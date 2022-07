Ο γνωστός ηθοποιός Μίκι Ρουρκ δε φαίνεται να διακατέχεται από μεγάλη συναδελφική αλληλεγγύη, αφού σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored δεν παρέλειψε να ρίξει… χολή στο πρόσωπο του Τομ Κρουζ.

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ρώτησε τον Ρουρκ τι σημαίνει γι’ αυτόν καλός ηθοποιός, με τον σταρ του Hollywood να απαντά: “Όταν βλέπω τον Αλ Πατσίνο και τον Κρίστοφερ Γουόκεν, τις πρώτες δουλειές του Ντε Νίρο κι αυτές του Ρίτσαρντ Χάρις και του Ρέι Γουίνστοουν, ένας τέτοιος ηθοποιός θέλω να είμαι. Ή σαν τον Μοντγκόμερι Κλιφ και τον Μάρλον Μπράντο στις δόξες τους. Πολλούς, δηλαδή, που είχαν έκταση ως ηθοποιοί”.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την εισπρακτική επιτυχία του sequel του Top Gun και αν θεωρεί τον Τομ Κρουζ καλό ηθοποιό, ο Ρουρκ χαρακτήρισε τον ηθοποιό άσχετο, τονίζοντας ότι κάνει το ίδιο πράγμα εδώ και 35 χρόνια.

“The guy’s been doing the same effing part for 35 years… I got no respect for that.”

Mickey Rourke tells Piers Morgan he thinks Tom Cruise is “irrelevant” as an actor.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke | #PiersMorganUncensored pic.twitter.com/joB7OSrcMD

