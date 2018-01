Αναλυτικά οι προβλέψεις

Κριός

Λίγο καταπιεστική νιώθεις την ατμόσφαιρα Κριέ σήμερα. Ήρθε η ώρα να απαντήσεις μερικές ερωτήσεις που απέφευγες καιρό ή να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Είναι σημαντικό να ρίξεις μια ματιά στο οικογενειακό σου περιβάλλον και να δεις τι μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις την ατμόσφαιρα

Ταύρος

Είσαι… μανούλα στην αναλυτική σκέψη αλλά σήμερα θα δεις τα προβλήματα να έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ταύρε κάνε ένα βήμα πίσω και εξέτασε τις καταστάσεις αρκετά προσεκτικά πριν προχωρήσεις. Το σύμπαν στο… φωνάζει να το πράξεις!

Δίδυμοι

Οι συζητήσεις που θα έχεις σήμερα θα σου ανοίξουν νέες προοπτικές οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτό θα διώξει την ανησυχία και την ανασφάλεια που είχες τον τελευταίο καιρό. Σκέψου προσεκτικά τα επόμενα βήματά σου Δίδυμε γιατί αρκετές φορές ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.

Καρκίνος

Όχι μόνο θες να ζεις την κάθε μέρα σου σαν να είναι η τελευταία αλλά σήμερα θες να αφήσεις και το στίγμα σου. Θες να είσαι δημιουργικός στη ζωή σου Καρκίνε, δεν μπορείς αλλιώς. Έτσι το μεγάλο πρότζεκτ που σκέφτεσαι σήμερα θα μπει σε εφαρμογή. Κοντά σου και οι φίλοι σου!

Λέων

Το μυαλό σου σήμερα Λέοντα δουλεύει σε υψηλές στροφές! Ενδιαφέρεσαι να μάθεις τα πάντα και τώρα. Τίποτα σήμερα δεν στέκεται εμπόδιο σου. Τώρα θα μάθεις μια πληροφορία για άτομο που σε ενδιαφέρει, για μια νέα δουλειά, κάτι τελοσπάντων.

Παρθένος

Είναι πολύ δύσκολο να συμβιβαστείς Παρθένε. Και δεν θα το κάνεις ούτε σήμερα. Ένα μεγάλο δίλημμα σήμερα θα σε απασχολήσει, αλλά θα πάρεις την απόφαση που θες. Αυτό δεν σημαίνει πως απαραίτητα θα είναι και η σωστή, αλλά είσαι άνθρωπος και επιτρέπεται να κάνεις και λάθη…

Ζυγός

Φαίνεται πως έχει πολλά στο μυαλό σου σήμερα Ζυγέ. Μην τα κρατάς μέσα σου γιατί μόνο κακό κάνεις. Επωφελήσου από την σημερινή ημέρα για να προχωρήσεις. Η εκδίκηση δεν σου αρμόζει. Γιατί δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις όποιον σε πλήγωσε; Η μέρα θα σου δώσει κάτι που δεν θα το περιμένεις…

Σκορπιός

Βρε, χαμογελάς κιόλας εσύ, ο άρχοντας του Σκότους του ζωδιακού; Κάποιο μήνυμα θα σου σκάσει, κάτι καλό θα γίνει και εσύ θα είσαι μέσα στην χαρά. Ότι θα έχεις πολύ δουλειά στο είπα; Ναι, θα έχεις πολύ δουλειά!

Τοξότης

Τρέχεις σήμερα και μάλιστα με… 1000! Θα ξεπετάς τις δουλειές, τις κοινωνικές υποχρεώσεις και ότι άλλο βρεθεί στο διάβα σου. Και πολύ καλά κάνεις αλλά πρόσεχε μην το… παρακάνεις. Λίγη ξεκούραση δεν θα ήταν και άσχημη ιδέα Τοξότη!

Αιγόκερως

Η τύχη σου σήμερα θα γυρίσει στον αισθηματικό τομέα πολύ εντυπωσιακά. Θα νιώσεις πως ξαφνικά έγινες ακαταμάχητος και το αντικείμενο του πόθου σου θα έρθει αυτό σε εσένα. Αλλά και αυτό αν δεν γίνει, θα έρθει άλλο. Να είσαι σίγουρος για αυτό!

Υδροχόος

Love Is In The Air αλλά εσύ Υδροχόε ούτε που νοιάζεσαι! Η τσέπη σου είναι το πρώτο πράγμα που θα σε απασχολήσει με το που ανοίξεις τα μάτια σου, παρά το γεγονός πως ο σύντροφός σου προσπαθεί να είναι εκεί για σένα, στήριγμα. Άσε λίγο τα λεφτά!

Ιχθείς

Ανανεωμένος και μέσα στο κέφι είσαι σήμερα Ιχθύ. Πρόσεχε μην πέσει απότομα η διάθεσή σου για… χαζομάρες, αλλά και αν συμβεί αυτό αμέσως θα πάρεις τα πάνω σου. Αξίζεις μια μέρα τέτοια γιατί το σύμπαν σε έχει βασανίσει λίγο τον τελευταίο καιρό.