Τα φετινά Βραβεία Emmy του 2020 ήταν ξεχωριστά από άλλες χρονιές λόγω, φυσικά, της πανδημία του κορωνοϊού. Το κόκκινο χαλί έμεινε… άδειο, πολλές διασημότητες δεν παρευρέθηκαν στην τελετή και «παρέλαβαν» το βραβείο τους μέσω Zoom από την άνεση του σπιτιού τους ενώ είδαμε και ένα mini reunion του cast από την σειρά «Τα Φιλαράκια» (διαβάστε περισσότερα εδώ).

O φετινός νικητής είναι ξεκάθαρα η καναδική σειρά “Schitt’s Creek” για μια άλλοτε πλούσια οικογένεια που βρίσκεται στο μηδέν έπειτα από μια χρεοκοπία. Η σειρά έγραψε ιστορία στα φετινά βραβεία Emmy 2020, σαρώνοντας τα βραβεία στην κατηγορία κωμωδία. Έλαβε 9 βραβεία.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς Jimmy Kimmel προλογίζει τα βραβεία Emmy 2020

Η Zendaya, στα 24 της χρόνια, έγινε η νεότερη ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού στην κατηγορία δράμα για το ρόλο της στο “Euphoria”. Είναι η δεύτερη έγχρωμη ηθοποιός που κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τη Viola Davis το 2015 για το “How to Get Away With Murder”.

Στους νικητές της χθεσινής βραδιάς συγκαταλέγεται και το “Succession”, μια σειρά που παρακολουθεί τη ζωή μιας ισχυρής οικογένειας που κατέχει μια μιντιακή αυτοκρατορία, χαρίζοντας στον πρωταγωνιστή Jeremy Strong το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού στην κατηγορία δράμα. Ο δημιουργός της σειράς Jesse Armstrong άδραξε την ευκαιρία να στηλιτεύσει την «άθλια» διαχείριση της πανδημίας από τον πρόεδρο Trump.

Η χθεσινή τελετή ήταν πολύ διαφορετική από τις άλλες χρονιές λόγω της πανδημίας, με τον Jimmy Kimmel να αναλαμβάνει και φέτος την παρουσίαση της απονομής που έγινε όμως διαδικτυακά. Η βραδιά κύλησε μια χαρά παρά τις ανησυχίες των υπευθύνων της παραγωγής πως η σύνδεση με περίπου 100 υποψήφιους θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες.

Παρόλο που η άνοδος των υπηρεσιών streaming, όπως η Disney + και η Apple TV +, κυριαρχούν στο τηλεοπτικό τοπίο, ήταν το HBO που σάρωσε στα φετινά Emmy με σειρές όπως οι “Succession” και “Watchmen” να ανταγωνίζονται σε βραβεία την επική σειρά “Game of Thrones”. Το HBO κέρδισε τα περισσότερα βραβεία παρόλο που το Netflix είχε 160 υποψηφιότητες. Το HBO κέρδισε 30 βραβεία αφήνοντας το Netflix πίσω του με 21 βραβεία.

Πριν παρουσιάσει τον νικητή της κατηγορίας καλύτερης κωμικής σειράς, ο Jason Sudeikis έκανε live τεστ κορωνοϊού.

Kansas City’s own Jason Sudeikis gets a COVID-19 test right in the middle of presenting the #Emmy for best comedy series. Of course, #SchittsCreek wins. pic.twitter.com/wUcVDbxFNd — Sharon Hoffmann (@Sharonakc) September 21, 2020

Το “Schitt’s Creek” πάντως ήταν αυτό που έκλεψε την παράσταση με εννέα βραβεία Emmy στις κατηγορίες κωμωδίας, ενώ το “Succession” απέσπασε τέσσερα, μεταξύ των οποίων της καλύτερης δραματικής σειράς.

Τα πολιτικοκοινωνικά μηνύματα της βραδιάς

Η κοινωνική αναταραχή στις ΗΠΑ, η ένταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες μετά τις δολοφονιές Αφροαμερικανών από αστυνομικούς και οι επικείμενες αμερικανικές εκλογές ώθησαν πολλούς διασήμους να στείλουν το δικό τους μήνυμα, ζητώντας δικαιοσύνη, ενότητα και προτρέποντας τους Αμερικανούς να πάρουν θέση με την ψήφο τους.

Mark Ruffalo called on Americans to use their privilege to defend the most vulnerable during his #Emmys acceptance speech for best lead actor in 'I Know This Much Is True' — watch his moving call to action here pic.twitter.com/U3V1TbbLTU — NowThis (@nowthisnews) September 21, 2020

Ο Μαρκ Ράφαλο, νικητής στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία, κατά την ομιλία αποδοχής του βραβείου και σχολιάζοντας τον ρόλο του, κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται σε προνομιούχες θέσεις να αγωνιστούς για εκείνους «που είναι λιγότερο προνομιούχοι και περισσότερο ευάλωτοι».

«Είμαστε πολύ πιο ισχυροί όταν είμαστε μαζί, όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλον και σεβόμαστε ο ένας την διαφορετικότητα του άλλου. Θέλουμε να είμαστε μια χώρα μίσους και διχασμού, φτιαγμένη μόνο για ορισμένα άτομα; Ή θέλουμε να είμαστε μια χώρα αγάπης και δύναμης, που αγωνίζεται ώστε όλοι να έχουν το αμερικανικό όνειρο», ανέφερε ο γοητευτικός ηθοποιός στην παθιασμένη ομιλια του.

Μεταξύ των άλλων πολιτικο-κοινωνικών «δηλώσεων» της βραδιάς ξεχωρίζουν η εμφάνιση της Ρετζίνα Κινγκ με t-shirt που έφερε το πρόσωπο της αδικοχαμένης Μπριόνα Τέιλορ, με το σύνθημα «Say Her Name». Η σταρ που βραβεύτηκε με το βραβείο A’ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία προέτρεψε τους Αμερικανούς να ψηφίσουν και αποχαιρέτισε στην ομιλία της την εμβληματική δικαστίνα Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η ηθοποιός Τρέισι Έλις Ρος, παρουσιάζοντας το βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο κωμικής σειράς μίλησε για τον διχασμό που επικρατεί σήμερα στις ΗΠΑ και το γεγονός ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος σε στρατόπεδα.