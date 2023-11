Παρόλο που ακόμα έξω φοράμε κοντομάνικα μέσα στον Νοέμβριο, δεν αργεί η στιγμή που ο καιρός θα αλλάξει απότομα και μπορεί να μας βρει απροετοίμαστες με τα χειμωνιάτικα ρούχα μας. Η εποχή να φτιάξουμε την ντουλάπα μας με τα χειμωνιάτικα έφτασε και το πρώτο πράγμα πριν τα οργανώσοουμε στην ντουλάπα είναι να τα φρεσκάρουμε από τις σακούλες αποθήκευσης που ήταν κλεισμένα τόσους μήνες.

Παπλώματα, κουρτίνες, πουλόβερ και ζακέτες βρίσκουν ξανά τη θέση τους στη ντουλάπα μας, αλλά πρώτα χρειάζονται ένα καλό φρεσκάρισμα. Και με το σύστημα σιδερώματος Philips PerfectCare PSG8130, ξέρεις ότι θα ξεμπερδέψεις με το σιδέρωμα σε χρόνο ρεκόρ!

Τι κάνει το σύστημα σιδερώματος Philips PerfectCare PSG8130 να διαφέρει από τα υπόλοιπα; Η ταχύτητα! Η λειτουργία speed mode προσαρμόζει την ποσότητα του ατμού ανάλογα με την ταχύτητα σιδερώματος για ακόμα πιο γρήγορο και άψογο σιδέρωμα. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή… Παρακάτω, έρχεται η ευφυΐα! Ο αισθητήρας κίνησης νέας γενιάς, με κάθε σου κίνηση απελευθερώνει έξυπνο, αυτόματο ατμό, κάνοντας το σιδέρωμα άνετο, εύκολο και ξεκούραστο. Σου παρέχει αυτόματο ατμό ακόμα και για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρεις τις κουρτίνες και τα παλτά σου στη στιγμή. Ακόμα, σου δίνει τη λύση και για τις επίμονες τσακίσεις, καθώς διαθέτει πανίσχυρο και συνεχή ατμό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων από τα χοντρά χειμωνιάτικα υφάσματα.

Κι αν όλα αυτά, δεν ήταν αρκετά για να σε πείσουν ότι το σύστημα σιδερώματος Philips PerfectCare PSG8130 είναι ο απόλυτος χειμωνιάτικος σύμμαχός σου, η τεχνολογία OptimalTEMP, θα σε πείσει. Εγγυημένο σιδέρωμα χωρίς καψίματα, σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Έτσι σιδερώνετε όλα τα ρούχα σας από τζιν μέχρι μεταξωτά με ένα πέρασμα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Και σβήνει μόνο του αν ξεχαστείς και το αφήσεις αναμμένο πάνω στο ρούχο!

Τα προϊόντα Philips όμως έχουν τη λύση και για σένα που βρίσκεσαι συνέχεια on the go και θέλεις να φρεσκάρεις τα ρούχα σου οποιαδήποτε στιγμή. Το Philips Steamer STH3020 είναι αυτό που χρειάζεσαι για να απομακρύνεις τις τσακίσεις και να “ανανεώσεις” το χειμωνιάτικο look σου οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και ενώ μετακινείσαι. Είναι ελαφρύ, πτυσσόμενο για εύκολη χρήση, ενώ έχει μικρό μέγεθος για να χωράει στην τσάντα σου. Eπίσης, στο σπίτι σου προσφέρει τη λύση που χρειάζεσαι για την καθημερινή ανανέωση των ρούχων σου πανεύκολα χωρίς τη χρήση σιδερώστρας. Χρησιμοποίησέ το με ασφάλεια ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα ρούχα που σιδερώνονται όπως αυτά που έχουν παγιέτες, στάμπες, πιέτες και είναι δύσκολα στο σιδέρωμα

Ετοίμασε λοιπόν τη ντουλάπα σου και κατέβασε τα χειμωνιάτικά σου παρέα με το σύστημα σιδερώματος Philips PerfectCare 8000 Series. Χωρίς κόπο, χωρίς πολύ χρόνο, αλλά με τρόπο! Και αν θέλεις ένα γρήγορο φρεσκάρισμα έχεις το Philips Steamer STH3020!

Θα τα βρεις και τα δύο σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.