Είσαι έτοιμη για ανατροπές και μπερδέματα;

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

ΚΡΙΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Κριέ του 2ου, εσύ είσαι στην περίοδο αναπαραγωγής σου πουλάκι μου! Σεξ, εξουσία και χρήμα και ποιος σε πιάνει… Τα κιλά που πρέπει να χάσεις για τις παραλίες, χάνονται πάνω σε αμαρτωλό καυτό κρεβάτι!

Τα «ΜΗ»: Εσύ πουλάκι μου του 3ου, αφού τα τελευταία χρόνια μας τρέλανες με τις βλακείες σου τύπου «ίου, άσε με, είμαι ανεξάρτητος, μην μου λες τι να κάνω, θα τα σπάσω όλα», τα δίνεις όλα (στη βλακεία) αυτήν την εβδομάδα! Λες «Αφού δεν γκρεμίστηκαν όλα με τον Ουρανό, ας τα γκρεμίσω μόνος μου όσο προλαβαίνω!». Εσύ πάλι του 1ου, ηρεμείς η αλήθεια είναι ερωτικά, αλλά μόνο εκεί… Η δουλειά σου έχει φάει τα σωθικά, ο έρωτας παραμελείται και κανένας δεν στο αναγνωρίζει κιόλας!



ΤΑΥΡΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Ταύρε του 3ου, αρχίζουν τα γενέθλια σου βρε και καθόλου άσχημα δεν θα περάσεις! Βλέπεις, οι πλανήτες σε κάνουν άκρως γοητευτικό, σεξουαλικό και απίστευτα ακαταμάχητο! Μία ερωτική επιθυμία, πραγματοποιείται!

Τα «ΜΗ»: Εσύ πάλι του 1ου, στα «πεσμένα» σου είσαι και χωρίς λόγο μάλιστα! Για να σε δω πάλι να χαμογελάς! Δες κρίνονται όλα από ένα μήνυμα που τόσο καιρό περιμένεις! Του 2ουγλυκό μου Ταυράκι, άραξε λίγο στα κυβικά σου, γιατί πολύ τον σήκωσες τον αμανέ και από το πολύ σου «τουπέ» και «όλα καλά θα πάνε, μωρέ», σε βλέπω να τρως τα μούτρα σου… Πάλι…





ΔΙΔΥΜΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»:Ετοιμάσου Διδυμάκι του 3ου! Ένα μήνυμα, μία συνάντηση, μία είδηση, ένα τηλεφώνημα και μάλιστα χωρίς καν να το περιμένεις, θα σου αλλάξει τα πάντα όλα στον έρωτα! Γιεα μπεϊμπι γιεα!

Τα «ΜΗ»: Εδώ, στα «Μη», έχουμε από την μια το 1Ο δεκαήμερο που πονάει λόγω ζήλιας, καχυποψίας και darkερωτικο-οικονομικών σκέψεων και από την άλλη εσένα 2ο, που guess what, πάλι φαντάζεσαι/ονειρεύεσαι πρόσωπα και καταστάσεις που δεν υπάρχουν! Θα σταματήσεις επιτέλους να ζεις σε μία μεγάλη φαντασίωση και να πιστεύεις μέχρι και την «Καλημέρα» του , 8 η ώρα το βράδυ;



ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Εδώ ο κόσμος (όλος όμως) καίγεται και ο Καρκίνος του 2ου ερωτεύεται! Ohyes, το ερωτικό πάρτι συνεχίζεται, όλα πάνε από το σούπερ στο πιο σούπερ και δεν παίρνεις χαμπάρι καν ότι οι άλλοι υποφέρουν για πάρτη σου!

Τα «ΜΗ»: Καρκινάκι του 3ου, πάλι βρε συ; Τι την θες ρε μωρό μου την τσαντίλα, την κακία και το «αφεντιλίκι»; Αφού και δεν σου πάει και εναντίον σου θα γυρίσει πάλι και θα πονάς! Εσύ του 1ου, τα κλασσικά… Υπομονή καρδιά μου και κυρίως λογική… Ο σύντροφος είναι σπουδαίο πράγμα μεν, αλλά δεν συμβιβαζόμαστε και με όποιον να’ναι…

ΛΕΩΝ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»:Λιοντάρι του 3ου τι θες; Αφού όλα τέλεια θα πάνε και μάλιστα χωρίς καν να το περιμένεις! Ναι, έρχεται αυτό το ξαφνικό και ανέλπιστα θετικό μηνυματάκι που περίμενες!

Τα «ΜΗ»: Τι να πω τώρα; Να πω για σένα Λιοντάρι του 2ου, που νομίζεις ότι θα την βγάζεις πάντα καθαρή με τις γκάφες σου λόγω επιπολαιότητας ή για σένα του 1ου, που έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά και δεν έχεις όρεξη ούτε για τρελίτσες; Ωραία Άνοιξη ρε παιδιά… Τς, τς, τς…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 1ο και 3ο δεκαήμερο, προσκυνώ! Η ερωτική σου ζωή, αγάπη μου είναι αξιοζήλευτη! Όλα θα πάνε σούπερ για σένα και άσε τα γατάκια του Power of Love, να προσπαθούν να πείσουν για… μεγάλους έρωτες (γελάει ο κόσμος)!

