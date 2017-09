O Abel Tesfaye, όπως είναι το πραγματικό όνομα του The Weeknd, ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία της δεύτερης αποκλειστικής συλλογής ρούχων με την Η&Μ

Σήμερα, o The Weeknd ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι συνεργάζεται ξανά με την Η&M για τη δημιουργία μιας αποκλειστικής συλλογής. Η H&M Selected by The Weeknd είναι μια συλλογή με 18 βασικά κομμάτια του φθινοπώρου που θα κυκλοφορήσει σε όλα τα καταστήματα H&M με ανδρικά ρούχα παγκοσμίως και online στις 28 Σεπτεμβρίου.