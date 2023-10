Υπάρχουν αμέτρητα μέρη για να αγοράσετε προϊόντα ομορφιάς, αλλά πόσα από αυτά σας ενθαρρύνουν να γίνετε μέρος της αλλαγής; Η The Body Shop δημιουργεί ένα σημείο συνάντησης για τους changemakers, όπου μπορείτε να ενυδατώσετε τα χέρια σας, να μάθετε για τη βιωσιμότητα και να υπογράψετε μια έκκληση για να γίνει ο κόσμος μας ένα καλύτερο μέρος, και όλα αυτά την ίδια στιγμή.

Αυτό το νέο flagship κατάστημα στο Σύνταγμα είναι μια πλήρως διαδραστική και υπέροχη εμπειρία ομορφιάς. Το κατάστημα είναι ένα μέρος για να εξερευνήσετε τα προϊόντα, να μοιραστείτε ιδέες και να ανακαλύψετε πώς μπορούμε μαζί, να εκφράσουμε τη γνώμη μας ειλικρινά και ανοιχτά για να υποστηρίξουμε κάποιο θέμα, να υπερασπιστούμε μία άποψη και να πάρουμε θέση ενάντια στην αδικία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κατάστημα, αλλά για ένα ζωντανό, διαδραστικό μέρος που μπορείτε να δοκιμάσετε τα προϊόντα της

The Body Shop και να εξερευνήσετε τις μοναδικές ιστορίες των ανθρώπων και των συστατικών που βρίσκονται πίσω από αυτά. Σε όλο τον κόσμο, τα Changemakers’ Workshop καταστήματα της The Body Shop έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τοπικά στοιχεία της κάθε χώρας, αναδεικνύοντας την κουλτούρα και τον πολιτισμό της. Ορισμένα διαθέτουν τοιχογραφίες, εγκαταστάσεις ή γλυπτά από τοπικούς καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, ενώ άλλα είναι γεμάτα με βιβλιογραφία και ανακοινώσεις σχετικά με τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμούς προς υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση, η The Body Shop θέλει να βοηθήσει να έρθουν στο προσκήνιο θέματα και ιστορίες που είναι σημαντικές για τις τοπικές κοινότητες, με σκοπό κάθε κατάστημα να είναι στενά συνδεδεμένο με τον παλμό της κοινότητας που ανήκει. «Για πολλούς ανθρώπους, η έκφραση ‘αλλάζουμε τον κόσμο’ μπορεί να ακούγεται λίγο ασαφής. Η έναρξη του δικού μας καταστήματος Changemakers’ Workshop έχει μια πολύ πρακτική αποστολή: να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των καταναλωτριών. Θέλουμε να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ικανοί να κάνουν μικρές αλλαγές που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τις κοινότητές μας και τον πλανήτη. Παρουσιάσαμε το Changemakers’ Workshop store στο Σύνταγμα επειδή θέλουμε να ξεκινήσουμε συζητήσεις και να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για να φέρουν την αλλαγή από το σημείο που βρίσκονται», λέει η Δήμητρα Καλδή, Marketing & Communications Director της The Body Shop Grece. «Θέλουμε οι άνθρωποι να συζητήσουν, να εμπνευστούν και να δραστηριοποιηθούν στους χώρους μας. Θέλουμε οι πελάτες και οι πελάτισσες μας να διασκεδάζουν παίζοντας με τα προϊόντα μας, αλλά και να κάνουν συζητήσεις για θέματα που τους και τις επηρεάζουν, βοηθώντας μας να αγωνιστούμε για την πρόοδο της ισότητας.» Η The Body Shop γεννήθηκε το 1976 με πάθος για την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία συμβαδίζει με το πάθος για την ομορφιά. Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από 800 cruelty-free προϊόντα χρησιμοποιώντας φυσικά συστατικά που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, όπως το εντελβάις ή η κάνναβη. Μέσω του πρωτοποριακού της προγράμματος Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, προμηθεύεται βούτυρο καριτέ από γυναικείες κοινότητες στη Γκάνα και το πολυαγαπημένο έλαιο τεϊόδεντρου από την Κένυα.

