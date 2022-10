Η L’Oréal Paris και το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα STAND UP ενάντια στην παρενόχληση σε δημόσιους χώρους σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS καλούν το κοινό να συμμετέχει στην νέα δωρεάν online εκπαίδευση ενδυνάμωσης

Η L’Oréal Paris, πάντοτε πιστή στο επαναστατικό σύνθημά της «Γιατί μας αξίζει», έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες με στόχο να γκρεμίσει τους φραγμούς που αποτρέπουν τις γυναίκες στο να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. Αξιοποιώντας την παγκόσμια αυτή απήχηση, το κίνημα Stand Up: Ενάντια στην παρενόχληση σε δημοσίους χώρους μεταφέρει στον δημόσιο χώρο τη στήριξη της μάρκας σε όλες τις γυναίκες.

Για την εδραίωση του παγκόσμιου αυτού κινήματος, η L’Oreal Paris συνεχίζει την συνεργασία της με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φοιτητές και σπουδαστές, εργαζόμενες και μη γυναίκες όλων των ηλικιών και εργαζόμενους μεγάλων επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην ενημέρωση και η ενδυνάμωση μιας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων με διαφορετικές συνθήκες ζωής και διαβίωσης, η οποία θα τους ωθήσει να ορθώσουν το ανάστημά τους και να νιώσουν ασφαλείς σε περίπτωση που δεχτούν παρενόχληση σε δημόσιο χώρο ή γίνουν μάρτυρες σε αντίστοιχο περιστατικό.

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ StrongMe, το 2o Φεστιβάλ για την Πρόληψη & την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας που έλαβε χώρα στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, η W.I.N. Hellas ως συμμετέχων οργανισμός πραγματοποίησε ακόμα μία εκπαίδευση του προγράμματος Stand Up.

Εισηγήτρια της εκπαίδευσης ήταν η ψυχολόγος Δανάη Μαλλίδου, ενώ παρούσες ήταν η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas κα. Μάντα Παπαδάκου και η Υπεύθυνη Οργάνωσης και Προγράμματος κα. Νίκη Μάντσιου. Αξίζει να σημειωθεί πως το περίπτερο της WIN Hellas επισκέφθηκαν πάνω από 500 άτομα, λαμβάνοντας ενημέρωση για τη δράση της αλλά και για τις επερχόμενες εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Η επόμενη δωρεάν online εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:00 – 21:00, το link σύνδεσης της οποίας είναι το: https://us06web.zoom.us/j/82333077325?pwd=YUUybjh3VlBadFR6MXBjeEJHYU9LQT09 και σύντομα θα αναρτηθεί και στη σελίδα της WIN Hellas στο Facebook.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ: STAND UP «Ενάντια στην παρενόχληση σε δημοσίους χώρους»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Stand Up είναι μια πρωτοβουλία της L’Oreal Paris που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη MKO Right to Be και εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τη WIN Hellas. Στην ειδική εκπαιδευτική ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Stand Up φιλοδοξεί να διδάξει στους ανθρώπους τα 5 D, εστιάζοντας πρώτα στο Distraction (Αποσπώ): τον απλό τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει σε ένα περιστατικό ρωτώντας την ώρα ή παριστάνοντας ότι έχει χαθεί. Ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για τον βαθμό παρενόχλησης που βιώνουν κυρίως οι γυναίκες, το Stand Up έχει ως στόχο να αποτρέψει πιθανά περιστατικά παρενόχλησης, να στηρίξει τα θύματα και, ταυτόχρονα, να ενθαρρύνει τους παρευρισκόμενους να παρέμβουν· με άλλα λόγια, να επιτύχει μια κοινωνική μεταβολή για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους.

Γίνετε κι εσείς μέλος του κινήματος Stand Up Against Street Harassment και μάθετε περισσότερα εδώ: www.standup-greece.com

