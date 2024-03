Δείτε τις πρώτες επίσημες εικόνες, το τρέιλερ και το πόστερ της νέας σειράς.

Το Disney+ ανακοίνωσε σήμερα στη συνέντευξη τύπου του Φεστιβάλ Canneseries στη Γαλλία, την πολυαναμενόμενη δραματική σειρά 6 επεισοδίων, «Becoming Karl Lagerfeld», σε παραγωγή της Gaumont και της Jour Premier. Η πρωτότυπη σειρά, θα είναι διαθέσιμη με όλα τα επεισόδια, στις 7 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Το 1972, ο Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) είναι 38 ετών και δεν έχει υιοθετήσει ακόμα το εμβληματικό του χτένισμα. Είναι ένας σχεδιαστής μόδας ready-to-wear, άγνωστος ακόμα στο ευρύ κοινό. Ενώ γνωρίζει και ερωτεύεται τον Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), έναν φιλόδοξο και προβληματικό νεαρό δανδή, ο πιο μυστηριώδης σχεδιαστής μόδας τολμά να εναντιωθεί στον φίλο, αλλά και αντίπαλο του Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), μια ιδιοφυία της υψηλής ραπτικής που λαμβάνει στήριξη από τον αμφιλεγόμενο επιχειρηματία Pierre Bergé (Alex Lutz).

Η σειρά «Becoming Karl Lagerfeld», βουτάει στην καρδιά των ’70s, στο Παρίσι, το Μονακό και τη Ρώμη, για να ακολουθήσει την άνθηση αυτής της πολύπλοκης και εμβληματικής προσωπικότητας της παριζιάνικης υψηλής ραπτικής, που έχει υπέρτατο κίνητρο τη φιλοδοξία να γίνει ο Αυτοκράτορας της Μόδας. Ανάμεσα στο γκλάμουρ, τις συγκρούσεις και τους εγωισμούς, τα μεγαλοπρεπή πάρτι και το καταστροφικό πάθος, ανακαλύψτε την ιστορία του Karl πριν από το Lagerfeld.

Η ιστορία του Karl Lagerfeld, που μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη και είναι βασισμένη στο best-seller, «Kaiser Karl», της Raphaëlle Bacqué (εκδόσεις Albin Michel), συγκεντρώνει ένα μοναδικό καστ.

Ο ηθοποιός Daniel Brühl (Nothing New in the West, Captain America: Civil War, Rush, Inglourious Basterds, Good Bye, Lenin!) υποδύεται τον μόδιστρο, συμμετέχει ο Théodore Pellerin (Continental Draft (South), Solo, Franklin, Beau is Afraid) ως Jacques de Bascher και ο Arnaud Valois (πιο ταλαντούχος νέος ηθοποιός στο Φεστιβάλ Lumière 2018, 120 BPM, Good Grief, The Girl on the Train, My Best Part, Spring Blossom) ως Yves Saint Laurent. Ο Alex Lutz (César for Best Actor in 2019, Molière in 2016 and 2020, Vortex, Guy, Romantique, Baron noir, Strangers by Night) υποδύεται τον Pierre Bergé. Η Agnès Jaoui (César for Best Supporting Actress in 1998, 2001 and 2016, Honorary César in 2024, À l’Ombre des filles, En Thérapie, The Sweet Escape, The Taste of Others) υποδύεται τη Gabrielle Aghion, την ιδρύτρια του οίκου μόδας Chloé που συνέβαλε σημαντικά στη φήμη του.

Ο Jérôme Salle (Kompromat, Totems, The Odyssey, Zulu, Anthony Zimmer) κρατάει τα ηνία αυτής της μεγάλης σειράς, σκηνοθετώντας τα επεισόδια 1, 2 και 6, ενώ μοιράζεται τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού με τον Arnaud de Crémiers της Jour Premier.

Τα επεισόδια 3, 4 και 5 είναι σε σκηνοθεσία της Audrey Estrougo (Everything’s Fine, Suprêmes). Η Isaure Pisani-Ferry (Ganglands, Vampires, Kaboul Kitchen) είναι η δημιουργός της σειράς, μαζί με την Jennifer Have (Unfaithful, The Red Band Society) και τη Raphaëlle Bacqué. Η Isaure Pisani-Ferry είναι η σεναριογράφος της σειράς, με τους Dominique Baumard (Le Jeune imam, Ganglands, The Bureau), Jennifer Have και Nathalie Hertzberg (The Goldman Case).

Η σειρά αναδεικνύει επίσης, όλες τις προσωπικότητες της μόδας και της κουλτούρας της εποχής, που είχαν στενή σχέση με τον Karl Lagerfeld. Η Jeanne Damas, σχεδιάστρια μόδας και ηθοποιός στις ταινίες «La Sincérité» και «Rock’n Roll», υποδύεται την Paloma Picassο και η τραγουδίστρια, στιχουργός και μοντέλο Claire Laffut, την Loulou de La Falaise. Στο ρόλο της θρυλικής ηθοποιού Marlene Dietrich, είναι η Sunnyi Melles, νικήτρια Χρυσού Φοίνικα το 2022 για το «Triangle of Sadness». Τον Andy Warhol υποδύεται ο Paul Spera (On the Line, On the Basis of Sex, Marie-Antoinette). Το καστ συμπληρώνει η Γερμανίδα ηθοποιός Lisa Kreuzer, ως μητέρα του Karl, Elisabeth Lagerfeld.

Τη μουσική της σειράς έχουν επιμεληθεί οι Evgueni και Sacha Galperine (Ousskine, By the Grace of God, The Undoing, Baron noir, The Night Doctor, Happening, Scene from a Marriage).

Η σειρά «Becoming Karl Lagerfeld», δημιουργήθηκε με την παρότρυνση του Christophe Riandee, vice CEO και την επικεφαλής παραγωγό Sidonie Dumas. Η σειρά είναι μια παραγωγή της Isabelle Degeorges για την Gaumont και του Arnaud de Crémiers για την Jour Premier.

Τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς θα κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Canneseries.

