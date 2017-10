To νέο πρότυπο κατάστημα της εταιρείας στρωμάτων CANDIA στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 46 στον Άλιμο, άνοιξε επίσημα τις πόρτες του το Σάββατο 21 Οκτωβρίου. Η εταιρεία είχε ετοιμάσει μία σειρά από μοναδικές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα, που περίμεναν τους φίλους της CANDIA για να τους καλωσορίσουν στο νέο flagship store, ενώ το βράδυ τα happenings κορυφώθηκαν με τα επίσημα εγκαίνια.

Η αρχιτεκτονική του καταστήματος που απλώνεται σε 700 τ.μ και 2 επίπεδα, βασίζεται στη νέα φιλοσοφία της μάρκας η οποία συνοψίζεται στο motto «WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN». Στόχος της νέας σχεδιαστικής προσέγγισης του νέου flagship store είναι η δημιουργία μίας βιωματικής εμπειρίας στον καταναλωτή. Ο μοναδικός conceptual σχεδιασμός ενεργοποιεί το συναίσθημα και την μνήμη πετυχαίνοντας μία μίξη από τα αρμονικά τοπία της Μεσογείου και τα φυσικά υλικά της Ελλάδας με τη μοναδικότητα των προϊόντων της CANDIA. Κάπως έτσι, η νέα αισθητική του καταστήματος αποτελεί τη μετουσίωση και την πρώτη ολιστική εφαρμογή της νέας εταιρικής φιλοσοφίας, τόσο σε επίπεδο in-concept σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο στρατηγικής επικοινωνίας.

Μέσα στο κατάστημα ο καταναλωτής μπορεί να γνωρίσει και να δοκιμάσει τα προϊόντα της CANDIA, επιλέγοντας το προϊόν εκείνο που ταιριάζει στο προσωπικό του χώρο και στις συνήθειες του. Σημαντική θέση στο κατάστημα έχει φυσικά η χειροποίητη συλλογή στρωμάτων της CANDIA. Τα 6 στρώματα της συλλογής Bodyfix εισαγάγουν έναν νέο τρόπο ξεκούρασης και κρύβουν μέσα τους όλα τα μυστικά της Μεσογείου χρησιμοποιώντας μόνο φυσικά υλικά.

Wake Up in the Mediterranean: Ξαπλώστε και βυθιστείτε σε ένα γλυκό ύπνο και θα σας κάνει να ξυπνήσετε… στη Μεσόγειο!