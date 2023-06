Ανατροπή με την Kim Cattrall! Επιστρέφει ως Samantha Jones στο «And Just Like That…»

Ανατροπή με την Kim Cattrall! Επιστρέφει ως Samantha Jones στο «And Just Like That…»

Η Kim Cattrall θα επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο της ως Samantha Jones στο φινάλε της σεζόν 2 του “And Just Like That”, της αναβίωσης του “Sex and the City” του HBO από τον Max. Για μία μόνο νύχτα, το σύμπαν του «Sex and the City» θα είναι ξανά ολόκληρο.

Θα εμφανιστεί μόνο σε μια σκηνή

Σύμφωνα με πηγές, η Cattrall γύρισε τον διάλογό της στις 22 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, χωρίς να δει ή να μιλήσει με τα αστέρια της σειράς, συμπεριλαμβανομένης της Sarah Jessica Parker, ή με τον showrunner του “And Just Like That” Michael Patrick King.

Στη σκηνή, η Samantha, η οποία στο σόου έχει μετακομίσει στο Λονδίνο, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με την Carrie Bradshaw.

Η διάσημη σχεδιάστρια κοστουμιών του «Sex and the City», Πατρίσια Φιλντ, η οποία δεν έχει δουλέψει στο «And Just Like That», έντυσε τη Σαμάνθα για τη σκηνή της.

Ένας εκπρόσωπος της Kim Cattrall δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο. Ο Μαξ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Η εμφάνιση της Kim Cattrall ως Samantha δεν θα είναι συνέχεια του χαρακτήρα προς το παρόν.

Ωστόσο, η επιστροφή της Samantha σε οποιαδήποτε μορφή σίγουρα θα ενθουσιάσει τους θαυμαστές του «Sex and the City», οι οποίοι φώναζαν να δουν έστω και μια ματιά στον αγαπημένο, ισχυρό δημοσιογράφο που έβαλε το «σεξ» στην πρωτοποριακή σειρά που προβλήθηκε στο HBO για έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004, και οδήγησε σε δύο ταινίες.

Οι θαυμαστές και οι κριτικοί είχαν θρηνήσει για την απώλεια της Samantha, η οποία ήταν συχνά πηγή κωμικής ανακούφισης, στο reboot. Η απουσία της εξηγείται με μια δουλειά στο Λονδίνο και σε ένα επεισόδιο, οι θεατές είδαν τον χαρακτήρα της με τη μορφή μερικών φυσαλίδων γραπτών μηνυμάτων στον Bradshaw, συμπεριλαμβανομένου ενός με λίγο άσεμνο χιούμορ.

Από το τέλος του «Sex and the City», η Cattrall πρωταγωνίστησε στο «Filthy Rich», μια βραχύβια σειρά της Fox στην οποία έπαιξε μια ιδρυτή ενός χριστιανικού τηλεοπτικού δικτύου, και εμφανίστηκε στο «How I Met Your Father», ένα άλλο επανεκκίνηση μιας αγαπημένης σειράς.

Διάβασε επίσης: