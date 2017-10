Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Kinder+SPORT της Ferrero υποστήριξε ενεργά τις παιδικές αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Navarino Challenge 2017, ως Επίσημος Υποστηρικτής του κορυφαίου γεγονότος αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Με πρεσβευτές τους καταξιωμένους αθλητές Περικλή Ιακωβάκη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, το Kinder + SPORT ενέπνευσε τα παιδιά να ακολουθήσουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία με φόντο το μαγευτικό τόπο της Μεσσηνίας.

Από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, στο The Westin Resort Costa Navarino, περισσότερα από 1.500 παιδιά από διάφορα μέρη της Ελλάδας απόλαυσαν ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο χαρά και διασκέδαση. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του «Kids’ Athletics sponsored by Kinder + SPORT» τα παιδιά γνώρισαν κάποια από τα βασικά αγωνίσματα του στίβου, καθοδηγούμενα από τον Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή στα 400μ. με εμπόδια, Περικλή Ιακωβάκη, πρεσβευτή του Kids’ Athletics sponsored by Kinder+SPORT, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Η μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών και των οικογενειών τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Navarino Challenge 2017 και συγκεκριμένα στο Kids’ Athletics sponsored by Kinder + SPORT μας γεμίζουν αισιοδοξία. Το γεγονός ότι είδαμε παιδιά διαφόρων ηλικιών να συμμετέχουν – με χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους – σε μια αθλητική διοργάνωση σαν αυτή μας κάνει να ελπίζουμε πως η καθιέρωση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής στις επόμενες γενιές είναι εφικτή». Μαζί τους στο Navarino Challenge 2017 ήταν και ο δις αργυρός Ολυμπιονίκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ως εισηγητής των βασικών αρχών του Tae Kwon Do. Από την πλευρά του δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ενθουσιώδη παρουσία των παιδιών στις δράσεις του φετινού Navarino Challenge. Συγκεκριμένα, στην δραστηριότητα του Tae Kwon Do που

πραγματοποιήθηκε και με την παρουσία τοπικών συλλόγων θέσαμε, τις σωστές βάσεις για να γνωρίσουν πιο καλά το δημοφιλές αυτό άθλημα».

Οι δύο Ολυμπιονίκες μοιράστηκαν με τα παιδιά τις εμπειρίες τους και τα βιώματά τους από το συναρπαστικό κόσμο του αθλητισμού, ενώ παράλληλα τα προέτρεψαν να διαλέξουν το άθλημα που αγαπούν και να το ακολουθήσουν με πάθος και ενθουσιασμό. Εκτός αυτών, στις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονταν η παιδική διαδρομή τρεξίματος 1 km “Kids Running”, η ποδηλατάδα στην πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τα μαθήματα εσωτερικής αναρρίχησης. Όλα τα παιδιά παρέλαβαν με την συμμετοχή τους διάφορα αναμνηστικά δώρα, το «Ημερολόγιο του Μικρού Αθλητή» και το μανιφέστο με τις αξίες του Kinder + SPORT.

Το 2017 η Ferrero με το Πρόγραμμα Kinder+SPORT κατάφερε να προσεγγίσει περισσότερα από 3.000 παιδιά και να μοιραστεί μαζί τους μοναδικές στιγμές γεμάτες κίνηση και δράση. Το «Joy of Moving» ως κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας αποδεικνύει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με την ίδια θέληση!