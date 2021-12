And Just Like That: “Πάγωσαν” οι συζητήσεις για 2η σεζόν μετά το σκάνδαλο με τον Chris Noth

Μπορεί η σειρά Sex And The City μετά από πολλά χρόνια να επέστρεψε τηλεοπτικά, το πρόσφατο σκάνδαλο όμως που ξέσπασε με πρωταγωνιστή τον Chris Noth αναμένεται να επηρεάσει δραστικά τις εξελίξεις. Ο τηλεοπτικός σύζυγος της Sarah Jessica Parker, λίγο μετά την πρεμιέρα της σειράς, κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση από τρεις γυναίκες.

Παρά το γεγονός ότι ο Mr. Big πεθαίνει στο πρώτο επεισόδιο του And Just Like That, είναι άγνωστο αν η σειρά θα πάρει το πράσινο φως για δεύτερο κύκλο, παρά τις όποιες συζητήσεις γίνονταν μέχρι σήμερα. Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του reboot τις τελευταίες μέρες “πάγωσαν”, ενώ οι τρεις πρωταγωνίστριες σε ανάρτησή τους δήλωσαν ότι στέκονται στο πλευρό των γυναικών που βρήκαν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή τους.

Οι προβληματισμοί της Cynthia Nixon

Παράλληλα, η Cynthia Nixon σε πρόσφατη συνέντευξη ανέφερε ότι παραλίγο να αρνηθεί να πάρει μέρος στο νέο κεφάλαιο του Sex And The City. Οι ανησυχίες της προέκυψαν αφού ορισμένοι μακροχρόνιοι θεατές και επικριτές του Sex and the City συγκέντρωσαν μερικές από τις απόψεις της σειράς από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από τον χαρακτήρα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κάρι Μπράντσο που αναφώνησε ότι η αμφιφυλοφιλία δεν υπάρχει, μέχρι τον χαρακτήρα της Κιμ Κατράλ, Σαμάνθα Τζόουνς, που έκανε ρατσιστικές δηλώσεις.

Η Nixon μίλησε επίσης για τα προβληματικά αστεία της αρχικής σειράς. «Είμαι πολύ περήφανη για την αρχική σειρά – παρά το γεγονός ότι περιστασιακά είναι αρνητική ως προς τη φυλή και το φύλο – και το ότι η Μιράντα έχει ανοίξει τόσους πολλούς καταπληκτικούς ρόλους για μένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όσο πιο πολύ απομακρύνομαι από τη Μιράντα, τόσο περισσότερο με καταλαβαίνουν, γιατί ο κόσμος έχει πάψει να με σκέφτεται ως έναν μόνο χαρακτήρα», είπε.