Δεν ξέρω αν έφυγες για σαββατοκύριακο πάντως ο καιρός εδώ στην Αθήνα μας τα χάλασε. Λίγο η βροχούλα να το πω, λίγο τα συννεφάκια που ήρθαν πάνω από το κεφάλι μας και εγκαταστάθηκαν μας χάλασαν τη διάθεση. Εσύ όμως μη πτοείσαι γιατί σου έχω απίθανες προτάσεις και για αυτή την εβδομάδα!

Δευτέρα 15/7

Αν είσαι στα Γιάννενα σήμερα τότε πρέπει να απολαύσεις τον μοναδικό Γιάννη Πάριο.Με κύριο όχημα την Γεύση του Καλού, η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ αυτό το καλοκαίρι θα συνοδεύσει τον γνωστό Έλληνα καλλιτέχνη, Γιάννη Πάριο, σε μια σειρά από μοναδικές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας περήφανο χορηγό του μουσικού του ταξιδιού. Με σημείο εκκίνησης τα Ιωάννινα και με ενδιάμεσους σταθμούς τα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Αθήνα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, ο Γιάννης Πάριος, παρέα με την ΔΩΔΩΝΗ θα ταξιδέψουν το κοινό σε ένα μαγικό θέαμα, με γνωστές μελωδίες και θα μας υπενθυμίσουν για ακόμα μια φορά την υψηλή ποιότητα του ελληνικού τραγουδιού.

Τρίτη 16/7

Μαραθώνιος με σειρές σήμερα στο Cosmote TV αφού μπορείς να απολαύσεις όλα τα επεισόδια του MotherFatherSon μπορείς να τα βλέπεις στη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ από τις 25/8 η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Τετάρτη 17/7

Τι θα κάνεις Τετάρτη; Τα μαγαζιά είναι κλειστά και βαριέσαι; Μην αγχώνεσαι ήρθε η ώρα να επισκεφθείς την κολλητή, βέβαια μη ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου ένα πακέτο Λουμίδη!Ο αγαπημένος σου ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος φέρνει μια νέα πρόταση στους κρύους καφέδες και υπόσχεται την ίδια απόλαυση… με πάγο! Ο Λουμίδης Frio ήρθε για να κάνει πιο δροσερές τις καλοκαιρινές ημέρες. Η βάση του είναι αυτή που ξέρεις, ο παραδοσιακός ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος, αλλά με διαφορετικό τρόπο παρασκευής. Χρησιμοποιώντας το νέο ειδικό μπρίκι που θα βρεις στις ειδικές προωθητικές συσκευασίες, ψήνεις τον ελληνικό καφέ σου και τον σερβίρεις σε γυάλινο ποτήρι με όσα παγάκια θέλεις. Μπορείς να τον απολαύσεις με ή χωρίς αφρόγαλα.Το φετινό καλοκαίρι βρήκε το moto του και δεν είναι άλλο από το «έκαστος στο είδος του, τώρα και με πάγο!»

Πέμπτη 18/7

Πρεμιέρα κάνει αυτή την εβδομάδα στο COSMOTE CINEMA 4HD το πολιτικό δράμα Pearson, spin-off της δημοφιλούς σειράς Suits, με την Τζίνα Τόρες στο ρόλο της δυναμικής δικηγόρου Jessica Pearson. Η σειρά έρχεται σε Α’ προβολή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 18/7 , στο COSMOTE CINEMA 4HD, ενώ θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη και στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Στη ζώνη Red Carpet Premieres του COSMOTE CINEMA 1HD έρχεται σε Α’ προβολή η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας (2 βραβεία στο τμήμα των Οριζόντων) και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2017 (Βραβείο FIPRESCI και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής) Ιρανικής παραγωγής δραματική ταινία Περίπτωση Συνείδησης (No Date, No Signature) του Βαχίντ Ζαλιλβάντ (Πέμπτη 18/7, 21.00).

Παρασκευή 19/7

Ο μικρός Σίμπα είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Μουφάσα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Δεν είναι όλοι, όμως, χαρούμενοι όσο εμείς στο βασίλειο με την έλευση του μικρού λιονταριού. Ο Σκαρ, ο αδερφός του Μουφάσα -και μέχρι πρότινος διεκδικητής του θρόνου- έχει άλλα σχέδια. Το μονοπάτι για τον θρόνο χαράζεται με προδοσία, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγωδία, με αποτέλεσμα να εξοριστεί ο Σίμπα. Με τη βοήθεια των καινούργιων φίλων του, ο Σίμπα θα σταθεί στο ύψος του και θα διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν δικαιωματικά. Πάρε ποπ κορν και ετοιμάσου να δακρύσεις!

Σάββατο 20/7

Αυτό το σαββατοκύριακο πάμε όλοι στο Φεστιβάλ Δάσους αφού η FIX Hellas, η αγαπημένη μπύρα όλων των Ελλήνων, υποστηρίζοντας σταθερά την ελληνική μουσική παράδοση, θα βρίσκεται φέτος στο πλευρό του 8ου Φεστιβάλ Δάσους Αρβανίτσας Βοιωτίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Ιουλίου, ενώ δίνει σε όλους την ευκαιρία να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις, για το μεγαλύτερο μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ.

Κυριακή 21/7

Βόλτα στο κέντρο ή δουλειά εκτός γραφείου; Μήπως είσαι στη πλατεία Συντάγματος; Tο νέο κατάστημα Starbucks, είναι μόλις 109 τ.μ. (ισόγειο και εξωτερικό καθιστικό) και βρίσκεται στα Public! Μάλιστα, αποτελεί ένα μικρό «διαμάντι» στην καρδιά της πόλης καθώς έχει διακοσμηθεί με απόλυτο σεβασμό στο ιστορικό κτίριο της πλατείας Συντάγματος. Το κατάστημα χαρακτηρίζεται από σύγχρονη αισθητική και διαθέτει ζεστή ατμόσφαιρα. Ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο ενισχύει την υψηλή αισθητική του καταστήματος, αποτελεί η ξύλινη επένδυση που έχει γίνει στον εσωτερικό χώρο για να θυμίζει βιβλιοθήκη με χαρακτηριστικές Starbucks εικαστικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, το κατάστημα διαθέτει έναν ευχάριστο και άνετο εξωτερικό χώρο. Το νέο κατάστημα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 07.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ.