόνο από τις δουλειές τις για να τους βλέπει όσο το δυνατόν συχνότερα.

Lady Gaga – Natali Germanotta

Η Lagy Gaga, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Stefani Germanotta, έχει μία μεγαλύτερη αδερφή, την Natali. Η Natali είχε συμμετάσχει στο βίντεο κλιπ της αδερφής της για το τραγούδι “Telephone”.

Angelina Jolie – James Haven

Ο James Haven μοιάζει απίστευτα με την διάσημη αδερφή του Angelina Jolie. Και τα δύο αδέρφια δεν έχουν κρατήσει το πατρικό τους επώνυμο καθώς δεν έχουν καλές σχέσεις με τον πατέρα τους, επίσης ηθοποιό Jon Voight. Γύρω στο 2003 τα αδέρφια είχαν προκαλέσει σκάνδαλο όταν είχαν φωτογραφηθεί να φιλιούνται στο στόμα το κόκκινο χαλί.

Scarlett Johansson – Hunter Johansson

Ο Hunter, ο δίδυμος αδερφός της Scarlett Johansson είναι και εκείνος ηθοποιός. Τους έχουμε δει να παίζουν και στην ίδια ταινία, στο Manny & Lo.

Jennifer Lopez – Lynda Lopez

Η μικρότερη αδερφή της Τζένιφερ, Lynda Lopez είναι δημοσιογράφος που εργάζεται σε κανάλι της Νέας Υόρκης. Έχει μιλήσει σε συνέντευξή της στο US Magazine για το πόσο αγαπά και θαυμάζει την διάσημη τραγουδίστρια.

Ryan Gosling – Mandi Gosling

Ο Ryan Gosling φέρνει συχνά στο κόκκινο χαλί ως συνοδό της αδερφή του Mandi, όπως έκανε και στην 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ. Εργάζεται ως παραγωγός και casting director. Ήταν μέλος της παραγωγής και διάλεξε τους ηθοποιούς για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού του Pharrell “Happy”.

Jared Leto – Shannon Leto

Ο Jared Leto είναι γνωστός ηθοποιός αλλά και τραγουδιστής. Έχει πουλήσει περισσότερα από 15 εκατομμύρια άλμπουμ με το συγκρότημα που έχει με τον αδερφό του Shannon Leto τους “30 Seconds to Mars”. O Shannon δεν αποτελεί απλά ένα από τα αδέρφια των celebrities, είναι και ο ίδιος celebrity.

Sylvester Stallone – Frank Stallone

Ο Frank Stallone, αδερφός του Sylvester, είναι και εκείνος ηθοποιός. Τον έχουμε δει σε μικρούς ρόλους στο franchise των ταινιών Rocky και έχει παίξει και στις ταινίες Return of the Roller Blade Seven και Zero Dark Thirty. Μοιάζουν πολύ.

Cameron Diaz – Chimene Diaz

Η Chimene Diaz είναι μεγαλύτερη κατά 2 χρόνια από την Cameron αλλά μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό! Δείτε το χαμόγελό τους!

Penélope Cruz – Monica Cruz

Η επίσης πανέμορφη Monica Cruz είναι και εκείνη ηθοποιός όπως η αδερφής της Penélope. Ωστόσο, πρωταγωνιστεί κυρίως σε ισπανικές παραγωγές και όχι διεθνείς όπως η διάσημη αδερφή της. Η Μόνικα αποτελεί ένα από τα αδέρφια των celebrities που μοιάζουν απίστευτα με τα διάσημα αδερφάκια τους.

Emma Watson – Alex Watson

Ο Alex Watson ο μικρότερος αδερφός της Emma, μοιράζεται τα φοβερά γονίδια της οικογένειας. Είναι μοντέλο και έχει συμμετάσχει και σε καμπάνια της Burberry.

Nicole – Antonia Kidman

Γεννήθηκε 3 χρόνια μετά την Nicole, έχει 6 παιδιά και κατέχει πολλά βραβεία ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στην Αυστραλία, την γενέτειρά τους. Επίσης, έχει γράψει 2 βιβλία για νέους γονείς.