Τα «ΜΗ»: Άκου να σου πω αγάπη μου (του 2ου)! Δεν σου φταίω ούτε εγώ η αστρολόγα, ούτε κανένας πλανήτης, αν εσύ εκτίθεσαι, γιατί απλά φαντάζεσαι ότι θα σου κάνει πρόταση γάμου, ενώ αυτός σκύβει, για να δέσει τα κορδόνια του, τσεκάρωντας κιόλας και τους βραζιλιάνικους γλουτούς που περνούν από δίπλα του!

ΖΥΓΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»:Μωρό μου του 2ου μην σε φοβίζει τίποτα! Έρωτας αξιόπιστος, σίγουρος, χειροπιαστός και τέρμα αισθησιακός έρχεται (ή επανέρχεται anyway)!

Τα «ΜΗ»: 3ο δεκαήμερο;;; Χαλάρωσε λίγο με τα νευράκια! Αν ο άλλος κάνει το πρώτο βήμα, άσε τα μούτρα και κάνε το 2ο! Το να το «παίζεις» σκληρός μόνο σε πράξη ανοιχτής παλάμης στον ίδιο σου τον εαυτό θα καταλήξει! Εσύ του 1ου όλα κομπλέ, εκτός από το κλασσικό που σου λέω μήνες τώρα: Όχιιιιι στο παρελθόν!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Πω, πω, πω! Αυτά είναι! Ο μεν Σκορπιός του 3ου πείθει, γοητεύει, μαγεύει και παθιάζει κόσμο και κοσμάκη με την πάρτη του! Ο δε Σκορπιός του 1ου, δέχεται μηνύματα, κάνει σημαντικές συζητήσεις, βρίσκει ουσιαστικές λύσεις και κάνει τις πιο καλές ερωτικές… συμφωνίες!

Τα «ΜΗ»: Πάλι την «ψωνίσαμε» Σκορπιέ του 2ου; Έχεις πολλά ήδη αγάπη μου! Γιατί απαιτείς όλο και περισσότερα; Να σου θυμίσω πως τίποτα και κανείς δεν είναι δεδομένος;

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Έλα τώρα που έχεις και παράπονο κι εσύ του 3ου! Καλά, οκ, και να έχεις μπορείς αυτήν την εβδομάδα να περιμένεις ένα μήνυμα hot as hell και μάλιστα στα ξαφνικά!

Τα «ΜΗ»: «Παραμυθιάζομαι, ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί…» Τοξότη του 2ου… Ξέρεις αλλά πάλι επιμένεις στις φαντασιώσεις σου! Θα προσγειωθείς επιτέλους ή θα συνεχίσεις να πληγώνεσαι; Εσύ πάλι του 1ου, από την μια έχεις άδειο το πορτοφόλι και από την άλλη μία αμφίβολη ερωτική ζωή που ναι μεν πάει καλούτσικα, αλλά κάτι λείπει…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Εσύ του 2ου δεν έχεις να αγχωθείς για τίποτα! Περνάς υπέροχα, γνωρίζεις κόσμο –και θαυμαστές- και γιατί όχι, κατακτάς κι ένα μεγάλο σου όνειρο!

Τα «ΜΗ»: Αιγοκεράκι του 3ου, δυστυχώς η εμπόλεμη και ομολογουμένως καθόλου ανεκτή κατάσταση στον έρωτα, συνεχίζεται… Πρόσεχε λοιπόν τι λες και πως το λες γιατί είσαι σε φάση «You have the right to remain silent. Ότι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου!» Εσύ του 1ου, είσαι σαν παιδάκι σε τιμωρία από τον αυστηρό μπαμπά… Προσπαθείς να σώσεις καταστάσεις, αλλά τείχη υψώνονται παντού… Κουράγια…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Καλά οκ 3ο δεκαήμερο… Ο Ουρανούλης, ο μπαμπάκας σου κάνει τα τελευταία του δωράκια αυτήν την εβδομάδα! Ναι αυτά που σε έκαναν τα λες το τελευταίο καιρό πως «Τα Ξαφνικά είναι τα Καλύτερα»!

Τα «ΜΗ»: Από την μια είσαι εσύ του 2ου και τον σηκώνεις τον αμανέ κάνοντας ανωριμότητες και επιπολαιότητες που στο τέλος πληγώνουν εσένα και από την άλλη είσαι εσύ του 1ου που χωρίς κανένα απολύτως λόγο, σε πιάνουν τα ψυχολογικά σου και κλείνεσαι στον εαυτό σου (ποιος εσύ!)…

ΙΧΘΥΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Φορτώνεις βαλίτσες με τύχη και ταξιδεύεις αυτήν την εβδομάδα! Ταξιδεύεις στην ανανέωση, στο όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, στα ιδανικά σου και το εισιτήριο είναι χωρίς επιστροφή! Πω… πως τα λέω έτσι για σένα 3ο δεκαήμερο;

Τα «ΜΗ»: 2ο δεκαήμερο, όσο ζεις σε ψευδαισθήσεις, αυταπάτες, πλάνες και ψέματα, μόνο κλάμα θα είναι το αποτέλεσμα… Προσγειώσου! Εσύ το 1ου, μην ψάχνεις συμμάχους για να πετύχεις τους στόχους σου στον Έρωτα! Αυτήν την εβδομάδα, πρέπει (πρέπει όμως) να παλέψεις και να τα καταφέρεις μόνος σου!

Πηγή: Oroskopos.gr