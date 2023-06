H κλασική τηλεοπτική σειρά του ΗΒΟ “Sex and the City”, που έγραψε τη δική της ιστορία και τόλμησε να αναδείξει ζητήματα όπως τη γυναικεία σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, κλείνει φέτος τον Ιούνιο τα 25 της χρόνια. Το Vodafone TV γιορτάζει τα γενέθλια με μια ειδική κατηγορία Sex and the City Universe Tribute, που θα περιλαμβάνει όλους τους κύκλους του “Sex and the City”, τον πρώτο κύκλο του “And Just Like That” και το ντοκιμαντέρ που το συνόδευε, καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό και συζητήσεις με τους σεναριογράφους της σειράς.

Η ιστορία πια γνωστή, η Carrie Bradshaw, μια δημοσιογράφος ετών 30 με έδρα τη Νέα Υόρκη γράφει μια στήλη για το New York Star με τίτλο “Sex and the City”. Στην αναζήτηση της να κατανοήσει τα σύγχρονα κοινωνικο-σεξουαλικά ήθη, διαπιστώνει ότι δεν της λείπει ποτέ υλικό, χάρη στις τρεις κολλητές της φίλες, την Samantha Jones (Kim Cattrall), στέλεχος δημοσίων σχέσεων, την Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), εταιρική δικηγόρος και την Charlotte York (Kristin Davis), διευθύντρια γκαλερί τέχνης. Κάθε επεισόδιο περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια της Carrie να βρει ιδέες άξιες να αποτελέσουν θέμα συζήτησης για την επόμενη στήλη της, με τις κολλητές της να δίνουν μια μοναδική οπτική για σεξουαλικές εμπειρίες και γνωριμίες που αποτυγχάνουν.

Το σεξ, οι σχέσεις, η φιλία, τα ξενύχτια, τα γέλια και τα κλάματα, τα κοκτέιλς και οι βόλτες, όλα εκείνα που έκαναν το “Sex and the City” να ξεχωρίσει, έρχονται ξανά και ζωντανεύουν μέσα από την σειρά που εισήγαγε την pop κουλτούρα στην πραγματικότητα της γυναικείας σεξουαλικής επιθυμίας και απελευθέρωσης και κέρδισε 55 βραβεία στην 25ετή πορεία της.

Η κατηγορία Sex and the City Universe θα βρίσκεται live στην πλατφόρμα του Vodafone TV στις 22 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει όλους τους κύκλους του “Sex and the City”, του “And Just Like That”, αλλά και του ντοκιμαντέρ της αναβίωσης, καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό και συζητήσεις με τους σεναριογράφους, ενώ εκεί θα απολαμβάνει κανείς και κάθε νέο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του “And Just Like That” που κάνει λαμπρή πρεμιέρα στις 23 Ιουνίου.