Σπουδαίες σειρές, ταινίες και μοναδικές ερμηνείες της HBO, που απέσπασαν 30 βραβεία στην πολυαναμενόμενη απονομή των 72ων τηλεοπτικών βραβείων ΕΜΜΥ 2020, μπορούν να απολαύσουν οι συνδρομητές του Vodafone TV μέσα από τον πιο πλούσιο κατάλογο On demand περιεχομένου στην Ελλάδα.

Οι μεγάλοι νικητές των τηλεοπτικών βραβείων EMMY 2020 παίζουν στο Vodafone TV, «το σπίτι της HBO» στην Ελλάδα

Η σειρά “Succession” της ΗΒΟ ξεχώρισε στη σημαντική τηλεοπτική κατηγορία των Δραματικών Σειρών με 7 νίκες, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Καλύτερης Δραματικής Σειράς και Καλύτερου Α’ Αντρικού ρόλου για τον Jeremy Strong. Οι συνδρομητές του Vodafone TV μπορούν να απολαύσουν τον πρώτο κύκλο του “Succession” που προβάλλεται ήδη αποκλειστικά στο Vodafone TV, ενώ ο δεύτερος κύκλος θα γίνει διαθέσιμος στις 20 Οκτωβρίου 2020.

Η δραματική σειρά της HBO “Euphoria” που έχει κατακτήσει το νεανικό κοινό σε όλον τον κόσμο και προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσα από το Vodafone TV, κατέκτησε 3 αγαλματίδια και χάρισε το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου στην 24χρονη ηθοποιό και ποπ τραγουδίστρια Zendaya για την μοναδική ερμηνεία της.

Στην κατηγορία των Μίνι Σειρών, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η σειρά της HBO “Watchmen” κερδίζοντας 11 αγαλματίδια, με πιο σημαντικά τα βραβεία Καλύτερης Μίνι Σειράς, Α’ Γυναικείου ρόλου για την πολυβραβευμένη Regina King και Β’ Αντρικού ρόλου για τον Yahya Abdul-Mateen II. H πολυαναμενόμενη μίνι σειρά έρχεται στο Vodafone TV στις 21 Νοεμβρίου 2020.

Από τη λίστα των μεγάλων νικητών της βραδιάς δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι φετινές επιτυχίες της HBO “I Know This Much Is True” και “Bad Education” που έκαναν πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV. Το 2ο βραβείο Emmy της καριέρας του χάρισε στον Mark Ruffalo η συγκλονιστική του ερμηνεία στον διπλό πρωταγωνιστικό ρόλο για τη μίνι δραματική σειρά I Know This Much Is True, ενώ η ταινία “Bad Education”, που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, με πρωταγωνιστή των Hugh Jackman βραβεύτηκε ως η καλύτερη τηλεοπτική ταινία της χρονιάς.

Ολόκληρη η 72η τελετή απονομής βραβείων Emmy, που προβλήθηκε ζωντανά στο Vodafone TV μέσα από το κανάλι FOX Life, παραμένει διαθέσιμη για θέαση on demand μέσω της υπηρεσίας FOX PLAY ώστε να μπορούν όλοι να απολαύσουν την 1η virtual τελετή Emmy με παρουσιαστή τον Jimmy Kimmel και τη συμμετοχή μεγάλων αστέρων του Hollywood, για πρώτη φορά από τα σπίτια τους λόγω της πανδημίας.

To Vodafone TV, το «σπίτι της HBO», προσφέρει 10.000+ ώρες On Demand μοναδικού περιεχομένου με σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, σόου, παιδικά που απολαμβάνουν ήδη περισσότεροι από 138.000 πελάτες. Όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως δικτύου μπορούν να αποκτήσουν το Vodafone TV, το «σπίτι της HBO», με τον πρώτο μήνα δώρο, χωρίς αποκωδικοποιητή και δέσμευση συμβολαίου και σε λίγα μόλις λεπτά μέσα από τη ιστοσελίδα www.vodafone.gr/tv, με μόλις 6,90 €/μήνα.