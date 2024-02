Η Stokke, η σκανδιναβική εταιρεία παιδικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, απαράμιλλου design και ασυναγώνιστης εργονομίας, πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό event που έφερε κοντά μικρούς και μεγάλους, μέσα στη ζεστασιά και τη θαλπωρή των εορτών.

Στο στολισμένο Σύνταγμα και με θέα την Ακρόπολη το brand υποδέχτηκε συνεργάτες, retailers, influencers και εκπροσώπους των ΜΜΕ με τις οικογένειές τους, χαρίζοντάς τους μια μοναδική εμπειρία μέσα από ένα διαδραστικό event, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά κάθε ηλικίας. Μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η παρασκευή μπισκότων, οι στιλιστικές συμβουλές αγαπημένης style coach έδωσαν έμπνευση στις μαμάδες, ενώ οι μικροί φίλοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν live με τον Άγιο Βασίλη!

Πρωταγωνιστές του event “Stokke is coming to town” ήταν τα αγαπημένα προϊόντα της συλλογής Stokke®, που απευθύνονται στις ανάγκες κάθε οικογένειας και παιδιού από τη βρεφική ηλικία. Το μοναδικό design, η εργονομία, η ανθεκτικότητα και ο σεβασμός στη βιωσιμότητα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του brand, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά οι καλεσμένοι, ανακαλύπτοντας κάθε πτυχή του οράματος της σκανδιναβικής εταιρίας. Η best seller καρέκλα Tripp Trapp®, που φέρνει το παιδί κοντά στο οικογενειακό τραπέζι, το καρότσι YOYO², που ανοίγει και κλείνει με μια κίνηση, το Stokke® Sleepi™ και το νέο Stokke® Snoozi™ για τον πιο γλυκό ύπνο του μωρού, η σειρά JetKids™ by Stokke που αναβαθμίζει το οικογενειακό ταξίδι ήταν μερικά από τα προϊόντα που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια του event.

Τα προϊόντα Stokke® είναι σχεδιασμένα ώστε να δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τον γονέα και το παιδί μέσα από τις καθημερινές λειτουργίες και δραστηριότητες της οικογένειας.

Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τις όμορφες και χαρούμενες στιγμές τους και ταυτόχρονα να απολαύσουν μοναδικά γλυκά και αλμυρά εδέσματα.

Το brand μέσα από αυτό το event κατάφερε να αναδείξει τις μακροχρόνιες σχέσεις που έχει χτίσει στη χώρα μας με πλήθος συνεργατών και παράλληλα να θυμίσει σε όλους τις αξίες που το χαρακτηρίζουν, οι οποίες αποτυπώνονται στις διαφορετικές κατηγορίες παιδικών και βρεφικών προϊόντων.