Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, η νορβηγική εταιρία Stokke® υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην υπεράσπιση της ευημερίας των παιδιών και στην προστασία του πλανήτη. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στην οικογένεια η εταιρία εξελίσσεται, σεβόμενη τις αρχές της βιωσιμότητας, επενδύει στην κυκλική οικονομία, υπερασπίζεται τα παιδιά και την ανάπτυξή τους και υπηρετεί το όραμά της για ένα καλύτερο μέλλον.

«Στον σημερινό κόσμο, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Είναι αναγκαιότητα τόσο για τον πλανήτη μας όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Ως brand που υπερασπίζεται τα παιδιά, οφείλουμε να δημιουργήσουμε για αυτά ένα μέλλον που είναι φτιαγμένο να διαρκέσει», αναφέρει ο Jacob Kragh, Διευθύνων σύμβουλος της Stokke.

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου και σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρίας για το 2023 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η Stokke κατά τη χρονιά που πέρασε έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 22% σε σύγκριση με το 2022. Επιπλέον, έχει προχωρήσει στην αύξηση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 49% στην παραγωγική της διαδικασία. Η Stokke δίνει προτεραιότητα στη βιώσιμη δασοκομία, αποκτώντας την πιστοποίηση FSC® για την νέα φορητή κούνια Stokke SnooziTM και θέτοντας ως στόχο από το 2024 την αποκλειστική παραγωγή της καρέκλας Tripp Trapp® κάτω από την πιστοποίηση FSC®. Αυτό ευθυγραμμίζεται περαιτέρω με τη δέσμευση της Stokke να κατασκευάζει προϊόντα που είναι φτιαγμένα για να διαρκούν.

«Για να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις εκπομπές Scope 1 (άμεσες εκπομπές CO 2 ) και Scope 2 (έμμεσες εκπομπές CO 2 ) κατά 42% έως το 2030 και τις εκπομπές Scope 3 (έμμεσες εκπομπές CO 2 ) κατά 25% από το 2020 έως το 2030. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα των υλικών στα προϊόντα μας, στις διαδικασίες κατασκευής και στις μεθόδους μεταφοράς τους», σχολιάζει η Sonia Petzold, Διευθύντρια Αειφορίας.

Το 2023, η Stokke ανέδειξε εντονότερα τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη των παιδιών και στη σημασία των πρώτων χρόνων της ζωής τους (Early Childhood Development), ως κοινωνικό πυλώνα της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα μέσα από τέσσερις διαφορετικές καμπάνιες. Παράλληλα, υπηρετώντας τον σκοπό αυτό, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον όχι μόνο για το ίδιο το brand αλλά και για το σύνολο των ανθρώπων που συμβάλλουν στην επιτυχία της.

Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας της εταιρίας για το 2023, η Stokke, κοιτάζοντας μπροστά, στοχεύει να μειώσει των εκπομπών κατά 2% σε όλους τους τομείς έως το 2024 και να μεταβεί σε βιώσιμα υλικά, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον, δίνοντας έμφαση στην προσωπική υπευθυνότητα για την ευθυγράμμιση των πρακτικών με τους στόχους βιωσιμότητας, η Stokke δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν ενεργά σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

«Στη Stokke, η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής μας, καθώς στοχεύουμε να γίνουμε ηγέτιδα δύναμη στην προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Για το σκοπό αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε όλους τους τομείς – από την υπεύθυνη προμήθεια υλικών και τη μείωση των εκπομπών μέχρι τις συνεχείς δράσεις μας για την ανάπτυξη των παιδιών. Με όχημα την αλλαγή για ένα καλύτερο αύριο», επισημαίνει ο Jacob Kragh, Διευθύνων Σύμβουλος της Stokke.

Η Stokke, η σκανδιναβική εταιρεία κατασκευής παιδικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, απαράμιλλου design και ασυναγώνιστης εργονομίας, τοποθετείται ενεργά για το μέλλον των παιδιών και του πλανήτη θέτοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της επιχειρηματικής λειτουργίας της.