Το Athens Bar Show, η εκπαιδευτική έκθεση για bartenders & επαγγελματίες της εστίασης, θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2022 στην Τεχνόπολη και αναμένει πάνω από 10.000 επισκέπτες, υπογραμμίζοντας την τεράστια δυναμική της ελληνικής bar σκηνής, η οποία πλέον θεωρείται μία από τις πιο ανεπτυγμένες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Brown-Forman, η οποία συνεργάζεται με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, επανέρχεται φέτος προσκαλώντας τους ειδικούς των spirits να γνωρίσουν υπάρχοντα αλλά και νέα προϊόντα και να μάθουν περισσότερα μέσα από ένα πλήθος activations.

Λανσάρισμα της νέας σειράς «Bottled-in-Bond» από το Jack Daniel’s

Στο φετινό Athens Bar Show, το κοινό θα βρει το dedicated περίπτερο για τη νέα super premium «Bottled-in-Bond» σειρά του Jack Daniel’s, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα νέα Jack Daniel’s Triple Mash και Jack Daniel’s Bonded.

Στον χώρο θα υπάρχει και ένα secret bar, με cocktails από το διάσημο bar Drink Kong της Ρώμης (No.16 The World’s 50 Best bars) το οποίο θα κάνει takeover του χώρου κατά τη διάρκεια του show.

Το νέο λανσάρισμα βγαίνει και εκτός του Athens Bar Show με ένα μοναδικό guest shift του Drink Kong στο The Rumble in the Jungle, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου.

Το περίπτερο του Woodford Reserve

Στον χώρο της έκθεσης θα βρίσκεται ένα περίπτερο αφιερωμένο στην εκλεκτή και ιδιαίτερη προσωπικότητα του bourbon Woodford Reserve. Εκεί, το κοινό θα μπορεί να δοκιμάσει την πλούσια και απολαυστική γεύση του ξεχωριστά ή σε μοντέρνα cocktails.

Μάλιστα, αξίζει να επισκεφτείτε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου το In Love Again, το boutique pastry shop ακριβώς απέναντι από το κορυφαίο μπαρ του Baba Au Rum, καθώς θα υπάρχει ένα guest shift του bar Wax On από το Βερολίνο με μοναδικά cocktails εμπνευσμένα από το Woodford Reserve.

Ανακαλύψτε το Fords Gin στην Ελλάδα

Tο Athens Bar Show αποτελεί την ιδανική αφορμή για να γνωρίσετε καλύτερα το Fords Gin που έχει έρθει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα από την Coca-Cola Τρία Έψιλον. Ο ιδρυτής του brand, Simon Ford, θα μιλήσει για το προϊόν, την ιστορία του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και θα ολοκληρώσει την παρουσίαση με γευσιγνωσία για τους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου θα γίνει ένα guest shift από το δημοφιλές μπαρ Door 74 του Άμστερνταμ στο Speakeasy Athens με πρωταγωνιστή το Fords Gin. Μην το χάσετε!

Το Benriach στο ABS P.U.B & Business Lounge

Η Benriach, το Single Malt ουίσκι με καταγωγή από το Speyside της Σκωτίας, θα βρίσκεται στον χώρο του Business lounge του Athens Bar Show με ένα μοναδικό line up για όσους θέλουν να δοκιμάσουν ένα ιδιαίτερο Single Malt whisky το οποίο παρασκευάζεται με έναν απολύτως παραδοσιακό τρόπο από το 1898. Το Benriach διανέμεται στην ελληνική αγορά από την Concepts.

Λίγες μόνο μέρες έμειναν λοιπόν για το Athens Bar Show 2022. Σας περιμένουμε στα περίπτερα της Brown-Forman, όπου θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε τα

νέα μας προϊόντα, μέσα από ένα πλήθος ενεργοποιήσεων με ειδικούς από δημοφιλή μπαρ του εξωτερικού.

Μην το χάσετε!