Έχοντας τον ακτιβισμό στο DNA της, η The Body Shop δημιουργεί συλλογικότητες και επιδιώκει την κοινωνική δικαιοσύνη, όπου κι αν δραστηριοποιείται. Η μακρά ιστορία των εκστρατειών της εταιρείας έχει κερδίσει την υποστήριξη γενεών εργαζομένων, καταναλωτών κα καταναλωτριών που μοιράζονται τις αξίες της. Τα καταστήματα και τα προϊόντα της ήταν και θα είναι πάντα ένας τρόπος να ενώνει τους ανθρώπους και να τους συνδέει με θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Το κατάστημα είναι πλήρως βιώσιμα σχεδιασμένο, με ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Οι 100% ανακυκλωμένοι πάγκοι δημιουργήθηκαν από ανακυκλωμένο πλαστικό, που διαφορετικά θα κατέληγε στη χωματερή ενώ διαθέτει μια σειρά από ανακτημένα υλικά που ανακυκλώνονται για επαναχρησιμοποίηση, όπως το ανακτημένο ξύλο και υλικά που έχουν δημιουργηθεί εκ νέου από την επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπως πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης που εμπεριέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και ξύλο με πιστοποίηση από την Forest Stewardship Council που προέρχεται από την υπεύθυνη αειφορική δασική διαχείριση. Ακόμα και η πρόσοψη από αλουμίνιο του καταστήματος έχει σχεδιαστεί με αυτό τον τρόπο για να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του καταστήματος. Προχωρήστε στον νιπτήρα, το κεντρικό σημείο του καταστήματος, όπου μπορείτε να απολαύσετε μία εξατομικευμένη και διαδραστική εμπειρία δοκιμάζοντας τα αγαπημένα σας προϊόντα. Εκεί θα μπορείτε να μυρίσετε, να αισθανθείτε και να επεξεργαστείτε τις υφές και να δείτε τα οφέλη των προϊόντων της The Body Shop στην επιδερμίδα σας. Υπάρχει επίσης ένα ολοκαίνουργιο, βιώσιμα σχεδιασμένο makeup stand, που σας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσετε τα προϊόντα με ευκολία, να δημιουργήσετε μοναδικά looks και να δοκιμάσετε καινούργιες προτάσεις μακιγιάζ που θα σας γεμίσουν αυτοπεποίθηση. Στόχος του καταστήματος είναι να αποτελέσει πυλώνα της τοπικής κοινότητας και ένα μέρος όπου όλοι και όλες μπορούν να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν. Ο ειδικός χώρος που είναι αφιερωμένος στον ακτιβισμό θα δώσει στους πελάτες την ευκαιρία να μάθουν για τα θέματα που τους απασχολούν, να δουν με τα ίδια τους τα μάτια πόσο αποδοτική μπορεί να είναι η κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή και να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους που αισθάνονται το ίδιο.

CHANGEMAKERS’ WORKSHOP ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η The Body Shop πάντα γνώριζε ότι όλα τα μέλη της ομάδας της, έχουν τη δύναμη να απελευθερώσουν τα ακτιβιστικά τους ταλέντα και ότι οι φωνές όλων τους είναι αυτές που οδηγούν στην αλλαγή. Όλοι και όλες που εργάζονται για την The Body Shop νοιάζονται για την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Είναι μέρος της δουλειάς τους. Το προσωπικό των καταστημάτων της The Body Shop έχει πολλά ταλέντα. Τη μια στιγμή μπορεί να προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές για το μακιγιάζ, την περιποίηση του προσώπου, του σώματος και των μαλλιών, ενώ την επόμενη στιγμή να ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τον κόσμο για πρόσφατες εκστρατείες που αφορούν την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη. Μπορείτε να συμμετάσχετε στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα ή να ενημερωθείτε για την πιο πρόσφατη εκστρατεία της The Body Shop “Be Seen. Be Heard” που αφορά την ενίσχυση της φωνής των νέων στα κοινά. Μπορεί η The Body Shop να είναι μια παγκόσμια επιχείρηση, αλλά η αλλαγή ξεκινάει από το σπίτι. Το παθιασμένο προσωπικό των καταστημάτων μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κοινότητας και της εταιρικής μας κουλτούρας. Ρωτήσαμε ένα μέλος του προσωπικού μας και μας είπε: «Μιλάμε για περιβαλλοντικό ακτιβισμό εδώ και χρόνια. Έχω δουλέψει στην The Body Shop κάνοντας εκστρατείες και μαζεύοντας υπογραφές για πολλούς σκοπούς ζωτικής σημασίας. Με αυτό τον τρόπο παροτρύνουμε και δείχνουμε στον κόσμο πως οι πράξεις μας έχουν αντίκτυπο. Τα πάντα στο κατάστημα έχουν μια ιστορία να διηγηθούν και μου αρέσει να μιλάω στους ανθρώπους για τον ακτιβισμό.»